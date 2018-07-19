#Айдарешать! Перебор центрфорвардов, дисбаланс звена Ткачева и невосполнимые потери «Ак Барса»

Пять проблем, которые предстоит решить Билялетдинову, чтобы вновь бороться за Кубок Гагарина

16 августа казанский «Ак Барс» отправился на тренировочный сбор в Финляндию. Зинэтула Билялетдинов взял на него 37 хоккеистов. Нетрудно догадаться, что далеко не все из них по итогам межсезонья пробьются в первую команду «барсов». На каких позициях намечается перебор качественных исполнителей, в чем проблема звена Ткачева, почему Педана рано рассматривать в качестве полноценной замены Токранову и другие вопросы, которые предстоит решить тренерскому штабу и менеджменту «Ак Барса», — в материале «Реального времени».

Тлеющий фитиль грядущего недовольства от Малыхина из-за перебора центрфорвардов

До старта регулярного чемпионата (1 сентября) «барсы» сыграют контрольные матчи с «Нефтяником» и «Нефтехимиком», а также примут участие в двух представительных турнирах в Сочи и Риге, на которых встретятся с ярославским «Локомотивом», питерским СКА, ХК «Сочи», китайским «Куньлунем», рижским и минским «Динамо» и ХК «Давос» из Швейцарии.

Понятно, что в этих встречах получат свои шансы все хоккеисты, которые тренируются с «Ак Барсом». Однако в первой команде, даже с учетом ротации, останется не более 25 игроков. Остальные будут выступать за «Барс» в ВХЛ или покинут Казань, отправившись в «скрытые аренды» или полноценно перейдя в другие клубы.

Исходя из состоявшихся переходов и работы по продлению контрактов с игроками прошлого сезона, можно сделать вывод, что наибольший перебор исполнителей намечается на позиции центрфорварда. И проблема в том, что здесь речь идет о вполне состоявшихся мастерах, которых точно не устроит роль глубокого резерва и даже ротации. Судите сами, не считая игроков «на перспективу», в команде Билла есть Антон Ландер, Владимир Ткачев, Александр Бурмистров, Александр Свитов, Федор Малыхин и Андрей Попов.

При нынешнем положении дел двое из трех — Свитов, Малыхин, Попов — будут перманентно недовольны. И в первую очередь амбициозный Федор Малыхин. Фото ak-bars.ru



Кроме того, центрфорварда, в случае необходимости, уверенно играет Джастин Азеведо. Но даже без канадца шесть игроков столь высокого уровня — это слишком много для четырех вакансий в основном составе. Хватило бы четырех вкупе с тройкой перспективных россиян, которые дожидались бы своего шанса в «Барсе». А при нынешнем положении дел двое из трех — Свитов, Малыхин, Попов — будут перманентно недовольны. И в первую очередь амбициозный Федор Малыхин. Как решит потенциальную проблему недовольства внутри команды Билялетдинов — очень интересно. Особенно в свете интереса к Малыхину со стороны «Автомобилиста» (Федор — воспитанник екатеринбургского хоккея).

Педан и Курашов не замена Токранову и Охтамаа

Если в нападении, особенно в центральной его части, у «Ак Барса» явный перебор, то в обороне ситуация принципиально иная. По количеству все вроде бы нормально, ушедших Охтамаа и Токранова (Мусина оставляем за скобками) заменили Педан и Курашов. Однако оба новичка не могут считаться равноценной заменой Атте Охтамаа и Василию Токранову «прямо сейчас». Первый был незаменим в бригадах меньшинства, а второй — на синей линии при реализации лишнего. Токранов и вовсе является лучшим атакующим защитником Кубка Гагарина — 2018. Неслучайно питерский толстосум СКА при некоем бездействии менеджмента «Ак Барса» перетянул Токранова в своей «ростер».

Сейчас в «Ак Барсе» публично создают впечатление о 25-летнем Андрее Педане, экс-игроке системы «Питтсбурга», как о замене (в перспективе) Токранову. Однако как-то умалчивается тот факт, что к своим 25 годам Педан так и не смог закрепиться в НХЛ и не имеет практически никакого опыта взрослой игры в российских лигах. Кроме того, Токранов старше Педана лишь на три года и уже сейчас является элитным защитником по меркам КХЛ. Причем стопроцентно адаптированным под систему Билялетдинова. Не зря специалист был за продление контракта с Токрановым, и его уход стал для тренера неприятным сюрпризом.

Сумеет ли Педан сразу заменить Токранова — пока непонятно. Зато известно, что это очень жесткий защитник, который не прочь в любой момент игры скинуть краги для кулачного поединка на льду. Как 25-летний защитник уживется с высокими требованиями Билялетдинова в области дисциплины — большой вопрос. К тому же в своей карьере Педан пока не демонстрировал стабильную результативность у чужих ворот, как это делает Токранов. Пример Станислава Галиева показывает, что порой Билялетдинову хватает неполного сезона, чтобы идеально встроить недооцененный талант из Северной Америки, но и обратных примеров хватает.

