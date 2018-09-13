Мобильный бизнес в «Ак Барс» Банке

Фото: пресс-служба Ак Барс Банка

«Ак Барс» Банк запустил серию бизнес-завтраков с целью познакомить потенциальных и действующих партнеров с новыми продуктами и обновленными возможностями банка.

— Мы начинаем серию завтраков, и основная цель — чтобы вы начали понимать, кто такие банкиры, — приветствовал гостей Олег Юшков, директор дирекции продаж малого бизнеса «Ак Барс» Банка. — Модели успешного регионального банка можно по пальцам пересчитать, и «Ак Барс» Банк — один из таких. Каждые полгода Министерство экономики Татарстана проводит рейтингование муниципалитетов. Примерно 55 процентов респондентов признаются, что выбрали «Ак Барс» Банк. Помимо этого, банк имеет сетевое покрытие по всей России.

Доступная агентская программа

Вступить в партнерскую программу «Ак Барс» Банка может практически любой, кто заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве. Для заключения агентского соглашения необходим минимальный пакет документов, на основании которого будут производиться начисления денежного вознаграждения за каждый открытый расчетный счет в банке. Также предусмотрена индивидуальная бонусная программа, которая напрямую зависит от того, сколько отработает тот или иной партнер за 1 месяц, 3 месяца и т. д.

Предоставляется доступ в личный кабинет, где простой доступный сервис позволит отправлять заявку на открытие расчетного счета, прикреплять на предварительный анализ документы, необходимые для заключения сделки, просматривать статус прохождения заявки на открытие расчетного счета, быть в курсе тарифов и продуктов банка, всегда быть на связи с банком в режиме онлайн.

Для удобства за каждым партнером и клиентом закрепляется персональный менеджер, который бесплатно выезжает для заключения агентского соглашения или открытия расчетного счета.

Расчетный счет за 24 часа

Чтобы открыть счет, понадобится всего 24 часа с момента подачи заявления. В течение 5 минут после подачи заявки на открытие счета клиенту по SMSи в личный кабинет приходит уведомление о том, что счет зарезервирован. Далее закрепляется персональный менеджер, который выезжает в любое удобное для клиента место, собирает необходимый пакет документов, заполняет все банковские формы и направляет заявку в банк. В течение суток приходит одобрение на открытие расчетного счета. После этого клиент выбирает удобное для визита в банк время, чтобы начать работать со счетом при помощи системы «Ак Барс Бизнес-онлайн». Этот продукт позволяет клиенту проводить основные платежные операции и параллельно контролировать контрагентов через систему проверки контрагентов «Светофор». Есть возможность покупки валюты в онлайн-режиме по выгодному курсу. Система «Ак Барс Бизнес-онлайн» доступна со всех устройств, где есть выход в интернет.

Поддержка среднего и малого бизнеса

За первые 6 месяцев 2018 года банк выдал более 480 кредитов малому бизнесу на общую сумму около 837 млн рублей, из них около 200 млн рублей ушло на кредитование индивидуальных предпринимателей.

— «Ак Барс» Банк в настоящий момент основным направлением для себя видит развитие малого и среднего бизнеса, — комментирует Дмитрий Ильдеяркин, директор по развитию малого бизнеса. — В целом за последние года мы создали солидный кредитный портфель по малому предпринимательству. Самое главное, сумели создать основной костяк клиентов. Многие наши клиенты имеют продолжительную кредитную историю. У нас действует индивидуальный подход, который основан на достаточно лояльной и гибкой методике рассмотрения кредитных заявок. И самое главное — это простая и доступная продуктовая линейка, которую мы предлагаем нашим клиентам.

В линейке кредитных продуктов «Ак Барс» Банка можно найти продукты на любые цели. Банк всегда идет на навстречу клиенту и выдает кредиты, когда другие отказывают. К тому же в некоторых продуктах есть возможность обойти первоначальный взнос и заменить его на другой банковский продукт.

Помимо стандартных продуктов, например «Ак Барс оборотный», который выдается на пополнение оборотных средств, есть такой продукт, как «Ак Барс Контракт». Данный продукт привлекателен тем, что кредит выдается на исполнение конкретного контракта. Основной акцент здесь на то, что в залог берется право требования выручки с данного контракта. Это значит, что не требуется какого-то физического залога. До 20—30 млн рублей обеспечение кредита не требуется. При этом погашение кредита привязывается к поступлению прибыли по данному контракту. Это весьма удобно для предпринимателей среднего и малого звена.

Бизнес-завтрак прошел в оживленной атмосфере. Прозвучало множество предложений от гостей по улучшению работы банка и формированию обратной связи между банкирами и клиентами. Встречи с агентами банк планирует проводить на регулярной основе в разных городах России. В сентябре пройдут бизнес-завтраки в Омске, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге (16+).





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