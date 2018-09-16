Куда пойти в Казани: новый альбом Дельфина и концерт «Чижа», звезды спорта на арене

Афиша мероприятий с 17 по 23 сентября

Следующая неделя закружит нас в веренице разноплановых событий. В Казани выступят известные рок-группы «Сплин» и «Чиж & Co», российский музыкант Дельфин представит новый альбом, а Лео Кремер будет дирижировать в Большом концертном зале. На «Казань Арене» пройдет семейный фестиваль, где можно будет пообщаться со звездами спорта. Из казанского аэропорта откроют два новых рейса. Что еще интересного — в обзоре «Реального времени».

Казанский аэропорт запустит два рейса (0+)

17 сентября откроется новый рейс Казань — Минеральные Воды. Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», рассчитанный на 189 пассажиров, будет отправляться из Казани по понедельникам, средам и пятницам. Время вылета — 04.30, прилета — 06.55. Обратно самолет будет курсировать по вторникам, четвергам и воскресеньям в 23.00 с прибытием в столицу Татарстана в 01.10 следующего дня. Время в пути составит больше 2 часов, сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Казань».

19 сентября казанский аэропорт запустит еще один рейс — в китайский Хайкоу. Улететь из Казани можно будет по средам в 09.40 с прибытием в Хайкоу в 22.55. Обратно самолет будет отправляться в 01.30, а приземляться в Казани в 05.30. В расписании указано местное время для каждого аэропорта.

Полеты будет осуществлять авиакомпания «ИрАэро» на самолете Boeing 777-200ER, рассчитанном на 374 пассажира. Время в пути составляет 9 часов, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

17 сентября откроется новый рейс Казань – Минеральные Воды авиакомпании «Победа». Фото Максима Платонова



Лео Кремер продирижирует концертом в ГБКЗ (6+)

18 сентября в Большом концертном зале им. Сайдашева пройдет первый концерт Казанской консерватории в новом сезоне. Со сцены прозвучат увертюра «Сон в летнюю ночь» Мендельсона, фортепианный концерт Эдварда Грига и симфония до мажор Франца Шуберта. Дирижировать концертом будет немецкий дирижер Лео Кремер.

Начало — в 18.30. Стоимость билетов — от 200 до 800 рублей.

В Казани пройдет строительный форум (12+)

С 19 по 21 сентября в Казани пройдет Осенний строительный форум — 2018. Мероприятие будет интересно специалистам строительной отрасли и ЖКХ. В программе круглые столы, конференции, бизнес-встречи. На форуме также пройдет неделя дизайна, которую посетят архитекторы и дизайнеры.

На площадке будут представлены разделы домостроения, дизайна и архитектуры, инженерных коммуникаций, строительных и отделочных материалов.

Форум пройдет на территории «Казанской ярмарки». В эти дни там также можно будет посетить выставку «Мебельные технологии и оборудование. Деревообработка».

В четверг, 20 сентября, в зале Ученого совета учебного здания №1 КНИТУ-КАИ состоится презентация конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан».

Представитель Инвестиционно-венчурного фонда РТ расскажет о конкурсе, правилах заполнения заявки, изменениях по сравнению с предыдущими годами и ответит на вопросы.

В дни форума можно будет посетить выставку «Мебельные технологии и оборудование. Деревообработка». Фото Максима Платонова



«Сплин» и «Чиж & Co» сыграют в Казани (12+)

20 сентября в КРК «Пирамида» даст концерт группа «Сплин». Рок-музыканты представят новый альбом «Встречная полоса». Альбом записан в традиционном для группы стиле сюрреализма и психоделики.

Центральная песня альбома «Тепло родного дома» уже известна поклонникам группы. В записи альбома приняли участие струнный квартет, духовая секция и перкуссионисты.

Начало — в 19.00. Стоимость билетов — от 1 тыс. до 3,5 тыс. рублей.

Также 20 сентября в Казани выступит еще одна известная российская рок-группа — «Чиж & Co». Музыканты сыграют в ресторане «Максимилианс».

Начало — в 20.00, стоимость билетов — от 1,8 тыс. до 3,7 тыс. рублей.

La Primavera откроет юбилейный сезон (6+)

21 сентября Казанский камерный оркестр La Primavera откроет XXX сезон. В программе под названием «От комедии до трагедии — один… антракт» выступят вместе с татарстанскими музыкантами солисты из Москвы и Самары.

Со сцены прозвучат струнный квартет Франца Шуберта «Смерть и Дева» и одноактная опера-буффа Джованни Баттиста Перголези «Служанка и госпожа». Произведение Перголези казанцы услышат спустя 40 лет — в первый и последний раз эта итальянская комическая опера прозвучала в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. М.Джалиля.

Концерт пройдет в ГБКЗ им. С.Сайдашева, билеты — от 300 до 1 тыс. рублей.

21 сентября Казанский камерный оркестр La Primavera откроет XXX сезон. Фото Максима Платонова



В «Смене» расскажут об эволюции дизайна (6+)

С 21 по 23 сентября в «Смене» пройдут показы фильма «100 лет дизайна». Картина повествует о том, как современная визуальная культура вышла из 1918 года и какой путь проделал дизайн.

21 сентября начало — в 18.00, 22 сентября — в 16.00 и 19.00, 23 сентября — в 18.00. Входной билет стоит 200 рублей.

Дельфин презентует новый альбом (16+)

21 сентября в клуб-отеле «Корстон» презентует новый альбом российский поэт и музыкант Дельфин. В альбоме «442» музыкант обещает поразить своих фанатов чем-то нехарактерным для его творчества.

Начало — в 21.00, стоимость билетов от 900 до 1,3 тыс. рублей.

Почему Льва Толстого отлучили от церкви (6+)

Об этом можно будет узнать 22 сентября в Музее истории Благовещенского собора. Там пройдет открытая лекция «Свобода как дар Божий в жизни и творчестве Л.Н. Толстого». Доцент кафедры русской и зарубежной филологии КФУ Наталья Комар расскажет о том, к каким просветителям обращался в свое время писатель, почему его отлучили от церкви и какими были его собственные взгляды. Ответы на эти вопросы спикер будет искать в произведениях «Война и мир», «Анна Каренина», «Крейцерова соната» и «Исповедь», а также в его дневниках.

Начало — в 15.00. Вход свободный.

В Музее истории Благовещенского собора пройдет открытая лекция «Свобода как дар Божий в жизни и творчестве Л.Н. Толстого». Фото Олега Тихонова

В Нацбанке покажут коллекции денег разных лет (6+)

22 сентября Национальный банк Татарстана проведет день открытых дверей. Для гостей запланирована обширная программа. Можно будет измерить свой рост в рублях, заглянуть в бронированную машину и примерить снаряжение инкассатора. Служащие банка презентуют редкие экспонаты, фотографии, ценные бумаги и денежные знаки разных лет.

Программа приготовлена и для маленьких гостей. Дети смогут слепить монеты из пластичной глины, раскрасить деньги, сделанные из гипса, принять участие в викторинах и конкурсе рисунков.

Кроме того, на мероприятии пройдет лекция и выставка литературы по финансовой грамотности.

День открытых дверей продлится с 10.00 до 18.00. На экскурсию нужно записаться заранее по телефону. При посещение с собой должен быть паспорт.

Служащие банка презентуют редкие экспонаты, фотографии, ценные бумаги и денежные знаки разных лет. Фото Олега Тихонова

На «Казань Арене» пройдет спортивный фестиваль (6+)

22 и 23 сентября на стадионе «Казань Арена» состоится семейный спортивный праздник Multi sport expo. Фестиваль будет представлен на пяти площадках.

На площадке Sport Fest пройдут спортивные шоу и показательные выступления спортсменов 25 различных федераций. В программе — флешмоб, розыгрыши призов от партнеров мероприятия и дефиле спортивной моды. Sport Expo будет предназначена для общения с представителями спортивных федераций. Sport business forum — закрытое мероприятие для представителей бизнеса в сфере спорта. Sport Park включит более 100 площадок активных развлечений от спортивных федераций. На Sport Stars можно будет пообщаться со звездами спорта в непринужденной обстановке. В числе знаменитостей — автогонщик Тимур Тимерзянов, центральный нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров, капитан УНИКСа Антон Понкрашов и другие.

Стоимость билета — 500 рублей.

Семейный спортивный праздник на «Казань Арене» будет представлен пятью площадками. Фото Максима Платонова



Призеры по теннису сыграют в Казани (6+)

С 22 по 30 сентября в Казани пройдет чемпионат России по теннису. Бороться за чемпионский титул будут более 200 спортсменов в пяти разрядах: в одиночном и парном среди женщин и мужчин, а также в смешанном.

22 и 23 сентября пройдут квалификационные игры, а с 24 по 30 сентября — основные матчи. Церемония открытия запланирована на 24 сентября. Финальные игры состоятся 29 и 30 сентября.

Посмотреть соревнования можно будет в Казанской академии тенниса. Вход свободный.