«Вот тебе, бабушка, и мундиаль!»: ЧМ почти не повлиял на структуру и численность турпотока в Россию

Переехать в Россию на ПМЖ в первом полугодии 2018 года решили… 165 человек

Фото: Максим Платонов

Аналитическая служба «Реального времени» изучила данные о туристических въездах в России в I полугодии 2018 года, в которых, очевидно, уже «сидят» сведения о «мундиалевском» туризме (хотя чемпионат мира по футболу 2018 года в РФ закончился уже во второй половине года, в середине июля). Если не считать периода плей-офф, мундиаль, судя по всему, почти не повлиял на структуру и численность турпотока в Россию. Южноамериканцев действительно прибыло больше, но ничтожно мало в сравнении с китайцами и немцами, казахами и украинцами (последних здесь, несмотря на холод в отношениях между Россией и Украиной, в этом году побывало более 4 млн). Мы также узнали, как поляки полюбили «делать бизнес» в нашей стране, а финны, напротив, относятся к поездкам к восточному соседу все прохладнее.

Сколько туристов приехало ради ЧМ, точно не знает никто

Учитывая большую популярность матчей плей-офф, понятно, что значительная часть болельщиков могла прибыть в Россию в июле. К сожалению, до сих пор нет точных и непротиворечивых цифр об общей численности гостей, посетивших Россию в связи с мундиалем-2018. Разные ведомства и службы предоставляют разную информацию. Так, согласно данным ФИФА, опубликованным еще во время чемпионата, вторыми после россиян по количеству футбольных болельщиков стали американцы (88,8 тыс. человек), следом идут бразильцы (72,5 тыс.), колумбийцы (62,5 тыс.), немцы (62,5 тыс.), мексиканцы (60,3 тыс.), аргентинцы (54 тыс.), перуанцы (43,5 тыс.), китайцы (40,3 тыс.), австралийцы (36,35 тыс.) и англичане (32,3 тыс.). После окончания ЧМ, в начале августа, свои данные опубликовал Ростуризм, утверждавший, что въездной поток в период ЧМ-2018 вырос более чем на 50%. По данным ведомства, только в Москву из Китая приехали уже 223,2 тыс. человек, а из США — 167,4 тыс. Всего же на мундиаль приехало 3,4 млн иностранцев.

Наконец, самые последние цифры дал Центр общественных связей ФСБ РФ со ссылкой на данные пограничной службы ведомства. По паспортам болельщиков прибыло заметно меньше, чем насчитал Ростуризм, — всего 633 тыс. человек. Согласно данным ФСБ, «наибольшее число болельщиков прибыли в РФ из Китая (более 53 тыс.), США (более 46 тыс.), Мексики (более 41 тыс.), Аргентины (более 31 тыс.), Бразилии (более 27 тыс.), Германии и Великобритании (более 25 тыс.), Колумбии (более 23 тыс.), Перу и Франции (около 20 тыс.), Хорватии (более 18 тыс.).

Мундиаль почти не повлиял на структуру и численность турпотока в Россию

Общее в данных ФИФА, Ростуризма и ФСБ — это отдельно называемые страны, показавшие наибольший рост потока, из которых европейских только три, тогда как южноамериканских — пять (всего их 12). И надо сказать, что, несмотря на действительный рост потока по отдельным странам благодаря мундиалю, по данным на середину ЧМ-2018, то есть на 1 июля, существенного прироста турпотока в Россию не произошло. Понятно, что сравнивать приходится очень осторожно: может быть, в первые две недели июля прибыла основная часть болельщиков, то есть 2 млн из 3,4 млн иностранцев, согласно данным Ростуризма. Но даже в этом случае турпоток в сравнении с прошлым годом вырос бы лишь на 6,5%: в 2017 году в России было зарегистрировано 32 млн въезда, в 2016-м — 31,4 млн, в первом полугодии 2018-го — всего 15 млн человек.

Объясняется это «сопротивление» мундиалю очень просто: несмотря на заверения российских властей о росте потока из ряда стран, в том числе «на 50% — в период ЧМ-2018» (очень существенное уточнение!), по странам, входящим в топ-15 по числу иностранцев, въезжавших в Россию в 2017 году, увеличения потока не произошло. А на них между тем приходилось в прошлом году 26,8 млн въездов из 32 млн, или почти 84%. В первом полугодии на эти страны пришлось 12,3 млн иностранных въездов, или 82%. То есть, даже структура въездов в Россию существенно не изменилась: те самые всплески — по США, Англии, а тем более по южноамериканским странам — в процентном соотношении не имеют практически никакого влияния (или не имели пока — в первом полугодии).

