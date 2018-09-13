«Отравители» Скрипалей: «Друзья советовали посетить прекрасный город Солсбери»

«Подозреваемые» по делу Скрипалей Петров и Боширов дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян

Интервью хронометражем 25 минут сегодня было опубликовано на сайте RT. Петров и Боширов рассказали, что посетили Солсбери, чтобы увидеть знаменитый собор, и «приехали в Лондон, чтобы там оторваться, грубо говоря, это была не бизнес-поездка, если честно». На вопрос Симоньян, за то время, что были в Солсбери, подходили ли они к дому Скрипалей, подозреваемые ответили так:

— Может быть, мы и подходили, если бы знали, где дом Скрипалей. Вот вы знаете, где их дом?

На вопрос: был ли у них с собой яд или другая опасная жидкость, Петров и Боширов ответили, что это вообще бред, что в ГРУ не работают, а являются обычными предпринимателями из фитнес-индустрии.

— Если бы Путин не сказал, чтобы вы пришли в СМИ, вы бы пришли?

— Наверное, это было бы выложено в Сеть в виде видеообращения.



Для чего они пришли на интервью — Петров и Боширов объяснили, что пришли за защитой.

— Оставьте нас, пожалуйста, в покое. Через вас хотим обратиться ко всем вашим коллегам.

В интервью прозвучала и фраза «подозреваемых», что если когда-нибудь настоящих отравителей найдут, они надеются, что тогда перед ними извинятся.