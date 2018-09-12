Нежданный лидер из Казани, выжившая «Ижсталь» и вернувшаяся «Лада»

Как дела у поволжских команд в стартовавшем сезоне ВХЛ

Сезон в Высшей хоккейной лиге вслед за КХЛ вступил в свои права и уже определил лидеров и аутсайдеров. С нынешнего сезона ВХЛ, как и ее «старший брат», перешла на двухочковую систему, а стало быть, борьба за место в топ-16 только обострится. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, почему казанский «Барс» вдруг стал новым фаворитом, отчего тренер «Молота» постоянно недоволен и как исправлять ситуацию самарским «летчикам».

Нежданно-негаданно — лидер из Казани

Самой большой неожиданностью нового сезона в ВХЛ стало, конечно же, лидерство казанского «Барса», прежде не всегда попадавшего даже в зону плей-офф. Нынче же молодые парни из Казани, периодически усиливаясь старшими «барсами» (Даниилом Курашовым, Никитой Лямкиным, Павлом Падакиным, Данилом Воеводиным), взяли максимальные шесть очков в трех матчах.

Пожалуй, самым жарким получился крайний матч «барсов» в Казани против челябинского «Челмета». Именно за такой хоккей болельщики и любят молодежный чемпионат мира — «безбашенный», неровный, с постоянными перепадами в доминировании.

Казанцы долго держали игру в своих руках, однако голкипер гостей оставлял ворота «сухими» с помощью каких-то невероятных приемов. А уже ближе к первому перерыву челябинцы и вовсе распечатали Мисбахова после контратаки. Весь второй период казанцы пытались исправить положение, еще больше насев на ворота гостей. И лишь за семь секунд до конца отрезка Никита Лямкин их таки пробил. А уже на старте заключительной 20-минутки «Барс» добил соперника второй шайбой, установив окончательный счет. Причем «финальный навал» подопечных Алексея Тертышного длился чуть ли не всю вторую половину третьего периода, несколько раз команды едва не подрались, но казанцы свое минимальное преимущество удержали и забрались на первую строчку.

Как долго они будут занимать столь непривычную для себя высоту — чем не главная интрига начала сезона ВХЛ?

Программу домашних матчей команда Анатолия Емелина начала с разгромной победы над «Южным Уралом» — 6:2. Фото hclada.ru



ХК «Лада» — без надежды на возвращение в КХЛ народ в Тольятти пошел на хоккей

Новичок лиги, угодившая в «опалу» КХЛ тольяттинская «Лада», стартовала в Высшей хоккейной лиге через четыре года после того, как ее же покинула. Правда на этот раз о возвращении в КХЛ речи уже не идет.

Пока тольяттинцы также идут без поражений. Сначала они выиграли в региональном дерби у ЦСК ВВС — 4:2 в Самаре. Затем программу домашних матчей команда Анатолия Емелина начала с разгромной победы над «Южным Уралом» — 6:2. При этом матч не проходил при таком уж однозначном преимуществе тольяттинцев. Первую половину игры команды боролись на равных, и лишь затем уральцы сдались и начали сыпаться. Игра, к слову, собрала почти четыре тысячи зрителей, что как минимум не меньше, чем ходило на игры «при КХЛ». Следующий матч уже сегодня — против «Горняка».

ХК «Нефтяник» — перезапуск прошел успешно

В нынешнее межсезонье альметьевцы потеряли сразу двух лидеров своих атак, Данила Воеводина и Дмитрия Емеца. И если со вторым было понятно, что рано или поздно он вернется в Казань, то уход Воеводина стал неприятной неожиданностью. Покинул «столицу нефтяного края» и еще один обладатель Кубка Братины в составе «Нефтяника» Булат Байкеев. Так что альметьевской команде пришлось проводить «лайт-перезагрузку».

Из «Адмирала» на юго-восток Татарстана перебрался защитник Олег Мисюль. Из «Горняка» прибыл 23-летний форвард Денис Мингалеев. А в обратном направлении из Казани пришли защитник Антон Савельев и нападающий Артем Осипов.

Пока, судя по результатам, кажется, что перезапуск обновленной команды прошел более чем успешно: татарстанская дружина идет в турнирной таблице без осечек. У «Нефтяника» две не самые результативные победы. Сначала в гостях в принципиальном матче с соседским «Торосом» из Башкирии — 1:0. А домашнюю серию татарстанцы открыли игрой против китайского «Ценг Тоу» — 3:1.

Домашнюю серию татарстанцы открыли игрой против китайского «Ценг Тоу» — 3:1. Фото ahc-neftyanik.ru

ХК «Молот-Прикамье» — на коне, но тренер недоволен

С двух разгромов китайских коллективов начал сезон пермский «Молот-Прикамье» — 5:2 против «Ценг Тоу» и 8:3 с «КРС-ОЭРДЖИ». Однако, даже несмотря на бойкий старт, наставник «молотобойцев» Дмитрий Крамаренко остался недоволен подопечными.

