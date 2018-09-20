Юрий Ахмеров: «Дубль «Спартака» часто обыгрывал основной состав команды»

Интервью с ветераном башкирского футбола, который играл вместе с Дасаевым, Ярцевым и Черенковым

Юрий Ахмеров — один из ветеранов футбола Башкирии. Ему удалось поиграть, хотя и немного, в одной команде с Ринатом Дасаевым, Георгием Ярцевым, Федором Черенковым. Он прошел через многое в футболе и сегодня — даже внешне — напоминает сэнсэя из фильмов 80-х, который учит молодых мастерству даже с «закрытыми глазами», на уровне чувств. О своей футбольной жизни Юрий Николаевич рассказал в эксклюзивном интервью «Реальному времени».

Ребята с нашего двора



— Как вы пришли в футбол?

— Во дворе, где я рос, был такой футболист — Саша Сеенов. Он с 16 лет играл в «Строителе», потом еще вызывался в сборную СССР. Мы с ним жили в одном доме. Саша меня позвал в группу подготовки при команде мастеров «Строитель». Мне тогда было лет семь-восемь. Попал к тренеру Юрию Панину, набор 1957 года. С тех пор и начал заниматься футболом.

— А когда началась настоящая футбольная жизнь?



— В 16 лет меня пригласили на сборы со «Строителем», и в 1973 году я сыграл на первых своих соревнованиях. Отыграл при Германе Забелине весь второй круг в 1974 году. А когда тренером был Федор Новиков, он позвал меня в «Волгарь» (Астрахань). Надо было идти в армию, и он пообещал мне, что я буду там служить и играть в футбол. Два года отыграл там.



— Кого можно вспомнить из того состава «летчиков» башкирского футбола?



— В «Гастелло» я играл с такими людьми, как Саша Лапин, Сергей Максимов, Володя Данченко, Володя Меркулов, Миша Гордеев, Коля Алексеев, Иван Бежан. Александр Маслов из Ижевска у нас играл.



«Федор Новиков и Николай Старостин приехали на «Волге» и забрали меня в «Спартак»



— После Астрахани вас заметили в «Спартаке»?



— После Астрахани позвали в первую лигу, где у меня не получилось. Вернулся в Уфу, поехал с «Гастелло» в 1978 году на сборы. В то время Федор Новиков уже работал вторым тренером московского «Спартака». Сборы были в «Бургасе» — пансионате между Сочи и Адлером, недалеко от торпедовской базы. Мы приехали посмотреть игру московского «Спартака», и меня заметил Федор Сергеевич. Спросил, где мы играем, чем занимаемся. На следующий день мы проводили товарищескую встречу с волгоградским «Ротором», выиграли 2:0, я забил два мяча. А вечером Новиков и Николай Старостин приехали на «Волге» и забрали меня в «Спартак».

— И какие ощущения от пребывания в «народной команде»?

— В «Спартаке» провел ровно год, до получения травмы. Играл в основном в дубле, был задействован в нескольких играх основного состава. В дубле забил много, 13-14 голов, но особо их не помню. Первый был в первой же игре, с кем и где, честно говоря, тоже не помню — столько лет уж прошло! В основе забить не удалось.

Потом в игре с «Динамо» (Тбилиси) во втором тайме получил травму мениска — защитник Давид Муджири подкатился, на этом сезон для меня закончился.

— Против кого играли в матчах за основу красно-белых?

— Кроме уже упомянутого Тбилиси, это московские «Торпедо» и «Динамо», «Заря» (Ворошиловград), «Металлист» (Харьков), днепропетровский «Днепр».

— В то время «Спартак» был звездным. Тот же Ринат Дасаев...

— С Дасаевым — он же астраханский — мы играли в «Волгаре». Жили в одной комнате практически два года. При мне он получил приглашение в московский «Спартак». А через полгода с небольшим и я туда пришел.

— С кем еще довелось познакомиться в «Спартаке»?

— В «Бургасе» я жил, кстати, в той комнате, из которой съехал Федор Черенков. У него были какие-то проблемы со здоровьем, и он уехал обследоваться. Я тогда пришел в команду, где играли Родионов, Черенков, Глушаков, Хидиятуллин, Сорокин, Калашников, Никаноров, Ярцев, Романцев, Базулев, Гладилин, Кокорин, Самохин, Сидоров, Сочнов, Прохоров, Ловчев.