Еще менее адекватной заменой Охтамаа выглядит совсем юный 20-летний Даниил Курашов, который был игроком ротации в терпящем бедствие «Адмирале» в прошлом сезоне. Очевидно, что трансферная работа в линии обороны в «Ак Барсе» далека от завершения, и на этой позиции вполне может появиться и легионер.

По прошлому сезону 26-летний Александр Шарыченков попросту не выглядел вратарем уровня КХЛ. Фото Ленара Ахметова / ak-bars.ru



«Татарское авось»? «Ак Барс» не имеет права держать бэкапа уровня Шарыченкова

Легионер может пополнить логово «барсов» и на вратарской позиции. Безусловно, Эмиль Гарипов своей игрой в прошлом плей-офф наглядно всем доказал, что может играть «первым номером» в столице Татарстана. Однако в колоде Билялетдинова по-прежнему нет надежного сменщика.

По прошлому сезону 26-летний Александр Шарыченков попросту не выглядел вратарем уровня КХЛ. На его счету в «регулярке» лишь 5 матчей — 4 поражения, катастрофические 87,9 процента отраженных бросков и почти 3,5 пропущенных шайб за матч. И это при том, что отлаженная оборона «Ак Барса» стараниями Билялетдинова обычно наоборот способствует топ-цифрам вратарской статистики. Гарипов — яркое тому подтверждение.

Кроме того, вся работа Билялетдинова показывает, что он склонен давать обширную игровую практику в «регулярке» резервным вратарям. Так долгое время было с Гариповым, с тем же Станиславом Галимовым и многими другими до них. В этих условиях 5 игр Шарыченкова в прошлом сезоне — это приговор. Очевидно, что клуб уровня «Ак Барса» просто не имеет права действовать на авось и обязан иметь двух дееспособных вратарей, а не одного.

Дисбаланс. Что делать со звеном Ткачева

Атакующая мощь «Ак Барса» зиждется на двух звеньях — легионерском Ландера и отечественном Ткачева. При этом еще по финальной серии против ЦСКА мы стали свидетелями настоящего парадокса, когда второе звено (Галиев, Ткачев, Зарипов) имело наименьший айс-тайм среди всех четырех троек клуба. А этому есть простое объяснение — дело в несбалансированности звена, где никто не может добротно исполнять оборонительные функции — Ткачев и Галиев в силу особенностей характера и физических данных, а Зарипов в силу возраста, хотя Данис, конечно же, старался.

В «Ак Барсе» же даже первое звено работает в обороне как проклятое усилиями мобильного Ландера и самоотверженного Азеведо, который успевает не только возглавлять бомбардирскую гонку всего плей-офф, но и ударно отрабатывать в обороне. Понятно, что Билялетдинову попросту придется что-то со звеном Ткачева делать.

Самым простым и очевидным вариантом здесь видится рокировка по линии Ткачев — Бурмистров. Фото Ленара Ахметова / ak-bars.ru

Самым простым и очевидным вариантом здесь видится рокировка по линии Ткачев — Бурмистров. Нюхнувший пороха НХЛ, Александр может стать своеобразным Ландером для Галиева и Зарипова. Тогда как Лукоянова и Потапова с лихвой хватит для сдерживания атак соперника даже с Ткачевым в роли центрального. К тому же Владимир после подписания звездного контракта лидером «Ак Барса» прошлого сезона, мягко говоря, не выглядел.

Если же оставить Ткачева во втором звене, то можно рассмотреть возможность перевода опытнейшего Зарипова в третье с сохранением места Даниса в бригадах большинства. Но этот вариант сложнее, поскольку непонятно, кто займет его место на фланге второй тройки. Ведь перевод того же «Бурми» на фланг разрушит все третье звено, если Ткачев останется во втором. Этот момент, кстати, может решиться усилением «ростера» и поиском убойного флангового форварда во второе звено на место Зарипова. При этом исполнитель должен иметь развитые оборонительные функции, но без потери качества в атаке. Сложная задача. Проще поменять местами Бурмистрова и Ткачева на данный момент.

Без «ключевого» усиления Кубок не удержать. Без потерь обойтись не удалось

В целом же, и это пятая проблема «Ак Барса» в нынешнем межсезонье, которая вытекает из вышеперечисленных, — в команде отсутствует ключевое усиление состава при ощутимых потерях в лице Охтамаа и Токранова. Перед чемпионским сезоном «барсы» провели идеальное ТО, качественно, а не количественно усилив «ростер», который принес в итоге третий Кубок Гагарина в истории клуба.

Понятно, что чемпионский состав в серьезном обновлении априори не нуждается. Однако в нынешние весну-лето «Ак Барсу» потерь избежать не удалось, и два-три качественных приобретения все-таки нужны. Очевидно, что клубу не помешает защитник уровня Токранова/Охтамаа, форвард для топ-6 и качественный бэкап-вратарь.