Опрос предпринимателей: нужна ли бизнесу помощь психологов

Бизнесмены о помощи психолога при решении конфликтных ситуаций в офисе

Наличие психолога в рабочем коллективе давний тренд западных компаний. Такие специалисты могут выступать в роли медиаторов при решении спорных ситуаций. Однако российские предприниматели с недоверием относятся к подобной должности и не готовы доверять сотрудникам, обращающимся к психологам. Подробнее об этом в бизнес-задачнике «Реального времени».

На предприятии, штат сотрудников которого составляет более 200 человек, порой возникают конфликты и недопонимания. Руководитель организации задумался о том, чтобы ввести новую штатную единицу — психолога. Как вы думаете, нужен ли предприятию психолог? Поможет ли он улучшить отношения между сотрудниками? На какой основе должен работать психолог: на постоянной или нет?

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Динар Мингазов генеральный директор медицинского центра «КОРЛ» На каждом предприятии существует четкая структура и субординация и есть должностные инструкции, в которых прописаны обязанности. Впрочем, человеческий фактор никто не отменял, поэтому могут возникать трения. Однако не каждое предприятие может позволить себе держать психолога для решения нестандартных ситуаций. Привлекать психолога — это крайний случай, лучше использовать тренинги, которые помогут сплотить персонал, устраивать выездные мероприятия, корпоративы. Они позволяют отвлечься от рутинной работы и увидеть сотрудников с новой стороны. Если же на предприятии есть психологически не уравновешенный сотрудник, то он принесет опасность компании. Обязанность отдела кадров выявить такого человека еще до устройства на работу. На собеседовании можно определить наличие деструктивных наклонностей у соискателя.

Дмитрий Червяков генеральный директор ООО «ТЕСТПРОДУКТ» Присутствие психолога может улучшить отношения между сотрудниками. Они поделятся с ним мнениями о руководстве, о компании, о продукте и работе. Но в связи с сегодняшней ситуацией на рынке я бы не стал вводить в штат психолога. У нас каждая тысяча на счету и вводить новую единицу, хотя без нее можно обойтись, не имеет смысла. Брать психолога на аутсорсинг тоже не стоит. Я считаю, что человек должен быть спокоен за свое рабочее место. Если психолог приходит на неделю или на месяц, то ему не интересно работать: он будет знать, что через месяц его выгонят. За это время он не успеет влиться в коллектив, никто перед ним не раскроется. Это на Западе принято держать в компании психолога, в российском бизнесе такая идея не приживется. Я не видел организацию, в которой бы был психолог.

Дмитрий Калачев директор сети магазинов «Впрок» Ответ на вопрос «Нужен психолог или нет?» индивидуальный и зависит от того, где работают люди и чем занимаются. Психолог может помочь улучшить климат в организации при условии, что он достаточно квалифицированный, а работа сотрудников связана с взаимодействием с людьми. Основная задача психолога подбирать людей по психотипу, чтобы им было комфортно между собой контактировать. У нас есть психолог, который при найме на работу учитывает психологический портрет соискателя. Наш психолог работает на постоянной основе. Считаю, что чем более высококвалифицированным трудом занимается компания, тем больше надо прилагать усилий для выстраивания отношений в коллективе. Психолог пригодится в ИТ-компании. Если же предприятие оказывает рабочие услуги, например, занимается перевозкой грузов, доставкой мебели, то ценность кадров не столь высока и нет необходимости тратить много усилий на работу с ними.

Илья Мугенов генеральный директор компании «Mugenov» Я считаю, что психолог не поможет. Необходимо проводить корпоративные выезды на природу, устраивать квесты на сплочение команды. Один психолог с этим не справится. Если он будет с сотрудниками адресно, то вы узнаете, у кого есть проблемы, и уволите этих людей. Человек просто так к психологу не пойдет, он не признает, что у него есть проблемы.

Сергей Никифоров генеральный директор ФБК «Поволжье» Штат, состоящий из 200 человек, слишком мал для того, чтобы вводить должность психолога. Достаточно того, чтобы был приходящий психолог, работающий на полставки. Он может заниматься коррекцией отношений в коллективе или индивидуального поведения. В моей практике были случаи, когда компания приглашала психолога. Порой трения возникают между хорошими специалистами и им может помочь психолог. В свою компанию однажды мы тоже приглашали психолога. Он сделал срез отношений в коллективе, составил индивидуальные портреты. Мы получили картину того, как устроены отношения в коллективе.

Юрий Павлов гендиректор швейной фабрики Pavlotti Держать психолога на постоянной основе нет смысла, но разово пригласить его можно. Надо проверить, как психолог справится с работой, если результат будет — хорошо, нет — до свидания.

Дмитрий Жуков управляющий партнер компании «Жуков и Архангельский» Надо понять, по какой причине в коллективе складываются плохие отношения, либо отдел кадров неправильно подбирает сотрудников, либо конфликты происходят на почве конкуренции внутри коллектива. Генри Форд специально разделял людей, чтобы между ними была конкуренция и повышалась эффективность работы. Если конфликты возникают из-за конкуренции, то с ними не надо бороться, лучше их возглавить. Если это не здравые конфликты, то вопрос надо проработать с отделом кадров, который не может подобрать сотрудников. Если штат предприятия состоит из 200 человек, то содержать одного психолога не накладно. К тому же на него можно возложить решение не только психологических задач, но и организацию тимбилдинга, тренингов.

Галина Маштакова генеральный директор GMC консалтинг Утопия полагать, что конфликтные ситуации на предприятии способен разрешать психолог. Эту основную задачу должны выполнять линейные руководители. Они обладают навыками разрешения конфликтов и умеют не провоцировать сотрудников на создание неприятной обстановки. Психолог может быть лишь в помощь, но разрешать все конфликтные ситуации — это неправильный подход. Психолог может выступать медиатором. Если говорить о конфликтах, то важно понять, насколько они являются конструктивными. Конфликты — двигатель прогресса на предприятии. Если нет столкновений разных точек зрения, то предприятие находится в ситуации стагнации. Здоровый конфликт уместен и необходим для того, чтобы появилось что-то новое.