— Что вам дал «Спартак»?

— Я получил очень хорошую школу. Играть в футбол по-настоящему я научился именно там. Константин Бесков не делил нас на дубль и основу, мы практически всегда тренировались вместе. Раз в неделю мы проводили товарищеские игры между собой, где и люди пробовались, и комбинации отрабатывались. Самое интересное, что дубль часто обыгрывал основной состав.

«Константин Бесков не делил нас на дубль и основу, мы практически всегда тренировались вместе. Раз в неделю мы проводили товарищеские игры между собой, где и люди пробовались, и комбинации отрабатывались. Самое интересное, что дубль часто обыгрывал основной состав». Фото spartakfanat.ru



От «Крыльев» до «Миража»



— Как сложилась карьера после красно-белого периода?

— Сделал операцию, приехал домой и женился. Встал вопрос о жилье, я вернулся в «Спартак», но после нагрузок случился рецидив травмы. Вскоре опять вернулся в Уфу.

— Какие еще клубы были в вашей игроцкой карьере?

— Потом я работал учителем физкультуры, играл еще за «Крылья Советов» (Куйбышев) и в дзержинском «Химике». Снова вернулся в Уфу, где тогда тренером работал Юрий Суренский. Это были 1988—89 годы. Закончил играть в 1991-м из-за травмы коленного сустава.

— Свой самый важный гол помните?

— Самые, пожалуй, запоминающиеся голы я забил за «Гастелло», когда мы играли на сборах с «Химиком» из Галле. Их было два, если мне не изменяет память. В те годы мы ездили делегациями в города-побратимы, так и познакомились с немецким футболом, побывали на их базах — с несколькими полями, медицинскими центрами. Шикарная инфраструктура, все для того, чтобы детям было комфортно заниматься футболом.

— Потом вы стали тренером. А арбитром не хотелось попробовать?

— Попытка стать судьей была, но несколько визитов для судейства в разные города убедили меня, что это не мое. Тянуло на тренерскую работу. Тогда же получил предложение от однокашника по «Строителю» Олега Гаврикова поработать в Белебее. Я согласился и поехал в «Машиностроитель». Два года там проработал, мы выиграли первенство Башкирии, играли в Кубке Приволжья. Ездили на финал России, где заняли пятое место. Нам могли дать статус команды мастеров, но Белебей «умер». Команда подвисла и я вернулся в Уфу.

— Затем был «Мираж»?

— Да, после работал в Благовещенске тренером «Миража», они тогда вышли в первую группу Башкирии. В то время было много хороших команд — стерлитамакские «Каучук», «Каустик» и «Содовик», «Автонормаль», «Девон» серафимовский, Туймазы, Мелеуз. В начале 2000-х было 16 «плотненьких» команд — таких проходных матчей, какие сейчас играются в чемпионате республики, тогда не случалось.

С полей футбольных на паркет



— Как в вашей жизни появился «младший брат» футбола — мини-футбол?

— Я начал параллельно заниматься им в 2003 году, перейдя в Уфимский юридический институт. Это было новинкой для меня, было интересно. Тогда институтом руководил Константин Толкачев, который сейчас возглавляет Госсобрание Республики Башкортостан. Тогдашним руководителям было интересно развивать мини-футбол, обещали стабильное финансирование. Мы начали хорошо, выиграли последовательно вторую лигу, буферную зону, первую лигу. Выходцы из той команды сегодня являются сотрудниками прокуратуры. У нас в Башкирии сейчас есть очень сильная прокурорская команда.

— Помнится, и Сергей Томаров играл под вашим началом? Как оцените успехи ФК «Уфа»?

— Да, Сережа Томаров играл у меня. В частности, тогда была команда «Колос» из Давлеканово. Потом мы столкнулись с Сергеем, когда образовалась команда «Динамо-Тималь», Шамиль Газизов предложил мне поработать у них спортивным директором. Тогда Сережа еще успешно играл в той команде. И потом, когда создавался ФК «Уфа», Шамиль Камилович решил, похоже, довести до ума Томарова как тренера. К сожалению, мне уже не удалось поработать в этой команде — не предлагали. Что они сделали за эти годы — молодцы, вопросов нет. Сегодня наше взаимодействие с «Уфой» заключается в том, что мы (СШОР №10, — прим. ред.) подписали договор о сотрудничестве и наши воспитанники уже играют за школу ФК «Уфа».

«Сегодня наше взаимодействие с «Уфой» заключается в том, что мы (СШОР №10, — прим. ред.) подписали договор о сотрудничестве и наши воспитанники уже играют за школу ФК «Уфа». Фото vk.com

— Чемпионат мира — 2018 смотрели? Как, на ваш взгляд, выступила сборная России?



— Не скажу, что сборная России сотворила какое-то чудо. Если говорить в двух словах, то она наконец-то сохранила свое лицо и выступила достойно. Могла пройти и дальше, но пенальти — это лотерея. В одной повезло, в другой — нет.

— Что дало нам это первенство планеты?

— Самый главный итог — этот чемпионат дал какой-то импульс развитию футбола. Построено много стадионов, футбольных баз. Я вот буквально два дня находился на базе ФК «Уфа» на Мелькомбинате. Это же здорово, когда у детей есть такая база для тренировок!

Игра вслепую, или чувствуй сердцем!



— Вы ведь тоже тренируете сборную России?

— С 2012 года работаю в СШОР-10. Особая статья моей работы — это инвалиды, с которыми я работаю с 2009 года. А в 2011 году на Кубке президента в Сочи мне предложили возглавить сборную России. Там были три тренера, которые меня знали еще по работе с «Динамо-Тималь». За это время мы с моими подопечными выиграли золото чемпионата мира в 2013 году, в 2014-м — серебро чемпионата Европы, в 2017 году взяли бронзу чемпионата мира. Два года не играли по финансовым причинам. В этом году будут сборы национальной команды, а в декабре — чемпионат Европы в Тбилиси. От Башкирии со мной едут три футболиста — вратари Эдуард Бакеев и Радмир Камалетдинов и молодой перспективный Ацамаз Валиев.

— Это ведь уже совсем другой футбол?

— Да, играют инвалиды, у которых слабое зрение. И специфика работы с ними другая, другой подход и немного измененные мини-футбольные правила. Единственный зрячий игрок — это вратарь, все остальные инвалиды 2-3 групп. По правилам, в команде должны выступать два футболиста с В-2 — те, кто совсем плохо видит, и два с В-3, у которых зрение получше. Те, кто видит похуже, иногда и мимо мяча промахиваются. Все это надо понимать, привыкать к этому, чувствовать. Я все-таки уже семь лет этим занимаюсь.

— Самые памятные мгновения за время вашей тренерской работы в сборной?

— Конечно, это финал 2013 года в Японии против Украины. Четыре тайма играли — два основного времени, и два овертайма, счет был 0:0. А на последней минуте наш игрок ударил с центра поля — мяч срикошетил и влетел в ворота. Мы выиграли 1:0.

— Почему не выиграли «золото» чемпионата мира в прошлом году в Италии, что помешало?

— В полуфинале проиграли англичанам 3:4. Вели 2:0, и на наших игроков была организована охота, особенно на Ацамаза Валиева. В нашем запасе не было больше игроков с В-2, так что, если бы он был «сломан», игра пошла бы не в нашу пользу. Они пытались грубо сыграть против Ацамаза, а попали в голову Эдику Бакееву — его с сотрясением мозга увезли в местную больницу. Это психологически надломило нас, вышел молодой вратарь Тимур Гадельшин, пропустил один необязательный гол. В итоге пошли невынужденные ошибки. Из этих моментов и состоит футбол.

А в поединке за третье место играли с испанцами. В основное время была ничья 2:2, по пенальти мы победили и завоевали «бронзу».

«Играют инвалиды, у которых слабое зрение. И специфика работы с ними другая, другой подход и немного измененные мини-футбольные правила. Единственный зрячий игрок — это вратарь, все остальные инвалиды 2-3 групп». Фото mmpsrb.ru

— Пошли ли ваши дети по стопам отца?

— Нет, не пошли. Дочь, она постарше, работает в хорошей уфимской фирме. Сын трудится руководителем в Следственном комитете, хотя в школе немного увлекался баскетболом, скажем так, на уровне общего развития. Стать футболистом он не стремился, а я и не пытался его заставить — хотел, чтобы он сам выбрал свой путь.