Въездной туризм в РФ, 1-е полугодие 2018

Страна 1 пг 2018 2017 2016 2017 к 2016 УКРАИНА 4.286.277 9.817.008 9.737.405 101% КАЗАХСТАН 1.892.424 4.137.613 4.125.859 100% УЗБЕКИСТАН 1.232.945 2.350.007 2.116.480 111% КИТАЙ 828.235 1.780.200 1.565.524 114% ТАДЖИКИСТАН 650.393 1.350.356 1.293.270 104% АЗЕРБАЙДЖАН 523.210 1.143.243 1.156.703 99% ФИНЛЯНДИЯ 483.113 1.063.348 1.376.646 77% АРМЕНИЯ 400.235 857.212 833.577 103% КИРГИЗИЯ 365.590 836.946 792.042 106%

Южноамериканцев действительно прибыло больше. Но ничтожно мало в сравнении с китайцами и немцами



Действительно, перечисленные ФСБ и ФИФА страны показали впечатляющий рост уже в первом полугодии, и в этих цифрах, очевидно, сидит именно июньский турпоток, так как они не фигурировали даже в топ-50 по данным за 2016—2017 годы. Однако даже эти резкие всплески — капля в море по сравнению с турпотоком из топ-15 (за исключением двух стран, но как раз там обошлось без особенных всплесков, об этом ниже).

Начнем «с конца». Прибывших из Перу в этом году было действительно больше, и, очевидно, это целиком связано с любовью южноамериканских стран к футболу: в первом полугодии РФ посетили 25,7 тыс. перуанцев, тогда как за весь 2017 год — всего 7 тыс., в результате страна переместилась с 81-го места на 48-е. Колумбийцев в РФ прибыло 30,25 тыс. человек, тогда как за весь 2017 год — всего 13,2 тыс (было 69-е место, стало 42-е). Из Хорватии приехало за первое полугодие примерно столько же, сколько за весь прошлый год (16,2 тыс. против 17 тыс.). Аргентинцев в РФ прибыло 42,14 тыс. человек — за весь прошлый год 25,9 тыс. Похожая с Аргентиной структура турпотока мексиканцев и бразильцев (больше 40 тыс. человек в первом полугодии этого года – в районе 27-38 тыс. за весь прошлый год).

Однако чем выше по таблице, тем меньше влияния мундиаля на структуру посещения России жителями той или иной страны. Так, из Австралии прибыли 33,5 тыс. человек — но и в прошлом году в РФ оттуда прилетали почти 50 тыс. Из Соединенного королевства, где футбол любят не меньше, чем в Бразилии, за первое полугодие прибыло более 100 тыс. человек — но, опять же, за весь прошлый год прибыло почти в два раза больше (193,5 тыс. человек), то есть роста как такового почти не произошло. Похожая с Великобританией ситуация у Франции (114,6 тыс. человек в первом полугодии 2018 года, 211,7 тыс. — за весь прошлый год) и США (157,5 тыс. в первом полугодии, почти 300 тыс. — в 2017 году). Остается, конечно, надеяться, что существенный рост все же обеспечили игры плей-офф. Но вот ни ФИФА, ни ФСБ не называют цифры по прибывшим болельщикам из Франции, Англии или США, которые бы как-то существенно могли поменять структуру въезда в РФ по жителям этих стран: напомним, по Англии заявлялась цифра в 32 тыс. болельщиков, по Франции — более 20 тыс., а самую большую цифру по прибывшим на мундиаль смог насчитать Ростуризм — это были 167,4 тыс. американцев. И эта цифра вполне сопоставима по масштабам с полугодиями прошлого года.

Еще более сомнительными кажутся цифры по Китаю и Германии. Если сравнивать первое полугодие 2018 года с прошлогодним, окажется, что из Китая в этом году прибыло на 7% меньше, а из Германии — почти на 9% меньше. А число прибывающих оттуда довольно серьезно влияет на структуру и величину турпотока в РФ: 828,2 тыс. китайцев и 288,6 тыс. немцев в 2018 году в разы превышают число иностранцев из вышеперечисленных стран.

Въездной туризм в РФ с деловыми целями, 1-е полугодие 2018

Страна 1 пг 2018 2017 2016 УЗБЕКИСТАН 797.241 1.396.987 1.239.386 ТАДЖИКИСТАН 430.677 804.170 794.404 ПОЛЬША 302.026 661.640 331.712 ФИНЛЯНДИЯ 277.743 644.267 870.394 УКРАИНА 310.401 640.788 638.703 КИРГИЗИЯ 230.142 511.071 466.774 АРМЕНИЯ 198.145 340.600 318.703 КИТАЙ 182.670 338.362 353.189 ЭСТОНИЯ 160.588 310.465 304.200

«Несмотря на политику»: в первом полугодии в РФ побывали более 4 млн украинцев

В действительности, основной турпоток в РФ формировали и продолжают формировать, несмотря ни на какой мундиаль, страны ближнего зарубежья, Китай и Финляндия.

Так, первое место по посетившим Россию занимала и занимает Украина, и «холодная война» между странами этому лидерству не помеха. Всего в первом полугодии 2018 года Россию посетили 4,3 млн украинцев. Для сравнения, в 2017 году за оба полугодия их побывало здесь 9,8 млн человек, примерно столько же было в 2016 году. Большая часть украинцев приезжали в России вовсе не на заработки, во всяком случае не на официальную работу: «деловую поездку» своей целью заявили всего 310,4 тыс. украинцев. Большинство украинцев приезжают в нашу страну с «частной целью», то есть с целью посетить родственников (или же, не будем этого исключать, нелегально устроиться на работу): таковых в этом году прибыло уже 3,7 млн человек (в 2017-м — 8,5 млн человек, в 2016-м — столько же). В силу отсутствия воздушного и железнодорожного сообщений украинцы продолжают навещать родственников либо на автомобиле (3 млн человек), либо пешком (870 тыс. человек). Тем не менее, если не учитывать сезонность поездок, число украинских посещений с 2017 года упало на 13%.

Казахи посещают Россию с «частными целями», а узбеки — с «деловыми»

Еще одна страна, формирующая туристическую повестку России третий год подряд, — Казахстан. Оттуда в РФ в первом полугодии 2018 года было зарегистрировано 1,9 млн въездов. Для сравнения, во всем 2017 году их было чуть более 4 млн, как и в 2016-м. Как и в случае с Украиной, цифры остаются стабильными, но и здесь большинство въезжающих официально нельзя считать трудовыми мигрантами, так как цель их поездки редко бывает «деловой», не говоря уже о «туристической»: 1,4 млн казахстанцев официально прибыли в Россию с частными целями. Если, опять же, не учитывать сезонность поездок, то казахстанский поток снизился на 8,5%.

Третья страна, массово отправляющая «своих сынов» в далекую холодную Россию, который год подряд Узбекистан, откуда уже в первом полугодии 2018 года приехали 1,2 млн человек (в 2017 году — 2,35 млн, в 2016-м — 2,1 млн), на 5% больше, чем в прошлом году. В 2017 году узбеков побывало здесь на 11% больше, чем в 2016-м. И вот именно узбекских визитеров с полным на то основанием можно считать трудовыми мигрантами: львиная их часть, почти 800 тыс. человек, прибыли в России с деловыми целями, и только 387,7 тыс. — с частными. Казахи и узбеки посещали Россию в основном на автомобильном транспорте.

Въездной туризм в РФ, на автомобиле, 1-е полугодие 2018

Страна 1 пг 2018 2017 2016 УКРАИНА 2.945.237 6.698.552 6.688.852 КАЗАХСТАН 1.424.503 3.138.279 3.149.831 УЗБЕКИСТАН 575.019 1.155.817 876.265 ФИНЛЯНДИЯ 427.774 954.334 1.255.281 ПОЛЬША 325.907 700.219 996.607 АЗЕРБАЙДЖАН 294.191 639.254 651.923 ТАДЖИКИСТАН 205.019 491.147 380.390 МОЛДОВА 190.942 442.280 350.539 КИТАЙ 224.914 437.852 463.864

Только половина китайцев прибыли с чисто туристическими целями

Число китайцев, посетивших РФ в прошлом году, выросло на 14% (с 1,6 до 1,8 млн человек), уже в первом полугодии этого года из Поднебесной прибыли 828,23 тыс. человек. С чисто туристическими целями (где «сидит» и желание посмотреть матчи мундиаля) прибыла лишь половина китайцев, или 448 тыс. человек. 182,6 тыс. китайцев приехали с деловыми целями, еще 114,3 тыс. — с частными. По понятным причинам, почти все жители Поднебесной прибыли в Россию «небесными путями», то есть на самолете.

Идущие следом Таджикистан и Азербайджан тоже поставляли России в основном своих трудовых мигрантов или родственников: с деловыми целями сюда прибыли 430,6 тыс. таджиков и 93,5 тыс. азербайджанцев, «частные цели» заявили почти 400 тыс. азербайджанцев и более 200 тыс. таджиков.

Наконец, единственная попавшая в топ-10 западноевропейская страна (и то все-таки с оговорками), увы, показывает отрицательную динамику. Финляндия, занимавшая пятое место по числу посещавших Россию в 2016 году (1,4 млн), в 2017-м опустилась на 7-е (чуть более 1 млн). В первом же полугодии 2018 года оттуда приехали всего 483,1 тыс. человек. Основная причина поездок финнов в Россию — деловая.

Отметим также чрезвычайно прискорбный факт: переезжать на постоянное место жительство в Россию практически никто не хочет. Так, за весь 2016 год желание получить здесь ПМЖ выразили 2,6 тыс. человек, из них 356 — казахов. В 2017 году в Россию переехало еще меньше — 2,5 тыс. человек, 404 — из Казахстана. А за первое полугодие 2018 года таковых и вовсе оказалось 165 человек.

Въездной туризм в РФ, частные поездки, 1-е полугодие 2018

Страна 1 пг 2018 2017 2016 УКРАИНА 3.649.643 8.502.985 8.575.602 КАЗАХСТАН 1.466.479 3.313.504 3.460.050 АЗЕРБАЙДЖАН 395.217 913.867 953.982 УЗБЕКИСТАН 387681 867178 803456 МОЛДОВА 241.486 567.407 455.150 ТАДЖИКИСТАН 208.021 520.761 477.715 АРМЕНИЯ 171.434 457.015 471.218 АБХАЗИЯ 215.563 432.750 411.193 МОНГОЛИЯ 154.759 358.673 490.297

Поляки полюбили «делать бизнес» в России: в прошлом году их поток вырос в 2 раза

В «деловой раскладке» практически никаких существенных изменений за последние годы не произошло: основные поставщики мигрантов и/или бизнесменов западноевропейские страны не являются. В топ-10 входят только поляки, причем число посетивших РФ в 2017 году выросло вдвое: с 331,7 тыс. дпо 661,6 тыс. человек. В первом полугодии Россию уже посетили 302 тыс. гражданина Польши. К слову, поляки занимают третье место по «деловым поездкам» в РФ, уступая только узбекам и таджикам и опережая финнов и украинцев. Китай занимает в деловом рейтинге турпотока лишь 8-е место с 182,7 тыс. мигрантами (большая часть которых, очевидно, оседает на Дальнем Востоке — как финны на Северо-Западе вообще и в Санкт-Петербурге в частности). Интересно, что, несмотря на не самые теплые отношения между странами, мигранты-эстонцы по числу въезжавших в РФ в первом полугодии 2018 года (как и в 2017 и 2016 годах) опередили даже казахов: 160,6 тыс. против 130 тыс. деловых туристов.

Всего с деловыми целями в прошлом году в России побывали 7,4 млн иностранцев, в 2016-м — 7 млн. В первом полугодии 2018 года зафиксировано 3,7 млн деловых въездов.

Въездной туризм в РФ, авиасообщение, 1-е полугодие 2018

Страна 1 пг 2018 2017 2016 КИТАЙ 486.538 985.244 789.772 УЗБЕКИСТАН 459.611 829.657 779.154 ТАДЖИКИСТАН 387.629 753.666 668.081 КИРГИЗИЯ 240.969 525.921 475.911 КАЗАХСТАН 233.449 496.045 400.698 ГЕРМАНИЯ 191.490 398.265 377.469 АРМЕНИЯ 198.537 394.990 367.893 УКРАИНА 156.708 304.362 203.124 АЗЕРБАЙДЖАН 121.738 273.683 235.760

Смотреть достопримечательности РФ приезжают китайцы, немцы и американцы

Наконец о том, что мундиаль в первом полугодии 2018 года кардинально не повлиял даже на собственно туристические поездки в РФ, говорит их структура. С 2016 года она почти не изменилась — только по итогам первого полугодия 2018 года из топ-10 выпал Иран.

Так, первую тройку прибывших посмотреть на российские достопримечательности последние годы оккупировали жители Китая, Германии и США. Китайцев в 2016 году прибыло 890,7 тыс. человек, в 2017 году уже на четверть больше — 1,1 млн человек. В первом полугодии 2018 года их, однако, было всего 448 тыс., если не делать скидку на сезонность туризма, вряд ли рекорд прошлого года будет побит. Немцев с туристическими целями в 2017 году прибыло на 5% больше, чем годом ранее (408,5 тыс. и 390 тыс. человек). Увы, и немцы в первом полугодии 2018 года не рвались в Россию — их было 163,7 тыс. Американцев, пожелавших посетить нашу страну, «несмотря на санкции», в прошлом году было на четверть больше, чем в 2016-м (223,6 тыс. против 178 тыс. человек), однако в первом полугодии 2018 года из США прибыли всего 90 тыс. человек. Возможно, два летних месяца как-то изменят ситуацию, но вряд ли значительно.

