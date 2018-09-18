«Мы были как мягкие игрушки»: казанское «Динамо» провалило старт сезона

От знатно усиленного состава команды Сергея Фирсова ожидали большего

Последнюю официальную встречу динамовцы Казани провели полгода назад — в Кирове против «Родины» 2 марта в последнем матче регулярного чемпионата. Далее было расторжение контрактов с хоккеистами и создание новой команды, отпуск и несколько учебно-тренировочных сборов, которые подопечные начавшего свой четвертый сезон в Казани Сергея Фирсова провели с середины июля. В первом поединке розыгрыша Кубка России на ульяновской «Волга-Спорт-Арене» казанцы встретились с соседями по турнирной таблице последнего чемпионата Суперлиги — «Строителем» из Сыктывкара. Все подробности — в репортаже известного комментатора и постоянного автора «Реального времени» Александра Нордена.

Год назад в Ульяновске «Динамо» очаровало болельщиков и специалистов

На первом этапе старейшего отечественного трофея, первый розыгрыш которого был проведен еще в 1937 году, команды Суперлиги выявляют участников «Финала четырех» в двух группах, образованных по географическому принципу и условно именуемых «Запад» и «Восток». Группа «Запад», в которую попало казанское «Динамо», на двух участников многочисленнее «Востока», и поэтому для удобства разделена на две подгруппы — «А» и «Б», победители которых в стыковой игре разыграют между собой первое-второе места.

Вместе с подопечными Фирсова в подгруппу «А» определены усилившееся вернувшимися Евгением Иванушкиным и Никитой Ивановым московское «Динамо», «Зоркий», «Строитель» и дебютант Суперлиги (впрочем, уже в ней ранее игравший под разными названиями) «Мурман». «Старт», «Волга», «Водник» и все-таки выжившая пока «Родина» составили группу «Б». Двух претендентов на «Финал четырех» «с Запада» уже сейчас можно назвать с минимальным риском ошибиться — в мире российского хоккея с мячом большинство результатов и итоговых мест несложно предугадать заранее. Если московское «Динамо» с Владимиром Янко и вновь кадрово и финансово усилившийся нижегородский «Старт», который подал заявку на проведение «Финала четырех», не финишируют «на раз-два» на «Западе», произойдет либо солнечное затмение, либо Волга покроется льдом уже 20 сентября, в день завершения соревнований в Ульяновске.



Действующим обладателем Кубка России является чемпион страны «СКА-Нефтяник», в финале предыдущего розыгрыша разгромивший «Енисей» со счетом 4:0. Казанское «Динамо» владело, можно сказать, антикварным трофеем дважды, причем совсем недавно — в 2009 и 2013 гг. На прошлом розыгрыше в «ВСА» обновившаяся и омолодившаяся команда из столицы Татарстана буквально восхитила своей игрой взыскательную ульяновскую публику и маститых специалистов, хотя в число соискателей главного приза и не пробилась.

Парни Фирсова как раз матчем против «Строителя» открывали программу второго дня соревнований. Фото vk.com/dynamokazan



Франц боялся казанского «Динамо» и нехватки сил у своих игроков

Кубковый турнир начался утром в воскресенье встречей между «Зорким» и «Мурманом», завершившейся закономерной победой подмосковных «русачей» со счетом 6:2. Куда более упорной стала встреча между московским «Динамо» и «Строителем», в которой хоккеисты из столицы Республики Коми сравняли счет, проигрывая 0:2, но все же вынуждены были уступить 2:3. Эта игра ознаменовалась спорными судейскими решениями, а победный гол москвича Попеляева был, по мнению некоторых очевидцев, забит с нарушением правил. Наставник северян, легенда отечественного бенди (и экс-звезда «Динамо-Казань») Павел Франц, с которым мне удалось побеседовать за час до игры с казанцами, сказал, что главной причиной поражения его подопечных стало то, что в первом тайме они не реализовали четыре верных голевых момента.

Парни Фирсова как раз матчем против «Строителя» открывали программу второго дня соревнований. В сезоне 2017/18 вернувшийся после долгого перерыва в Суперлигу «Строитель» отстал от казанцев на одно место и 6 очков, проиграв 1:6 в Дербышках и сыграв вничью 2:2 на своем стадионе. Через несколько лет, кстати, новым домом северян может стать новенькая крытая арена, вопрос о строительстве которой будет обсуждаться во властных структурах региона в начале октября.

Фирсов и Франц, разговор которых корреспонденту «Реального времени» удалось подслушать, до матча расточали командам друг друга комплименты. Наставник казанцев похвалил «Строитель» за отличную игру против фаворитов из Москвы, Франц отметил сильный состав «Динамо» и признался, что боится того, что накануне его подопечные отдали слишком много эмоциональных и физических сил. С другой стороны, у казанцев неизбежно должно было присутствовать волнение перед первым в сезоне официальным матчем, что несколько подравнивало шансы обеих сторон. В любом случае матч должен был получиться упорным и принципиальным.

На пути к строительству прочной обороны казанскому тренерскому штабу и игрокам предстоит пройти долгий путь. Фото vk.com/dynamokazan



Недаром Фирсова тревожила оборона

Нервная игра первых минут поединка завершилась выходом один на один с вратарем «Динамо» Виктором Яшиным экс-казанца Зубарева, которого сбил Батманов. Удар Садакова с 12-метровой отметки отразила штанга, но давление соперника принесло свои плоды на 8-й минуте, когда второй из поданных северянами угловых дальним и точным ударом реализовал Свиридов. До истечения первой десятиминутки Яшин блеснул мастерством, когда прервал чистый выход на свои ворота двух игроков противника. Только получив большинство из-за удаления Немцева динамовцы смогли впервые потревожить оборону соперника — заработали первый угловой и пару свободных. Но при этом прозевали очередной выход один на один со своим вратарем — на этот раз Свиридова, пробившего выше ворот. Да, на пути к строительству прочной обороны казанскому тренерскому штабу и игрокам предстоит пройти долгий путь. Три бреши в своих защитных порядках (в виде выходов один на один с воротчиком) за первую четверть от соперника, который накануне провел энергозатратный матч — это серьезный звоночек в преддверии стартующего через полтора месяца чемпионата.

Только к середине первого тайма атакующий запал хоккеистов из Сыктывкара иссяк и игра переместилась от казанских ворот в середину поля. Соперники обменялись рядом удалений, а Егорычев и Артюшин предприняли несколько (правда, безуспешных) попыток в одиночку пробиться к воротам Шакирова. На 34-й минуте счет сравнялся — и тоже с углового. Веселов подал, мяч заметался в центре радиуса, и удачнее всего к нему удалось приложиться Слаутину — 1:1.

Забив, подопечные Фирсова расслабились и уже через минуту были наказаны за это выходом к своим воротам Оппенлендера и Садакова, которые играючи разобрались с защитником и голкипером — 1:2. Третий гол казанцы пропустили «в раздевалку» и тоже с углового, когда находились в меньшинстве — отличился Леухин. Дефицит в два мяча к перерыву при слабой игре в защите и полном отсутствии командных действий в атаке для нашей команды был еще вполне приемлемым результатом.

Забив, подопечные Фирсова расслабились. Фото vk.com/dynamokazan



Николай Афанасенко: «Пока разочаровывает Ларионов»

В перерыве прошу поделиться впечатлениями об игре легенду ульяновской «Волги», чемпиона мира Николая Афанасенко. «Пока разочаровывает Ларионов. Я смотрел товарищеский матч московского «Динамо» с «Водником» — москвичи очень понравились, и вчера я думал, что они Сыктывкар разорвут. Ничего подобного: хоккеисты из Коми играли очень культурно, аккуратно в обороне, сравняли счет, еще два пенальти в их пользу не назначили, и непонятно какой частью тела «динамовец» забил решающий гол. «Динамо» выиграло с трудом, а сегодня «Строитель» и быстрее, и сноровистее вашей команды. Не думал, что сегодня они покажут такую игру. У них впереди есть два хороших индивидуалиста, особенно 23-й номер (Максим Зубарев, — прим. ред.), и угловые хорошо исполняют. Совсем не слабая команда», — резюмирует Афанасенко.

— Что скажете про казанское «Динамо»?

— А что Казань? У вас появились Артюшин, Ларионов, Бедарев, еще именитые новички. По первому тайму особой игры не видно, но уверен, что после перерыва команда должна прибавить.

— Может, ребята переволновались — все-таки, в отличие от соперника, первый официальный матч сезона?

— Возможно все, но команда у вас опытная, думаю, уже в сегодняшней игре все начнет налаживаться.

Как в обороне играем, так и большинство реализуем

Прославленный ветеран с краткосрочным прогнозом ошибся. После перерыва казанцы нисколько не прибавили, а продолжили с разной степенью успеха сдерживать атаки соперника, на острие которых чаще всего оказывался Зимин. На 59-й минуте в ворота Яшина влетел курьезный (но закономерный, исходя из логики происходящего на поле) четвертый мяч — подопечные Фирсова отбились после подачи углового и… встали, чем воспользовался Шебонкин, поразивший ворота с острого угла. Эта неудача совпала по времени с удалением Батманова до конца игры за третье нарушение правил.

Плотный удар Обухова, отраженный Шакировым, — это все, чем «динамовцы» могли похвастаться в нападении за 20 минут второго тайма. К этому времени на скамейке штрафников сидели трое хоккеистов «Строителя», но даже это огромное преимущество так и не нашедшие свою игру казанцы не смогли воплотить во что-то путное. Было обидно за капитана команды Обухова — ветеран буквально горел, призывал своих партнеров завестись, но мяч у тех сваливался с крюка, а каждый второй пас доставался оппоненту. Крайне редко приходится видеть, как команда, имеющая на трех, а потом на двух игроков больше, привозит в свои ворота три подряд угловых, но в отчетном поединке именно такая картина предстала взору недоумевающих болельщиков.

Плотный удар Обухова, отраженный Шакировым, — это все, чем «динамовцы» могли похвастаться в нападении за 20 минут второго тайма. Фото dynamo-kazan.ru



За четверть часа до финального свистка Ларионов с паса Ибрагимова забил второй мяч «Динамо» и возродил надежду на спасение. «Когда же сыктывкарцы наконец устанут?» — эта мысль не покидала автора на протяжении всей второй половины встречи. Видимо, опасался этого и Павел Франц, взявший тайм-аут. Казанцы ринулись вперед, но натолкнулись на непроходимый барьер в середине поля, с расстройства нарушили правила (Опарин) и вместо напрашивающегося по ситуации штурма совершили «провал встречи» — выпустив уже троих(!) соперников на Яшина. Оппенлендер милосердно не заставил брошенного партнерами на растерзание голкипера долго мучиться и без излишнего цинизма закатил мяч в сетку. Итог встречи на последней минуте подвел Лихачев — 2:6.

Первый блин у одного из потенциальных фаворитов «Запада» вышел комом, и вопросы организации игры в обороне и нападении, а также реализации численного преимущества буквально напрашивались в послематчевых комментариях. «Динамовцы» были так расстроены поражением, что кратко прокомментировать игру согласился, как и подобает настоящему капитану, только Сергей Обухов: «Полезная игра. Никто нас за просто так в финал не пустит. Мы должны наиграться, получить соревновательную практику, набить шишек. В то время как накануне мы на лед не выходили, «Строителю» проведенная игра, пусть они устали и проиграли, пошла на пользу — они сохранили заряд, агрессию и выплеснули ее на нас. Так что результат закономерен», — сказал капитан.

Сергей Фирсов: «Здесь все просто — они двигаются, мы стоим»

Итоги неудачного старта в розыгрыше Кубка России подвел наставник «Динамо-Казани» Сергей Фирсов.

— Сергей Иванович, поправьте меня или что-нибудь добавьте, но, на мой взгляд, причинами поражения стали три фактора — провал в обороне, отсутствие организации в атаке и плохая реализация численного большинства.

— Главное — подготовка к матчам. Видели же наши игроки, с каким настроем и желанием накануне играл «Строитель» против московского «Динамо». И вышли против такой команды, не настроившись на матч и соперника. Если ты не будешь отдаваться игре, то ничего и не получится. Многие думают, что добьются результата за счет мастерства, но сначала надо приложить труд, желание, агрессивность. В этих компонентах мы полностью уступили, по движению полностью проиграли первый тайм. Пока у нас еще сохраняется дефицит проведенных игр, каждый игрок должен нести ответственность хотя бы за свою позицию. Он становится зрителем, а в его зоне открывается хоккеист соперника. И это большая проблема — мы не видим хоккеиста, который открывается в нашей зоне, когда, к тому же, мы уже проигрываем по скорости. Здесь все просто — они двигаются, мы стоим. Они агрессивны, мы как мягкие игрушки — до первого столкновения.

«Многие думают, что добьются результата за счет мастерства, но сначала надо приложить труд, желание, агрессивность. В этих компонентах мы полностью уступили, по движению полностью проиграли первый тайм». Фото vk.com/dynamokazan



— Может, ребята понадеялись, что «Строитель» отдал много сил накануне и не сможет оказать сопротивления?

— Это совершенно не важно. И вчера соперник провел хороший матч по движению, и на сегодня этой агрессивности ему хватило. Ничего страшного в этом нет, кто-то на этом турнире готов физически лучше, кто-то хуже. Это еще продолжение подготовки к чемпионату. У нас будет после Ульяновска сбор на земле, а кто-то уедет на сбор на льду в Швецию.

— Но Сыктывкар на большом льду провел шесть тренировок, а вы 11.

— Они две игры здесь накануне розыгрыша кубка провели не лучшим образом. Но вчера они очень хорошо настроились на «Динамо», а сегодня зацепились за эту агрессию, эту работу и продолжили в том же ключе. Вот если их за такую агрессивность соперник будет наказывать голами, у них тоже глазки потухнут. Мы это и хотели сделать, но у нас ничего не вышло. Они нас полностью перекрывали по движению, превзошли и в точности передач, и в организации нападения. Мы что-то пытались создать во втором тайме, но пасы были очень неточными. Но, повторюсь, главное — «Строитель» превзошел нас в желании. Я все могу понять, когда ты загружен физически, но когда у тебя нет желания, когда ты проигрываешь все единоборства, наверное, это неправильно.