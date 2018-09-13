«Сильные стороны «Енисея»? Навалы да навесы»: «Рубин» чуть вальяжно готовится к Красноярску

У команды Бердыева в чемпионате начинается «лайт-полоса»

Фото: Олег Тихонов

«Рубин» после перерыва на матчи сборных возвращается к чемпионату с одной победой в активе, но с надеждой на успешную серию в ближайших матчах. Самая сложная часть первого круга пройдена, впереди игры с командами из второй половины таблицы — чем не шанс поправить свое положение? Корреспондент «Реального времени» побывал на традиционной открытой тренировке казанцев перед домашним матчем с аленичевским «Енисеем» и выяснил, с каким настроем готовятся игроки «Рубина», почему они не видят особых тактических изысков у команды соперника и какие любопытные занятия отрабатывают с испанскими тренерами по «физике».

«Навесы, навалы — все сильные стороны «Енисея»

Предстоящую игру с красноярским «Енисеем» казанская журналистская братия, да и болельщики тоже рассматривают как «разгрузочную» после длительной серии игр с топ-командами российского первенства. Не сказать, чтобы первую часть чемпионата казанцы прошли без проблем или хотя бы однозначно достойно — всего одна победа в шести матчах (при четырех ничьих). Теперь же у команды Курбана Бердыева, наконец, появилась возможность разжиться очками и поправить положение в турнирной таблице.

— В прошлом сезоне «Рубин» испытывал проблемы с командами из нижней части таблицы как раз на этом же отрезке чемпионата. Ситуация может повториться? — уточняли журналисты настрой команды у ее наставника.

— Все сейчас теряют очки. Явного разграничения по уровню команд на старте сезона нет.

— Кто точно не сыграет в матче с «Енисеем»?

— Кудряшов пропустит две недели. Не сыграет Цаллагов. А Джанаев лечится в Германии.

— Как охарактеризуете соперника?

— Команда укомплектована опытными игроками. Удачно вписались бывшие футболисты «Амкара». И не было матча, где бы они по игре явно уступили. Например, во встрече с «Ростовом» при счете 0:0 у «Енисея» были стопроцентные возможности забить.

— Можно сказать, что это тренерская работа?

— Да. Это тренерская команда. Они играют в тот футбол, который видит Аленичев (главный тренер «Енисея», — прим. ред.).

А вот защитник Егор Сорокин, только-только вернувшийся из расположения национальной команды, особых тренерских изысков в игре будущего соперника не углядел. Сам того не осознавая, Егор даже несколько принизил тактический гений экс-тренера «Спартака».

— В чем, по-твоему, сильные стороны красноярцев? — спросили представители медиа у защитника.

— Навесы в штрафную, навал. Думаю, мы еще подробно разберем соперника, чтобы выиграть этот матч.



«От игры Коновалова в «молодежке» большого удовлетворения нет»

Состояние «сборников» и их участие в предстоящем матче, разумеется, тоже интересовали журналистов. По-прежнему не может приступить к полноценным тренировкам Федор Кудряшов, которому не удается сыграть за клуб на постоянной основе. Ведь в прошлый раз защитник тоже вернулся неготовым именно от Станислава Черчесова. Остаются проблемы с физическим состоянием и у Руслана Камболова с Егором Сорокиным. Вообще, Бердыев уже не первый раз жалуется на «растренированность» своих игроков по возвращении из расположения сборной России.

— Как оцените игру ваших игроков за сборную России?

— В целом их участие было минимальным, так что сложно говорить. Кудряшов сыграл неплохо, а остальные ребята выходили на поле лишь на короткий промежуток времени.

— Просматривали игру Коновалова и Уремовича за их «молодежки»?

— Да. Уремович играл не на своей позиции. А от игры Коновалова большого удовлетворения нет.

Егор Сорокин же в оценке своего дебюта в первой сборной страны был скромен:

— Неплохо. Дебют как дебют. Надеюсь, позже будет полноценный дебют в стартовом составе сборной.

Странные занятия от испанских тренеров

Тренировка началась по стандартной, давно отработанной схеме: общее собрание вокруг главного тренера и его напутственная речь, пробежка в три круга и работа с испанским тренером по физической подготовке Хавьером Нойа Сальсесом, пришедшим в команду после отбытия Хосе Пастора Верчили. Большой разницы в сравнении с работой его соотечественника, на первый взгляд, не замечалось. Однако когда футболисты стали исполнять довольно любопытное упражнение, похожее на то, что у молодежи называется «слэм», когда игроки подпрыгивают и «бортуют» друг друга, сталкиваясь плечами, стало понятно, что видение подготовки у Сальсеса все-таки несколько иное.

Пока остальные разминались, Виталием Устиновым, проведшим на поле в нынешнем сезоне 79 минут, занимался отдельно еще один испанский тренер-новичок — Рене Сантана. Он подвязал правую ногу защитника на резинке к ограждению, а футболист просто имитировал передачи «щеточкой» без мяча. Довольно странное занятие, учитывая, что Устинова к числу травмированных на пресс-подходе не относили.

Под конец открытой части Курбан Бердыев «конспирологически» отвернул свой любимый мольберт от собравшихся журналистов и фотографов и стал объяснять, чем сегодня футболисты будут заниматься. Вряд ли это был разбор аленичевских «навесов и навалов», тут что-то посерьезнее.

— Как команда готовится к предстоящему матчу? Есть ли травмированные? — вопрос Егору Сорокину.

— У Ибрагима Цаллагова пока травма. Остальные вроде готовы. Нам предстоит ответственный матч перед своими болельщиками. Нужно выигрывать, чтобы остановить серию без побед. Надеюсь на положительный для нас результат, — с оптимизмом ответил футболист.

Действительно, пора бы уже и выигрывать. Если не набирать победных очков в играх с «Енисеем», то и очередной сезон заведомо можно будет отнести к числу потерянных.