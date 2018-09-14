Координатор «Аксенов-феста» Ирина Барметова: «Ну и так мы все время будем говорить об Аксенове? Сколько можно?»

Фото: Дмитрий Резнов

Накануне в Казани начался традиционный фестиваль, посвященный великому земляку казанцев Василию Аксенову. О новациях фестиваля, о новых лауреатах аксеновской премии «Звездный билет» и о том, «сколько же можно говорить об Аксенове» — в материале «Реального времени».

Совет без наследников

Пожалуй, главная сенсация нынешнего «Аксенов-феста» — это вернувшийся в состав участников Андрей Макаревич. В принципе, если бы не Макаревич, возможно, и «Аксенов-феста» бы не существовало: именно ему мы обязаны и возникновением фестиваля, и тому, что имя Аксенова стали так часто произносить на родине. Тот, кто был на первом «Аксенов-фесте», конечно, помнит и феерическое выступление Андрея Вадимовича и его оркестра «Креольское танго», и то, как он заботливо опекал Василия Павловича.

«Спонтанно все произошло. Была встреча в теплой, дружественной обстановке, где присутствовали Василий Павлович, Михаил Генделев, замечательный поэт, мэр Казани и я среди них. И просто заговорили про Казань. И Василий Павлович стал вспоминать свои молодые годы, не самые простые, которые он здесь провел. И вот сходу родилась идея сделать фестиваль. Мы тогда не думали, что он станет ежегодным, решили просто его сделать. И в этом же году мы его устроили. Когда Василий Павлович сюда приехал, он меньше всего ожидал, что это здание (дом, где сейчас находится музей, — прим. ред.) сохранилось. Он был уверен, что его снесли, он здесь не был долгое время. И когда он увидел этот дом, то отметил, что там даже обои те же самые. Метшин сказал ему: «Это ваш дом, что вы хотите, чтобы здесь было?» Аксенов ответил, что он хочет, чтобы здесь был литературно-джазовый клуб, чтобы все время была какая-то жизнь, читали стихи, играла музыка», — поделился воспоминаниями Андрей Вадимович на вчерашней пресс-конференции.

После ее окончания в музее прошла презентация книги Андрея Макаревича, а стены зала сейчас украшает его графика — иллюстрации к книгам Александра Кабакова, Михаила Генделева и самого автора гравюр.

Стены зала сейчас украшает графика Макаревича — иллюстрации к книгам Александра Кабакова, Михаила Генделева и самого автора гравюр. Фото Дмитрия Резнова



Вообще же на пресс-конференции привычно солировала главный редактор журнала «Октябрь», координатор фестиваля Ирина Барметова, сообщившая о новациях феста, к которым можно отнести расширение попечительского совета, куда вошли Денис Осокин, Гузель Яхина и кинорежиссер Вадим Абдрашитов. Ни один из новых членов совета не вызывает сомнения, недоумение вызывает иной факт.

Вот уже несколько лет за право стать членами попечительского совета бьются наследники Аксенова, ведущие длительную переписку с казанской мэрией и подчеркивающие, что не преследуют никаких материальных интересов. Они, как правообладатели издания аксеновских книг, просто хотят принять участие в формировании фестивальной программы. Но в попечительский совет их упорно не включают.

Разумного объяснения этому нет. Тем не менее именно они год назад открыли сайт «Остров Аксенов», где содержится исчерпывающий материал о писателе и его произведениях, провели аксеновский вечер в Доме литераторов, недавно выпустили сборник рассказов Василия Павловича, передали сотни его книг бесплатно библиотекам. И это только небольшая часть того, что делают наследники Аксенова по увековечению его памяти. Почему же они лишние в попечительском совете? Тайна сия велика есть.

На пресс-конференции привычно солировала Ирина Барметова, сообщившая о новациях феста, к которым можно отнести расширение попечительского совета. Фото Дмитрия Резнова



«Дом, где родился Аксенов, отреставрируют»

В этом году традиционный «Звездный билет» — литературную премию имени Василия Аксенова — получат два лауреата, один в номинации «проза», другой в номинации «поэзия». С возвращением в число участников Андрея Макаревича на будущий год, возможно, появится еще одна номинация – «музыка», победителя в ней выберет попечительский совет после представления кандидатур Андреем Вадимовичем.

Кстати, сейчас создан Клуб «Звездного билета», куда вошли 12 лауреатов этой премии. Предполагается, что члены клуба должны будут генерировать креативные идеи для будущих аксеновских фестивалей.

В этом году в программе фестиваля, идущего на нескольких площадках, появилось кино, направление курирует Вадим Абдрашитов. В принципе, начинание очень неплохое, помня удачные экранизации прозы Аксенова. Жаль, в этом году в программе не нашлось для них места. Хотя, начиная новое направление, на этом фесте было бы уместно вспомнить какую-либо из экранизаций произведений писателя, чье имя носит фестиваль.