— Мы плохо начали, проиграли два первых вбрасывания, — сказал он после разгрома «ОЭРДЖИ». — Потом собрались, забили два гола, и они сыграли с нами плохую шутку — мы перестали играть в хоккей. Да, после первого периода перестроились и выиграли матч. Но серьезная ложка дегтя в бочке с медом — три пропущенные шайбы. Этого нельзя делать. Игра давалась, и психологически поверили, что будет легко. За что и поплатились тремя пропущенными голами.

С такой планкой требований от главного тренера пермяки, похоже, будут тянуться в нынешнем сезоне как минимум до полуфинала Кубка Петрова.

ХК «Ижсталь» — спасибо, что живой

А вот ижевский клуб «китайский экзамен» сдал не так удачно. Если «КРС-ОЭРДЖИ» команда Игоря Кропотина обыграла без больших сложностей (3:1), то в игре с «Ценг Тоу» все прошло не так гладко. В итоге ижевцы забрали одно очко, уступив в овертайме — 2:3.

Но согласитесь, учитывая, что еще за пару недель до старта сезона над клубом висела угроза банкротства и полной ликвидации, три очка из четырех возможных на старте нового сезона — это более чем удачный старт. Деньги в Удмуртии на выплату долгов команды нашлись аккурат перед началом чемпионата, и Арбитражный суд прекратил процесс банкротства команды. Хотя ранее исполнительный директор клуба Константин Билан сообщал, что долги по зарплате и социальным выплатам достигают половины его годового бюджета.

Даже если команда не попадет в плей-офф по итогам сезона, главная победа уже одержана — клуб жив и продолжает радовать своих поклонников. Фото vk.com/izhhcizhstal

Буквально тут же контракты с «Ижсталью» подписали сразу семь хоккеистов, четверо из которых — воспитанники местной школы хоккея. Кирилл Афанасьев, Данила Семенихин, Максим Кропотин, Сергей Коробов, Евгений Щанкин, Никита Мойсеев и Ростислав Башлыков будут играть за ижевский клуб. Кроме того, просмотровые контракты были заключены с защитниками Александром Козыревым и Евгением Борисовым. А чуть ранее в клуб пришел не чужой для ижевского хоккея специалист Игорь Кропотин, у которого в башкирском «Торосе» было куда более стабильное положение.

«Я переживаю за наш хоккей, поэтому и принял столь нелегкое решение. В этой трудной ситуации нужно приложить все усилия для того, чтобы сохранить команду на должном уровне. В помощники взял себе человека проверенного — своего воспитанника и единомышленника Алексея Вахрушева. Он поработал в тренерском штабе «Ижстали» в сезоне, когда команда играла в финале Братины», — прокомментировал свое назначение Кропотин в начале августа.

Похоже, хоккей возвращается в Ижевск. Даже если команда не попадет в плей-офф по итогам сезона, главная победа уже одержана — клуб жив и продолжает радовать своих поклонников.

ЦСК ВВС — срочно нужна подмога из Нижнекамска

А вот новоиспеченный фарм-клуб нижнекамского «Нефтехимика», самарский ЦСК ВВС, пока без очков. И неудивительно — тренерский штаб команды во главе с Владимиром Шикановым до последнего не знал, с какими хоккеистами предстоит работать ему, а какие пойдут на повышение — в КХЛ.

Последний матч с «Горняком» и вовсе закончился для самарцев катастрофически — разгромным поражением 2:9 от учалинского «Горняка». Причем в первой половине игры силы казались более-менее равными, «летчики» даже порой прибирали инициативу к своим рукам. До середины игра шла ровно — 1:1, но затем для самарцев наступили непростые времена. Голы в ворота Станислава Жучина полетели с бешеной частотой, так что после 2:5 на табло его сменил Артур Гайдуллин. Впрочем, и он свои 4 шайбы за оставшиеся пятнадцать минут тоже «принял».

Самаре срочно нужна подмога от Нижнекамска, иначе в таком футбольном городе ЦСК ВВС к зиме может и вовсе не увидеть болельщиков.

Самарский ЦСК ВВС пока без очков. Фото cskvvs.com

Короткой строкой

ХК «Саров» пока остается единственной командой ВХЛ, которая в этом чемпионате ни разу не пропускала. На днях саровчане легко совладали с ангарским «Ермаком» у него дома — 3:0, а для победы над «Соколом» «горожанам» хватило всего одной шайбы Виктора Шахворостова (1:0).

Хоккеисты нефтекамского «Тороса» выступают с переменным успехом. Разгромная победа над китайским «КРС-ОЭРДЖИ» (пока что главным неудачником нового сезона) со счетом 6:1 соседствует с минимальным поражением от альметьевского «Нефтяника».

А пензенский «Дизель» на своем льду проиграл в основное время «Зауралью» — 1:2 и с тремя поражениями в трех играх (0:4 от «Южного Урала» и 2:3 — от «Горняка») плетется в хвосте турнирной таблицы.