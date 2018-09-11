Негостеприимная Балашиха омского «Авангарда»

«Нефтехимик» проиграл в матче, ставшем выездным для обеих команд

Нижнекамский клуб на старте сезона не радует своих поклонников. После неуверенно проведенной домашней серии подопечные Андрея Назарова отправились в Балашиху для участия в историческом матче. О том, как «Нефтехимик» пытался испортить первый «домашний» матч омичей, но у него ничего не получилось (2:4) — в материале «Реального времени».

Дебюты и дебаты

Омский «Авангард» в это межсезонье стал самой обсуждаемой командой в КХЛ. Большей частью вынужденно — клуб из-за проблем с «Ареной Омск» переехал в подмосковную Балашиху, чтобы провести весь этот сезон на местной арене.

Впрочем, омичи успели пошуметь на трансферном рынке. Для начала команду возглавил именитый канадский тренер Боб Хартли. Затем клуб стали пополнять как звезды (масштаба КХЛ), так и просто добротные игроки: Кирилл Петров, Денис Зернов, Кари Ряме, Игорь Бобков, Максим Тальбо, Давид Деарнэ, Вилле Покка. Перед самым стартом сезона стало известно, что в «Авангарде» будут играть звездные уже по меркам НХЛ Крис Верстиг и Коди Фрэнсон. А совсем недавно омичи завершили комплектование очередным громким трансфером, подписав защитника Алексея Емелина, на которого претендовал также «Ак Барс». Такой мощной хоккейной банде обновили форму, сделали новый логотип, поставили максимальную задачу и бросили в бой. И «Авангард» не подвел, одержав три весьма уверенные победы и наколотив 13 шайб в ворота соперников.

И вот он, долгожданный дебют в Балашихе. Было бы красиво, если бы соперником омичей в таком матче стал действующий чемпион из Казани. Но им оказался другой клуб из Татарстана, который в прошлом сезоне по праву считался грозой авторитетов, а в этом его тренера уже называют одним из кандидатов на увольнение.

Ежов — спаситель Назарова

К слову, для Андрея Назарова «Авангард» также не чужая команда. В Омске он в бытность игроком провел довольно яркий сезон 2004/2005, по ходу которого устроил одну из самых ярких и масштабных драк российского хоккея. Тогда он бился за «ястреба» на груди вместе с нынешним президентом омского клуба Максимом Сушинским. Но прямо сейчас Андрею Викторовичу не до ностальгии — его команда откровенно буксует на старте сезона.

На игру в Балашихе Назаров ничего придумывать не стал, выпустив абсолютно тот же состав в тех же сочетаниях, что и в предыдущем, победном матче против минского «Динамо». Правда, первый период показал абсолютную беззубость нижнекамцев в атаке. Финское нападение, которое по умолчанию должно вести команду вперед, раз за разом, смена за сменой ничего не давало. Назаров на скамейке заходился в ярости и успокаивал его разве что вратарь Илья Ежов, который минимум три раза спас свои ворота.

Омичи, в составе которых дебютировали Емелин и Верстиг, показывали невероятно активный хоккей, много владея шайбой и создавая момент за моментом. Даже единственное удаление периода «Авангард» заработал, играя в нападении, — у ворот Ежова слишком активно махал клюшкой Михеев, ударивший вратаря прямо по маске. В большинстве нижнекамцы ничего не создали, выиграв период только по количеству проведенных силовых приемов.

Четыре гола за период для Балашихи

Посещаемость первого матча омичей в Подмосковье, конечно, оставляла желать лучшего (хотя официальная цифра была немаленькой — 5 100 болельщиков). Балашихинцы пока еще не прониклись омской хоккейной идеологией, а «Авангард» привезти максимальное количество своих почитателей из Омска пока не может себе позволить (зато привез девушек из танцевальной группы поддержки «Черри»). Ну и хоккей, показанный в первом периоде обеими командами, максимально привлекательным назвать было никак нельзя. Балашихе требовался подрыв в игре.