Неожиданно возникло имя Владимира Высоцкого, которого можно отнести к «ближнему кругу» Василия Павловича. В рамках феста состоится презентация книги французского переводчика и прозаика Ива Готье «Владимир Высоцкий. Крик в русском небе». «Еще будучи лицеистом, начал изучать ваш загадочный и, поверьте мне, сложный язык. А потом были поездки, были книги, путешествия, люди, в итоге я оказался среди вас, чему я безумно рад», — рассказал Ив Готье.

Сегодня в программе фестиваля предстоит диктант для желающих, в качестве проверочного материала выбрана проза Гузель Яхиной, посвященная деревянной Казани. Безусловно, Яхина — талантливейший прозаик, помимо многочисленных литературных премий, еще и лауреат «Звездного билета», но не было бы логичнее для начала взять фрагмент из прозы самого Аксенова? Именно такой вопрос задала на пресс-конференции одна из журналисток.

Сегодня в программе фестиваля предстоит диктант для желающих, в качестве проверочного материала выбрана проза Гузель Яхиной, посвященная деревянной Казани. Фото Олега Тихонова



Вопрос вызвал немотивированное раздражение Ирины Барметовой: «Ну и так мы все время будет об Аксенове? Аксенов и Аксенов, Аксенов чудесный писатель, чудесный писатель Аксенов. Ну сколько это можно? Аксеновский фестиваль – это не монофестиваль».

Безусловно, сам Василий Павлович видел свой фестиваль насыщенным и темами, и участниками, но стоит ли в столь раздражительной манере говорить о том, чье имя носит фест? Или Аксенов сейчас становится только поводом?

Кто-то из присутствующих на пресс-конференции выразил обеспокоенность тем, что дом, где родился Василий Павлович на нынешней улице Муштари, могут снести, это была бы невосполнимая потеря, потому что Аксенов неоднократно упоминал этот особняк в своих произведениях. Для него это было место счастья, когда была семья, родители, после репрессий против которых у него началась другая жизнь.

Но директор дома-музея, архитектор Ирина Аксенова успокоила: «Мы успели внести этот дом в реестр объектов культурного наследия, поэтому по закону его никто не имеет права снести. В начале этого года я видела проект реставрации этого памятника, так что у него есть хорошее будущее именно как памятника. После завершения реставрации, мы установим памятную доску».

1 / 29 Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Филолог и биолог

Вечером в КРК «Пирамида», во время, мягко говоря, довольно-таки эклектичной театрализованной программы, украшением которой были только Андрей Макаревич, Ив Готье и «золотой тромбон Европы» Элиас Файшгерш из Швеции, прошло традиционное награждение новых лауреатов международной литературной премии «Звездный билет».

Председатель попечительского совета фестиваля писатель Евгений Попов напомнил о бешеной популярности повести Аксенова, словосочетание «Звездный билет», как он выразился, в свое время стало «мемом». По словам Попова, за эти годы премией были награждены молодые люди, которые сейчас уже составляют костяк новой литературы. Награждать новых лауреатов было поручено обладателям «Звездных билетов» Гузель Яхиной и Денису Осокину.

Награждать новых лауреатов было поручено обладателям «Звездных билетов» Гузель Яхиной и Денису Осокину. Фото Олега Тихонова



В номинации «проза» премию получил казанец Булат Ханов. Представляя нового лауреата, Гузель Яхина сказала, что, родившийся в 1991 году Ханов по дате рождения относится к авторам новой России. «Булат профессионально занимается словом, он окончил филологическое отделение Казанского университета и стал кандидатом наук по специальности «История русской литературы». Булат пишет о современности. Его произведения легко найти в интернете. Эти произведения сотканы из реалий сегодняшнего дня, из острой современности: флешмобы, «Инстаграм», «Фейсбук», селфи, смузи — это все есть в произведениях Булата. Булат не боится максимального приближения к современности, этого острого ощущения «здесь и сейчас». Это здорово, потому что сейчас не хватает хороших романов о современности. Писать о современности очень сложно, говорю об этом со знанием дела», — так представила нового лауреата в номинации «проза» Гузель Яхина.

Лауреатом в номинации «поэзия» стал студент из Воронежа Василий Нацентов, его представил Денис Осокин. «В стихах нашего нового лауреата присутствуют и магия, и ароматы. Родом он из чудесной Воронежской земли, откуда происходят множество поэтов, в том числе мой любимый великий поэт, который писал прозу, Андрей Платонов. Нашему новому лауреату 20 лет, он учится на биологическом факультете Воронежского университета и имеет отношение к орнитологии», — так охарактеризовал Нацентова Денис Осокин. Так что со вчерашнего дня лауреатов «Звездного билета» стало четырнадцать.

1 / 23 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов