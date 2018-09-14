Банкротство ижевского короля ЖКХ: люди Вексельберга обложили исками владельцев крупных УК

Удмуртские коммунальные системы требуют признать Рауфа Кутдузова несостоятельным (банкротом)

Одного из крупнейших владельцев управляющих компаний в сфере ЖКХ Ижевска Рауфа Кутдузова требуют признать банкротом. С иском в суд обратилась «дочка» ПАО «Т Плюс», поставляющая тепло и ГВС. В компании опасаются, что без этих мер они останутся без оплаты за поставленные ресурсы. Как это отразится на работе управляющих компаний — в материале «Реального времени».

«У нас есть серьезные опасения»

Арбитражный суд Удмуртской Республики принял иск ООО «Удмуртские коммунальные системы» (УКС) о признании Рауфа Кутдузова несостоятельным (банкротом) и наложил запрет на отчуждение его долей в учрежденных им организациях. Об этом сообщила пресс-служба Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» (входит в «Ренову» Виктора Вексельберга), которому принадлежит УКС.

Рауф Кутдузов — известный в Ижевске руководитель и владелец ряда управляющих компаний в ЖКХ. В разное время с ним были связаны сменявшие друг друга на рынке или работавшие одновременно компании «Райжилуправление», «Доверие», «Единая УК», «Городская УК».

В марте 2016 года он был признан Устиновским районным судом Ижевска виновным в совершении преступления по статье 165 УК РФ (п. «б» ч.2 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»). Кутдузов был директором ООО «УК «Доверие» и перечислял плату, поступающую от жителей за потребленные коммунальные ресурсы, не поставщикам ресурсов, а на расчетные счета сторонних организаций. По тому иску в пользу УКС была взыскана сумма материального ущерба, причиненного преступлением в размере почти 99 млн рублей.

В пользу УКС была взыскана сумма материального ущерба, причиненного преступлением в размере почти 99 млн рублей. Фото udm-info.ru



Однако, как пояснил «Реальному времени» руководитель регионального центра стратегических коммуникаций группы «Т Плюс» в Удмуртии Нил Миназитдинов, эта сумма так и не была выплачена Кутдузовым.

— Решение судом вынесено, однако другое дело — добиться выплаты. Доверия к Кутдузову у нас нет, и собственно приговор по уголовному делу свидетельствует, что он уже злоупотреблял доверием. У нас есть серьезные опасения, что Кутдузов может вывести имущество с баланса предприятий, которыми он владеет, поэтому потребовали наложить на него обременение, — сказал представитель «Т Плюс».

При этом, по его словам, большие долги за потребленные ресурсы в целом присущи управляющим компаниям, связанным с семьей Кутдузовых. На данный момент сумма по ныне действующим договорам уже превышает 100 млн рублей. Ранее УКС подал в суд на признание банкротом УК «Доверие».

Вообще с мая 2016 года по июнь 2017-го Рауф Кутдузов находился в СИЗО. В отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в даче взятки должностному лицу в крупном размере. Как было установлено судом, Кутдузов через посредника передавал деньги заместителю председателя административной комиссии Первомайского района Ижевска и члену этой же комиссии. Взамен чиновники должны были не привлекать к ответственности ООО «Городская УК» за различные нарушения при благоустройстве обслуживаемых им домов. В результате Кутдузов был признан виновным, но назначенное наказание он к тому времени уже практически отбыл, кроме того, он должен был выплатить штраф в 7,2 млн руб.

Сам Рауф Кутдузов воспринимает эту ситуацию как очередные нападки со стороны ресурсоснабжающих компаний на УК. Фото day.org.ru



«Просто мы единственная компания, которая защищает интересы жильцов»

Сам Рауф Кутдузов воспринимает эту ситуацию как очередные нападки со стороны ресурсоснабжающих компаний на УК, которые занимают жесткую позицию по отношению к ним и отстаивает интересы жильцов.

— В связи с иском о банкротстве никаких действий сейчас не предпринимаю. Все это полная глупость и не имеет никакого смысла. Просто мы единственная компания, которая защищает интересы жильцов перед ресурсоснабжающими организациями. А долги есть всегда у любой управляющей компании, потому что далеко не все жильцы исправно оплачивают коммунальные услуги, — говорит Кутдузов.

При этом сам он требует возобновить уголовное дело, которое закончилось для него взысканием почти 99 млн рублей, потому как считает себя невиновным. Решение, по его словам, принималось в отсутствии его и его адвокатов, но сейчас следователи «боятся» вернуться к этому делу.

Он также добавил, что наложенные обеспечительные меры и возбужденное дело о банкротстве его самого никак не повлияют на работу управляющих компаний.

Александр Евсеев также отмечает, что данный судебный процесс не отразится никак на жильцах, обслуживаемых компаниями Кутдузовых.

— Существует практика, когда задолженность компании взыскивается с его учредителя, если у компании нет достаточно имущества. Здесь немного другая ситуация, и вопрос не в том, признают Кутдузова банкротом или нет. Собственно обеспечительные меры наложены на юрлица, которые не занимаются управлением жилым фондом, — говорит Евсеев.

Сын Рауфа Кутдузова Наиль является директором «Городской УК», а до 2017 года был также депутатом госсовета Удмуртии от «Единой России». Фото day.org.ru

Все в делах

Действительно, из решения суда следует, что запрет наложен на операции с долями в уставных капиталах ООО «НУР», ООО «Ижавтопласт» и ООО «РКЦ «Доверие», которые на 100% принадлежат Рауфу Кутдузову.

При этом сейчас управлением домами занимается ООО «Городская УК», в котором согласно данным ЕГРЮЛ владельцем является Фарид Галямов, и ООО «ГК «Единая УК», которое принадлежит сыну Рауфа Кутдузова Наилю. Он же является директором «Городской УК», а до 2017 года был также депутатом госсовета Удмуртии от «Единой России».

Впрочем, вниманием со стороны ресурсоснабжающих организаций они не обделены.

Наиль Кутдузов сам сейчас находится под следствием под подпиской о невыезде. Его подозревают в присвоении 43 млн руб. во время управления многоквартирными жилыми домами. По версии следствия, через ООО «Единая УК» и СПКУД «Единая СПК» с сентября 2013 года по август 2015 года Наиль Кутдузов присвоил деньги «Ижводоканала». Эти средства жильцы дома перечисляли за услуги водоснабжения. В отношении него заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере).

По той же статье уголовное дело возбудили в отношении «Городской УК» в августе этого года. Прокуратура по итогам проверки установила, что с января 2017 года по март 2018 года ООО «Городская УК» собранные средства жильцов перечислила не ресурсоснабжающей организации — УКС и «Энергосбыт Плюс» в счет оплаты поставленных ресурсов, а на счета аффилированных организаций.

Сами компании Кутдузовых также активно судятся с УКС. Как правило, иски касаются завышенных счетов на оплату.



По данным портала МинЖКХ, «Городская УК» управляет в настоящее время 239 домами в Ижевске и занимает по этому показателю третье место в столице Удмуртии, уступая лишь другой крупной частной УК «ЖРП №8» и муниципальной компании «СпДУ». У «Единой УК» сейчас всего 15 домов.