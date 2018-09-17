Хибла Герзмава на «Казанской осени»: история женщины

Фото: Максим Платонов

В Казани прошел второй концерт в рамках международного оперного фестиваля «Казанская осень», который проводит ГСО РТ. Зал ГБКЗ был полон, на этот раз художественный руководитель татарстанского симфонического, художественный руководитель фестиваля Александр Сладковский пригласил для участия в «Казанской осени» одну из лучших мировых сопрано — Хиблу Герзмава. Подробности — в материале «Реального времени».

Молитва «пречистой богине»

«Казанская осень» вот уже 8 лет традиционно начинается с роскошного подарка казанцам от Александра Сладковского — 30 августа маэстро приглашает меломанов на концерт опен эйр к Дворцу земледельцев. Вход, естественно, свободный, 2 часа хорошей оперной музыки гарантированы. Концерт завершается в 22.00 под звуки салюта в честь Дня республики и города, когда оркестр бравурно исполняет «Марш» Салиха Сайдашева. Так было и в этом году.

Следующий концерт оперного фестиваля переносится уже в ГБКЗ РТ, где в минувшую субботу был прогнозируемый аншлаг. Вечер был отдан обладательнице мягкого, словно состоящего из расплавленного старинного золота, сопрано — Хибле Герзмава, уже неоднократно выступавшей с татарстанским симфоническим и маэстро Сладковским.

Герзмава, помимо обладания великолепным голосом, — артистична, красива, умна и харизматична. Она умеет на сцене мгновенно перевоплощаться, мгновенно переходить из одного психологического состояния в другое. Она не дает публике отвлечься ни на мгновение, постоянно притягивая внимание к себе. В принципе, когда она была на сцене, у нее был только один конкурент, но об этом чуть позже.

Увертюра к «Набукко» Верди выстроена была Сладковским как маленький спектакль, где музыкальные темы стали сюжетными ходами



Забегая вперед, скажем, что увертюра к «Набукко» Верди выстроена была Сладковским как маленький спектакль, где музыкальные темы стали сюжетными ходами, где были обозначены почти что характеры действующих лиц, все это, словно золотой предрассветной дымкой, венчал отсыл к знаменитому хору иудеев. Как это удалось сделать маэстро — тайна сия велика есть. Но вернемся к героине вечера.

Первое появление Хиблы Герзмава на сцене происходит под шквал аплодисментов, певица необычайно элегантна в строгом черном платье в пол с «искоркой». Она сосредоточена и отрешена — звучит «Каста дива» из «Нормы», молитва «пречистой богине», сложнейшая ария в мировом оперном репертуаре. Как деликатно, как трепетно ведет в эти мгновения Александр Сладковский! Он словно боится какой-то неосторожностью нарушить это мистическое, молитвенное состояние певицы.

Герзмава была на концерте разной — трагичной Дездемоной, так надеющейся на счастье, страдающей Адрианой Лекуврер, нежной Кларой из «Порги и Бесс» Гершвина. Шелк черного платья с кринолином во втором отделении концерта шуршал, отсылая к блоковской Незнакомке, певица была то отчаянно драматичной, то бесшабашно веселой, озорной. «Быть женщиной – великий шаг, сводить с ума – геройство», — казалось, что поэт сказал это именно о ней.

Герзмава была на концерте разной — трагичной Дездемоной, так надеющейся на счастье, страдающей Адрианой Лекуврер, нежной Кларой из «Порги и Бесс» Гершвина



«Букет цветок из Ниццы»

Но у каждой героини должен быть свой герой, так было и в фестивальной программе. Естественно, что еще один человек, который фокусировал на себе внимание зала, был Александр Сладковский.

Это был дуэт двух равноправных партнеров, когда мужчина взял на себя почетную роль рыцаря, отвечающего за даму и оберегающего ее. И, конечно, это был не аккомпанемент оркестра, а сотворчество музыкантов с солисткой, сотворчество, когда дирижер чувствует на интуитивном уровне каждый ее малейший психологический нюанс.

Когда начались бисы, а зал бесновался и, естественно, не собирался расходиться, зазвучал прекрасно-старомодный, ностальгически-романтический «Букет цветов из Ниццы», и Хибла Герзмава поднялась на подиум к маэстро. Он подхватил ее, и, каким-то чудом продолжая дирижировать, начал медленный и чувственный танец, в котором были необычная чистота и пряность одновременно.

Фестиваль «Казанская осень» продолжится, следующий концерт будет в октябре.

1 / 27 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов