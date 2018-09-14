Дамир Фаттахов: «Дворец молодежи, точнее, молодежный центр в Казани будет»

Онлайн-конференция с министром по делам молодежи РТ. Часть 2. От мобильных приложений и популяризации татарского языка до KPI для молодежного чиновника

Фото: Олег Тихонов

Почему раньше для работы с молодежью было достаточно девяти человек, а сейчас необходимо более 30, кого хантит министр, почему до сих пор не разработан KPI молодого министерства и когда ДК химиков станет центром молодежной жизни? Детали онлайн-конференции «Реального времени» с министром по делам молодежи Татарстана Дамиром Фаттаховым. Начало здесь.



Сейчас важно поставить объективный диагноз состоянию молодежной политики в Татарстане



Это первое большое интервью министра по делам молодежи в ключевых республиканских СМИ, поэтому не задать вопрос о том, что привело к разделению одного ведомства и созданию молодого министерства, мы не могли. Тем более что слухи муссировались уже давно, а самого Фаттахова периодически сватали, по тем же слухам, то в Министерство культуры, то в Министерство образования, Фаттахов, мол, сменит Фаттахова. Новый министр нового ведомства видит несколько причин, которые привели к созданию отдельной структуры. Во-первых, это федеральный тренд, который возник, когда было создано Агентство по делам молодежи. Во-вторых, количество и объем спортивных мероприятий в Татарстане, которые подтолкнули к созданию Министерства спорта. В третьих, роль в появлении молодого министерства сыграла значимость целевой аудитории.

— Молодежь сегодня — локомотив изменений, прогресса. И за этими сложными формулировками — значимость этой целевой аудитории и работы с ней. Понимание тех запросов, которые у нее есть и что нужно сделать, чтобы они были еще эффективнее, чтобы могли лучше и быстрее реализовать себя.



Не значит ли это, что ранее молодежная политика на фоне громких спортивных событий, была не в приоритете и далеко не основной задачей? Министр с такой постановкой вопроса не согласился, заявив, что по всем критериям в области молодежной политики Татарстан один из лучших в России.



— 2017 год — мы по всем критериям заняли первые места. У нас сильные общественные организации, молодежные движения, инфраструктура молодежных объектов — подростковых клубов, загородных лагерей, которые не распроданы и не распрофилированы, как у наших коллег из других субъектов России.

Для меня и нас сейчас важно поставить объективный диагноз состоянию молодежной политики в Татарстане. Это огромный объем работы



При этом в прошлом ведомстве молодежной политикой занимались 9 человек, а сейчас 31 сотрудник. Между тем, это будет самое маленькое министерство в Татарстане.

— Это просто другой этап, каждому периоду свои задачи, свои объемы. Наша активность по республике и встречи обусловлены тем, что мы должны серьезно погрузиться в отрасль, я в том числе. При этом я не откуда-то из космоса прилетел, работал в этой системе. Для меня и нас сейчас важно поставить объективный диагноз состоянию молодежной политики в Татарстане. Это огромный объем работы, который позволит понять, что мы имеем, и выработать стратегию.

Переезд молодого министерства в выделенное здание на ул. Сафьян запланирован уже к концу сентября. Пара недель нужна на то, чтобы завершить небольшой косметический ремонт, сейчас решаются вопросы закупки оборудования, компьютеров, мебели. А вот с KPI министерства в министерстве до сих разбираются. По каким критериям будет оцениваться их работа?

— Это самый сложный для нас вопрос. Нам самим нужно ответить на вопрос, что будет являться критерием эффективности нашей работы, и мы находимся в процессе. Я не буду лукавить, до конца весь этот исчерпывающий перечень для себя не определил, мы в процессе. Эффективное использование инфраструктуры, это то, что мы сможем пощупать. У нас серьезная сеть и насколько она, с точки зрения вложенных в нее ресурсов, выдает КПД? Результат отражается в количестве молодежи, охваченной востребованностью этой услуги. Это один из самых понятных критериев оценки. До конца года мы абсолютно точно определимся с KPI, озвучим и расставим приоритеты.

Та динамика, та палитра предложений, мыслей, форматов, то, как проходят штурмы в молодом министерстве, говорят о том, что мы на правильном пути



Они молоды, но это правильно с точки зрения работы в молодом министерстве



На вопрос о новой молодой команде, а точнее, молодых заместителях министров, что вызвало волну критики в момент назначения, Дамир Фаттахов ответил, что опыт у ребят есть: как работы в общественных организациях, так и на руководящих должностях. Отсутствие чиновничьего стажа — «на данный момент это большой плюс», сообщил министр.

— И ничего, если на каком-то этапе они будут ошибаться, пробовать, экспериментировать. У каждого из заместителей сейчас стоит задача глубокого погружения в отрасль. Тем, как это сейчас происходит, и объемом предложений я в целом доволен. Они не все публичны, дабы мы пока аккуратны в выражениях и не хотели бы быстрых и необдуманных заявлений — как иначе, мы государственный орган власти. Мы не можем позволить себе не проработанных решений, не согласованных, в том числе с руководством республики, где нам нужно подтверждение о ресурсах, о возможностях. Та динамика, та палитра предложений, мыслей, форматов, то, как проходят штурмы в молодом министерстве, говорят о том, что мы на правильном пути.

Команда министерства еще не сформирована, фактически на момент интервью в нем работали министр и заместители. С этой недели начнется официальное трудоустройство сотрудников, прошедших кадровую аттестацию для госслужбы. Примерно 70 процентов штата будет сформировано в ближайшее время, остальные 30 процентов Дамир Фаттахов продолжает искать, точнее, хантить.



— Я чувствую себя каким-то хедхантером в каком-то смысле. Я 24 часа в сутки думаю об этом и не ограничиваю себя совершенно. Смотрю на коллег из других министерств и ведомств. На тех, кто был в моей команде до этого. Моя задача найти ярких, молодых, с определенным опытом. Я бы хотел выстроить с командой партнерские отношения.

Это создание очень понятных, удобных, актуальных сервисов для молодого поколения для его самореализации, для реализации их талантов, их целей и задач в республике



Первое министерство, которое было построено не по отраслевому признаку, а под целевую аудиторию

Что такое молодежная политика — фестивали, слеты, праздники? Как оказалось, для самого министра по делам молодежи это один самых сложных вопросов. Дамир Фаттахов уверен, что многие его коллеги не смогут однозначно ответить на этот вопрос.

— Сейчас это некая гипотеза. Молодежная политика — это создание очень понятных, удобных, актуальных сервисов для молодого поколения для его самореализации, для реализации их талантов, их целей и задач в республике. Быть актуальным с точки зрения запросов молодого человека и ответа на их запросы.

Впрочем, и само время диктует изменения в понимании молодежной политики. Министр признается, что еще 15 лет назад, когда руководил молодежью Казани, ему казалось, что достаточно объединить общественные организации и собрать казанский Совет молодежных организаций, чтобы охватить целевую аудиторию.

— Абсолютно все поменялось. Молодежь поменялась, не все хотят вступать в эти молодежные организации, не все хотят ходить строем, они разные, разные субкультуры. Два-три человека, которые объединились и организовали, например, НКО, они тоже представляют свою позицию, какую-то целевую аудиторию. Они тоже серьезные субъекты молодежной политики. Отдельно сельская, работающая молодежь. Вопросы, которые их беспокоят, настолько разные, что стоит серьезный вопрос, как расставить приоритеты и с чего нужно начать. Это первое министерство, которое было построено не по отраслевому признаку, а под целевую аудиторию. Это большой и серьезный вызов. Каким бы он не казался простым на первый взгляд. Молодежь — это не шарики-фонарики.



В числе первых задач и решений будет переосмыслена грантовая политика ведомства. С точки зрения эффективности на выходе. Она станет более прозрачной.

— Мое глубокое убеждение, чем дать по миллиону пяти организациям, по мне лучше дать по 100 тыс. рублей, но 50 сообществам, которые горят и хотят что-то сделать. Ставят экспериментальный спектакль или сервис для трудоустройства придумывают. Эффект от вложенного ресурса будет намного больше.

Я ищу в интернете качественный татарский контент. Да, он присутствует в каком-то формате. Но ребенка не обманешь, он смотрит то, что ему интересно



Дворцы молодежи не нужны и как национальное сделать актуальным

На вопрос о популяризации татарского языка и какие проекты для этого планирует создавать и реализовывать министерство, Дамир Фаттахов ответил так:

— У нас единственная возможность популяризировать татарский язык через общественные организации, сделать это актуальным и модным. Я ищу в интернете качественный татарский контент. Да, он присутствует в каком-то формате. Но ребенка не обманешь, он смотрит то, что ему интересно. Этого качественного контента на рынке не так много. Это вопросы к нам в том числе. Какие условия мы можем создать, чтобы эти вещи появлялись? Национальное сделать актуальным.

— Будут создаваться сервисы, контент?

— Да, наша задача, чтобы татарский продукт не уступал на рынке, в рыночных условиях любом другому продукту. При этом был татарским.

Когда будет Дворец молодежи в Казани и достаточно ли дворцов в Татарстане? Дамир Фаттахов считает, что Дворцы молодежи не нужны, а необходимы молодежные центры. Впрочем, вопрос количества пока тоже под вопросом. В Татарстане дворцов-центров сейчас 29 и до конца года они пройдут через молодых «ревизорро». Только тогда Дамир Фаттахов сможет дать ответ, нужны ли они и в этом ли количестве.

— Мы с командой, коллегами, главами районов должны ответить, насколько наша инфраструктура — подростковые клубы, молодежные центры — актуальны и востребованы нашей целевой аудиторией. На последней встрече только один человек поднял руку, сказав, что он был в подростковом центре. Это для меня тоже ответ на вопрос. Вопрос в стереотипах: привыкли, что в подростковом клубе есть стандартный набор кружков, который еще с тех советских времен. В КЦ «Московский» до недавнего времени в штатном расписании был кочегар. Вопрос, насколько этот набор услуг актуален и отвечает ли он запросам нынешней молодежи. А если в это время в молодежном центре есть удобный коворкинг с хорошим wi-fi, уютной кафешкой, где он может поработать, провести какие-то встречи, где проводятся лектории с интересными людьми. Для этого не надо ехать в Москву и Питер. Почему не может быть клевая библиотека, почему там не может быть экспериментальной лаборатории. Если эти модели актуальны и интересны, то они, наверное, должны появиться в каждом муниципальном образовании с понятной инфраструктурой и понятным набором услуг. До конца года планируем завершить всю эту ревизию, сформулировать позицию, какой должна быть молодежная инфраструктура XXl века.

Дворец молодежи, точнее, молодежный центр в Казани будет. Решил этот наболевший вопрос президент республики. Это будет ДК химиков, сейчас идет юридическое оформление документов. Со слов министра, со следующего года начнется этап проектирования, а затем предстоит капитальный ремонт.



До конца года планируем завершить всю эту ревизию, сформулировать позицию, какой должна быть молодежная инфраструктура XXl века



В эти дни в Казани проходит архитектурный воркшоп МАРШ. Дамир Фаттахов и Наталья Фишман с участниками продумывают архитектурные концепции развития социально-культурных центров республики — домов культуры, молодежных центров и подростковых клубов.



— Это первые пилотники. На их примере хотим создать прецедент, вот каким должен быть подростковый клуб. Или вот какие модули актуальны и востребованы, и они должны быть как обязательные в подростковом клубе. Это в том числе методическое сопровождение, работы этих центров. Министерство, с точки зрения стратегического органа, должно дать посыл и помочь.

— Это лишь идеи и будет ли финансирование?

— Мы взяли объекты, которые были включены в ту или иную программу следующего года. С поручения президента идет новая программа капитального ремонта лагерей. Поэтому мы взяли в разработку один из лагерей. Идея заключается не в том, чтобы открыть и отремонтировать здание, это создание среды, инфраструктуры, как располагаются спортивные площадки и каким должен быть современный лагерь, удобный, комфортный для наших детей. «Пилотник» по лагерю — мы ставим себе задачу завершить до конца года и 2019-й посвятить капитальному ремонту. Будем воплощать в жизнь идеи по каждому из этих проектов.

«У меня в Казани есть 2,5 оркестра, где я могу применить свой навык. Я никому не нужна»

Среди проблем, которые предстоит решить новому ведомству, — трудоустройство молодежи и отток молодых кадров. Впрочем, проблему трудоустройства министр сузил до временного трудоустройства.

— Красной линией на встречах наших звучит вопрос временного трудоустройства. Возраст, когда молодой человек решил пошевелить пятой точкой, подзаработать и как-то реализовать себя, он серьезно помолодел. Наше поколение чуть позже задумывалось о том, что надо начать зарабатывать. Студенты все чаще задают вопрос: да я учусь, но после учебы я хочу подзаработать, я хочу работать в каникулы. Для меня это звоночек в приоритетах работы. И мы здесь должны найти форму. Я слышу следующее: есть запрос у бизнеса на временное трудоустройство, на ребят, которые им нужны. Есть запрос у молодежи. А по каким-то причинам они не могут встретиться, мы сейчас пытаемся ответить на этот вопрос.

— Мобильная платформа как место встречи?

— Наша задача создать условия, чтобы такие сервисы появились, стали эффективными и ими начали пользоваться. Но если молодежь задает вопрос, значит hh не справляется с этим временным трудоустройством.

Сверхзадача — как можно быстрее стать понятной площадкой для молодежи



— Вы говорите о проекте с финансированием?

— Это будет проект по временному трудоустройству, где мы станем площадкой или создадим условия, чтобы появилась площадка, где они эффективно встретятся и будут коммуницировать.

Как будете удерживать молодых людей в Татарстане и решаема ли эта проблема? Министр обозначил, что здесь тоже приходится работать с разной целевой аудиторией. Теми, кто уезжает из районов в Казань, из Нижнекамска в Казань или из Казани в Москву. Это — разная молодежь с разными целями, индивидуальной мотивацией, удовлетворенностью происходящим.

— Это будет всегда происходить, мы не питаем иллюзий, это приток-отток. Наша задача сделать так, чтобы эти ребята, которые стоят на распутье «уеду — не уеду», они находили себе ответ на вопрос: нет, все-таки не уеду, потому что здесь появилась возможность реализовать себя, стать крутым журналистом, появились еще СМИ, молодежные проекты, где я могу применить свой навык. На одной из встреч мне скрипачка задает вопрос: «Вы говорите, что есть много событий, я училась столько лет, я фанатка, я компетентна, но у меня есть два с половиной оркестра, где я могу применить свой навык. Я никому не нужна в Казани. А в Москве столько разных лабораторий, экспериментальных спектаклей». Это же вопрос нам, в том числе о создании той среды, где молодой человек сможет реализовать себя. При министерстве будет разработан этот проект, поддержанный ресурсами.

Идеи, как быть востребованным здесь, а не там, подают и молодые мамочки. С ними министр по делам молодежи встречался не раз. От них поступают предложения, как более эффективно для молодежи использовать инфраструктуру министерства.

— Наша инфраструктура — подростковый клуб, на сухом языке — это квадратные метры имущества на первой линии первого этажа жилого дома. И он начинает работать с 15—16 часов, а до этого времени там ничего не происходит. Мы платим коммунальные платежи, зарплату педагогам. Молодая мама в Альметьевске говорит, дайте мне с утра до обеда это помещение, я соберу здесь всех молодых мам, займу их, буду приглашать педиатра, он почитает лекции. У этой мамы есть возможность на 2 часа прийти в этот подростковый клуб, оставить с педагогом на 2 часа ребенка, а самой поработать в интернете, позаниматься йогой, фитнесом, пообщаться с педиатром. Это и есть эффективность нашей инфраструктуры, это и создание новых условий для самореализации.

Что же является сверхзадачей для ведомства? Министр в этом вопросе был предельно короток и ясен.

— Сверхзадача — как можно быстрее стать понятной площадкой для молодежи. Кто мы для молодежи, вот эта сверхзадача сформулирует, что у молодых людей есть свое молодое министерство, которое отвечает на их вопросы и запросы и это самая удобная площадка для коммуникаций с властью.

— Под каким хэштегом вы бы завершили наш прямой эфир?

— #на одной волне.