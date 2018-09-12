Сага о битве «Спартака» за Терри с британскими СМИ набирает обороты

Кто еще может пополнить РПЛ за пределами трансферного окна

Фото: @cfcunofficial (Chelsea Debs) London

Практически все детали сделки согласованы — в ближайшие пару дней «Спартак» должен официально объявить о трансфере Джона Терри. Виталий Ошовский рассказывает в авторской колонке, написанной для «Реального времени», с каким багажом легенда «Челси» подъезжает к Москве и выделяет пятерых свободных агентов, которые могут последовать его примеру.

И медведи на цепях у каждого дома

Футбол парадоксален. Трансферное окно по всей Европе закрылось 3 сентября. С тех пор российские болельщики не раз «перевернули календарь», однако главная трансферная сага случилась за рамками ТО. 8 сентября появилась информация, что легендарный защитник «Челси» 37-летний Джон Терри переходит в «Спартак» на правах свободного агента.

Проблемы предсказуемо начались через пару дней: вот не может такой трансфер обойтись без шума и пыли. Терри успешно прошел медосмотр, договорился по условиям контракта и… передумал. Оказалось, что семья Джона начала экстренно отговаривать игрока от переезда в Россию «благодаря» британским СМИ. Дескать, там и холода адские, и сугробы с автобус, и медведи на цепях у каждого дома.

И накануне выяснилось, что Терри хочет прибавки к зарплате, из-за чего представители «Спартака» спешно вылетели в Лондон на переговоры. Судя по всему, они прошли успешно. Джон Терри готов подписать контракт по схеме «1+1», после чего в дело включились эксперты. «Для раскрутки чемпионата это просто отличная покупка. Однако жаль, что Терри уже на закате карьеры и мало чем может помочь «Спартаку», — заявил Дмитрий Булыкин.

В отличие от экс-форварда «Динамо», Терри никогда не имел прозвища «Дима (Джонни)-Дискотека». Более того, Джон следит за своей формой. Как только защитник почувствовал, что начинает сдавать, он нанял диетолога, личного шеф-повара, а также команду первоклассных массажистов.

Сам Брюс сейчас находится на грани увольнения. «Астон Вилла» идет на 13-м месте в Чемпионшипе и имеет безвыигрышную серию в 4 матча. Фото facebook.com/avfcofficial



В соперниках «Спартака» — «Астон Вилла»

Пока «Спартак» не подписал с Терри контракт, надежду вернуть его лелеют болельщики «Астон Виллы» — именно за этот клуб он выступал в прошлом сезоне. Видно, что Джон с каждым годом теряет остатки былой скорости, однако за счет опыта и «харизмы удава» он выходит победителем из подавляющего большинства дуэлей.

«В прошлом сезоне он был одним из лучших защитников Чемпионшипа. Он несравненный лидер, которых сейчас не так много. Он не пустослов и не позер, он не превзошел наши ожидания, он просто сделал то, что мог сделать. Мы его пригласили не для победы в отдельных матчах, а для общего вклада в игру. Он никогда не подводил нас. Мне нужны люди, которые могут справиться с требованиями и интенсивностью большого клуба уровня «Астон Виллы», и я хочу снова пригласить Терри», — заявил Стив Брюс, главный тренер бирмингемцев.

Но вот незадача — сам Брюс сейчас находится на грани увольнения. «Астон Вилла» идет на 13-м месте в Чемпионшипе и имеет безвыигрышную серию в 4 матча. Причем в последнем из них над «вилланами» от души поиздевался «Шеффилд Юнайтед» — 4:1. Очевидно, это стало последней каплей для тренера, который решил во что бы то ни стало вернуть Терри.

Фактически Джон для него — один из последних шансов остаться в тренерском кресле «Астон Виллы». Однако фанаты бирмингенцев — против. «В Англии есть 20 молодых интересных менеджеров, почему мы должны терпеть этого старика?» — заявил один из болельщиков «Виллы». Помимо поражения от «Шеффилд Юнайтед», клуб опозорился в Кубке лиги, уступив полулюбительскому «Бертон Альбион» — 0:1. Поражение от «Блэкберн Роверс» в следующем туре почти наверняка станет для Стива Брюса приговором. Поверит ли в Терри его возможный преемник?

Значимость Терри для «Астон Виллы» особенно серьезно ощущалась еще прошлой зимой. 4 ноября прошлого года в игре с «Шеффилд Уэнсдей» Джон сломал плюсневую кость и выбыл на 2,5 месяца. Как раз с того момента «Астон Вилла» ушла в штопор: за время отсутствия Терри бирмингемцы выдали безвыигрышную серию из пяти матчей подряд! Именно тех очков в итоге не хватило для путевки в АПЛ.

В «Спартаке» в плане возможных тренерских отставок царит штиль. Фото spartak.com

Выдержит ли Терри РПЛ в свои 37?