Хоккей, показанный в первом периоде обеими командами, максимально привлекательным назвать было никак нельзя. Фото hawk.ru

Устроили его, конечно же, сначала омичи — Кирилл Семенов все-таки пробил Ежова на второй минуте второго периода. Практически тут же подопечные Боба Хартли могли забить и второй гол, но везение было в этой 20-минутке по большей части с командой Назарова. На исходе большинства Павел Порядин здорово подставил клюшку под бросок Адама Полашека — 1:1.

«Нефтехимик» словно почувствовал вдохновение и больше минуты не выпускал омичей из их зоны, чуть позже заработав еще одно большинство: Максим Чудинов присел в штрафной бокс за толчок на борт. Но нижнекамцы так хотели забить, что в итоге пропустили сами, имея численный перевес. Это финский защитник Вилле Покка «передал привет» всем своим соотечественникам в первом нижнекамском звене, которые снова провели довольно неубедительный матч. Даже несмотря на то, что Пуустинен за минуту до конца периода счет сравнял (2:2), нервозность и неуверенность в игре финского нападающего трио чувствовалось.

Кто теперь спасет Назарова?

Что и показал третий период. «Ястребы» в нужный момент прибавили и спокойно в равных составах организовали два гола. Нижнекамцы были незаметны в атаке, пассивны в обороне, да и Ежов уже не выглядел магом и волшебником во вратарской маске. На вторую шайбу Семенова и гол Широкова «Нефтехимик» ответил только Назаровым, который на скамейке запасных в очередной раз разводил руками, как бы вопрошая: «Как же так? Что творим?». Андрей Викторович весь матч простоял с красным лицом, словно ему было стыдно за команду. Да, он старался, в концовке тасовал звенья, брал тайм-аут, но «Нефтехимик» образца прошлого сезона мы пока ни в одной из игр нынешней «регулярки» не увидели.

На вторую шайбу Семенова и гол Широкова «Нефтехимик» ответил только Назаровым, который на скамейке запасных в очередной раз разводил руки, как бы вопрошая: «Как же так? Что творим?». Фото hawk.ru



После матча Боб Хартли был, естественно, доволен и даже похвалил «Нефтехимик» за игру, отметив, что соперник дважды сравнивал счет. На трибуне хлопал в ладоши и улыбался Алексей Морозов собственной персоной. Теперь он для омской команды не чужой человек — летом вошел в совет директоров «Авангарда». Ну а «Нефтехимику» аплодировать пока что не за что. Назаров явно испытывает синдром второгодника — после яркого прошлого сезона у него случился ожидаемый спад, тренерских идей для перезагрузки команды пока не хватает. Достучаться до легионерского звена в нападении тоже пока не удается.

Сыграно всего четыре матча, но уже понятно, что нижнекамцам нужна серьезная встряска. Обычно в таких случаях под раздачу попадает тренерский штаб, но своей прошлогодней работой Назаров наверняка заработал себе определенный кредит доверия, и увольнение ему пока еще не грозит. Как назло, на руку Андрею Викторовичу не может сыграть и календарь — ближайшие матчи пройдут на выезде, в соперниках «Барыс» и «Сибирь». Астанинский клуб пока очень хорош по игре, хоть и очень не стабилен. А вот новосибирцы не набрали даже очка, и в игре с «Нефтехимиком» на домашнем льду наверняка покажут все свои самые сильные стороны. Дальше у назаровских «волков» поездка в Уфу к «Салавату Юлаеву» и матч с «Ак Барсом» в Нижнекамске. Если к этим двум матчам главный тренер достучится до своих легионеров, снова ярко отыграет вратарь и стабильно заработает, например, большинство, то фамилия Назарова точно исчезнет из списка возможных отставников. В любом другом случае она непременно будет идти в нем одной из первых.

Андрей Лопата