Стабильно Россию посещают израильтяне (по 147—148 тыс. человек в 2016—2017 годах), но вот в первом полугодии 2018 года из Израиля в РФ с туристическими целями приехали лишь 58,5 тыс. человек. Рост турвизитов жителей Южной Кореи в 2018 году притормозил со 143,7 тыс. человек в 2016 году до 236,5 тыс. в 2017-м, или сразу на 65%, но остается на стабильно высокой отметке: в первом полугодии 2018 года РФ посетили уже 116,7 тыс. корейцев.

Наконец, в 2017 году Россию посетило на 3% больше жителей Соединенного королевства, или 125,7 тыс. человек, однако в первом полугодии 2018 года этот рост остановился (связано ли это с общим охлаждением отношений между странами или нет, неизвестно): в Россию приехали лишь 56,165 тыс. подданных королевы Елизаветы II. Можно ли надеяться, что этот поток по итогам футбольных игр плей-офф вырос? Официально сообщается лишь, что Россию посетили 20—30 тыс. болельщиков сборной Англии. Никакого особенного роста по итогам первого полугодия не зарегистрировано и по другим западноевропейским странам (Италии, Франции, Испании). К слову, если в топе по бизнес-поездкам европейские страны практически отсутствуют, то как раз по числу посещающих РФ с чисто туристическими целями в первую десятку входят сразу шесть.

Въездной туризм в РФ с туристическими целями, 1-е полугодие 2018

Страна 1 пг 2018 2017 2016 КИТАЙ 448.031 1.106.500 890.668 ГЕРМАНИЯ 163.675 408.564 389.202 КОРЕЯ 116.750 236.355 143.692 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 90.064 223.617 178.081 ИЗРАИЛЬ 58.541 147.881 148.974 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 56.165 125.743 122.111 ИТАЛИЯ 42.042 115.909 116.847 ФРАНЦИЯ 51692 110932 101418 ИСПАНИЯ 24.457 88.072 87.139

…но доля «чистых туристов» даже в год ЧМ не превысила 11%

Всего с только туристическими целями Россию в первом полугодии 2018 года посетили лишь 1,6 млн человек, то есть 10,6% всех в нее въезжавших. Для сравнения, за весь 2017 год РФ посетили с туристическими целями 3,8 млн иностранцев, или 11,8% всех въезжавших. В 2016 году настоящих туристов было 3,26 млн человек, или 10,3%. Остается надеяться и верить властям РФ и экспертам, полагающим, что «положительный эффект от прошедшего мирового первенства будет действовать еще несколько лет, что, в свою очередь, поможет увеличить поток иностранных туристов в РФ на 18% в год». Таким образом, можно ожидать, что по итогам 2018 года число туристов должно составить более 4 млн человек (а именно 4,4 млн), тем более что президент РФ Владимир Путин предложил болельщикам безвизовое посещение России в течение полугодия.

Несмотря на это, бросается в глаза малая доля чистого туризма в общем потоке въезжающих в Россию. Возможно, черепашьи темпы туристической отрасли побудили Путина 14 сентября подписать указ, согласно которому Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), ранее подведомственное Минкультуры РФ, переходит в ведение Минэкономразвития («ему же переданы функции по выработке и реализации госполитики в сфере туризма, а также по надзору за деятельностью туроператоров»), которому туротрасль, впрочем, уже была подведомственна в 2000—2004 годах. Сейчас в правительстве, по мнению наблюдателей, идет кулуарная борьба за право курировать туристическую отрасль — на него претендуют как Ольга Голодец, так и Антон Силуанов. Возможность получить пост главы Ростуризма появилась у Сергея Капкова.

Между тем у Счетной палаты РФ есть претензии к реализации программы развития въездного и выездного туризма в 2011—2018 годах. Так, 12 регионов, считает контрольное ведомство, нарушили обязательства по срокам проектирования и строительства туристических кластеров, предусмотренных ФЦП: «52 из 108 объектов туристской инфраструктуры, которые должны быть созданы за счет частных инвесторов, до сих пор так и не появились; по результатам проверки бюджетная отчетность Ростуризма за 2017 год признана недостоверной», — указывает Счетная палата. В 2018 году Ростуризм должен получить из федерального бюджета 3,7 млрд рублей, что на 12% меньше, чем годом ранее (здесь мы не учитываем, по понятным причинам, миллиардные потоки по линии Минспорта РФ на мундиаль).