В «Спартаке» в плане возможных тренерских отставок царит штиль. Все идет к тому, что именно «красно-белые» станут главными конкурентами «Зенита» в борьбе за титул РПЛ. Руководство прекрасно ладит с Каррерой, а болельщики просто обожают итальянца. После победного дерби с «Динамо» фанаты «красно-белых» окружили Карреру и не отпускали, пока тот не сделал порядка 50 селфи.

Единственная проблема москвичей на данный момент — травмы Самуэля Жиго и Ильи Кутепова. Джон Терри должен стать не просто человеком, который заменит их, но и защитником, который покончит с многолетней вакханалией в обороне «Спартака». «Терри из тех футболистов, которым не нужны подсказки. А для голкипера это отлично. Рядом с таким игроком любой вратарь будет прогрессировать, Терри передаст опыт Максименко», — уверенно заявил Харри Реднапп.

Многие болельщики и эксперты во главе с Булыкиным опасаются: а выдержит ли Терри, которому в декабре исполнится 38? Ответ Реднаппа не оставляет никаких сомнений. «Мне достаточно 30 секунд, чтобы понять все об игроке. Так вот, Терри меня сразу же впечатлил, когда я его впервые увидел. Я следил за ним и в «Астон Вилле» в прошлом сезоне. Поверьте, это все еще фантастический футболист, который сделает «Спартак» в разы сильнее. Если не случится никакого форс-мажора, клуб захочет продлить контракт с Терри».

Джон в своей карьере повидал абсолютно все. Будучи игроком молодежки «Челси», он чистил бутсы и драил туалеты; потом вставал в ворота в печально известном матче с «Редингом» и промахивался с пенальти в финале Лиги чемпионов. Не играл на снегу, скажете? Еще как играл!

«Однажды мы с ребятами из «Ноттингема» вышли на тренировку и увидели заснеженное поле. Было невероятно холодно. Все нацепили на себя кучу одежды, и только Джон вышел на поле в легких шортах. В самом начале двусторонки Терри начал стелиться в подкатах и прыгать в снег. Мы смотрели на это с открытыми ртами. Было видно, что он прирожденный лидер», — рассказывал экс-игрок «Ноттингем Форест» Крис Эдвардс. В «Ноттингеме» Терри играл в 2000 году в аренде. По большому счету, его карьера в снегу и начиналась. В снегу она может подойти и к своему плавному завершению.

По мнению Реднаппа, Терри сделает «Спартак» в разы сильнее. Фото spartak.com

Кто еще может пополнить клубы РПЛ на рынке свободных агентов

Между тем, на рынке свободных агентов еще хватает лакомых кусочков для РПЛ. Напомним, что любой футболист, который стал свободным агентом в ходе завершившегося трансферного окна, может пополнить ряды команд российской лиги и вне ТО. Пробежимся по списку.

Самир Насри, 31 год. Невероятно талантливый вингер, самостоятельно угробивший свою карьеру. Несколько месяцев назад он упустил шанс всей жизни и не стал чемпионом мира в составе сборной Франции, куда призывался еще пару лет назад. В «Антальяспоре» дела у него также не пошли из-за скверного характера. Безусловно, уровень Насри по-прежнему остается выше ряда клубов из РПЛ, но из-за чересчур раздутого эго брать его не хочет никто. Даже аутсайдеры турецкой лиги.

Балаш Джуджак, 31 год. Футболист сборной Венгрии покинул «Динамо» в самом начале перестроечного периода имени Андрея Кобелева. Отыграв сезон в «Бурсаспоре» и два — в «Аль-Вахде», Джуджак фактически расписался в окончании своей серьезной карьеры. Сейчас у него великолепный возраст, однако скорости в чемпионате ОАЭ мизерные даже по меркам РПЛ.

Мигель Велозу, 32 год. Самый шикарный вариант для клубов РПЛ. В прошлом сезоне португалец не всегда попадал в основу «Дженоа», но когда играл, показывал привычный для себя уровень. А гол в ворота «Аталанты» на финише сезона был просто конфеткой. Игровое мышление, элегантное обращение с мячом и убийственные штрафные все еще при Мигеле. Подошел бы даже топ-клубам РПЛ.

Ласина Траоре, 28 лет. История его падения началась с перехода в «Монако». У ивуарийца будто бы пропала жажда борьбы. Получив хороший контракт, он расслабился, перестал попадать в заявки на матч и ушел в ЦСКА, где не показал ничего хорошего. Последний сезон Траоре провел в «Амьене», не забив за французского аутсайдера ни разу.

Адам Махер, 25 лет. Наконец, еще одна жемчужина, вынесенная на берег мирового футбола. Это тот самый Махер, который в 2013 году считался одним из самых талантливых плеймейкеров голландского футбола. Махер здорово начал в «ПСВ», но потом что-то резко пошло не так. Стремительный регресс начался в 2015-м, продолжился в «ПСВ-2» и закончился позорным вылетом с «Твенте» во второй дивизион. Махеру срочно требуется клуб, который перезагрузит его карьеру.