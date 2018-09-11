Команда Черчесова держит планку made in ЧМ-2018

Давно мы не видели такую сборную Россию в «товарняках»… И таких чехов тоже

Накануне российская сборная на заполненной новой арене в Ростове принимала в рамках контрольного поединка сборную Чехии. А до этого в стартовом матче Лиги наций обыграла на выезде крепкую национальную команду Турции, доказав, что уровень игры, продемонстрированный парнями Черчесова на домашнем ЧМ, не был «одноразовой акцией» и может иметь соответствующее продолжение. Товарищеский же матч с чехами стал хорошей площадкой для тактических и персональных экспериментов. И новинки не заставили себя ждать, послужив катализатором фееричного разгрома (5:1). Давно мы не видели столь неравнодушную сборную России в «товарняках». Подробности — в материале «Реального времени».

Есть ли жизнь без Дзюбы

Не только контрольный характер встречи диктовал изменения в стартовом составе, но и травмы, которые оставили сборную без защитника «Рубина» Федора Кудряшова и харизматичного Артема Дзюбы. Перед игрой габаритный лидер атак команды Черчесова поддержал своих партнеров по команде в «Инстаграме». «Парни, я с вами! Биться до конца!» — написал нападающий «Зенита». Напомним, что у Дзюбы проблемы с поясницей. Впрочем, с чехами вчера справились и без него.

Так или иначе, капитана команды заместил Юрий Газинский, который вывел сборную на поле с соответствующей повязкой на рукаве. По позиции же Дзюбу заменил его одноклубник из «Зенита» Антон Заболотный. И в остальном сюрпризов в стартовом составе россиян хватало. Вместо Кудряшова, который играет у Черчесова на позиции центрального защитника, на поле вышел 29-летний Андрей Семенов из грозненского «Ахмата». Также отметим выход его ровесника Алексея Ионова из «Ростова», но уже в атакующую линию. Ерохин же заменил в «старте» Романа Зобнина, который, по словам Станислава Черчесова, нуждается в отдыхе.

Черышев (справа) вчера был, пожалуй, единственным в команде Черчесова, кто «растворился» на поле



«Язык мой — враг мой» или как Дмитрий Черышев невольно подставил сына под допинговые проверки

Также в стартовом составе команды вышел Денис Черышев, который на старте сезона не только удачно сыграл за испанскую «Валенсию», но и оказался в центре допингового скандала, инициированного, как ни странно, отцом футболиста — главным тренером ФК «Нижний Новгород» Дмитрием Черышевым и анонсированного главными «друзьями» российского спорта — британскими СМИ.

Издание The Telegraph первым сообщило, что испанское антидопинговое агентство изучает допинг-пробы Черышева-младшего после слов его отца о том, что Денису делали инъекции гормона роста во время выступлений за «Вильярреал». Позже РФС выступил с объяснением ситуации, заявив, что игроку делали легальные инъекции плазмы, а журналист неправильно интерпретировал слова Черышева-старшего.

Вопрос, между тем, более чем серьезный, поскольку использование гормона роста без имеющегося на то разрешения может привести к дисквалификации на срок до 4 лет. Тем более что всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подтвердило ведение расследования в отношении полузащитника сборной России. «Этим делом в данный момент занимается испанское антидопинговое агентство. ВАДА будет проинформировано о результатах», — сказали в пресс-службе агентства. В итоге Черышев вчера был, пожалуй, единственным в команде Черчесова, кто «растворился» на поле.

Антон выбежал один на один с вратарем, элегантно обыграл его и послал мяч в осиротевшие ворота с острого угла — 2:0

Ионов и Заболотный «вынесли тело», отблагодарив Черчесова за доверие

Но вернемся на газон «Ростов Арены», тем более что дебютант сборной Заболотный и «возвращенец» Ионов выдали голевую феерию в первом тайме. Россияне играли вдохновенно и уже на восьмой минуте открыли счет. Газинский длинным пасом вывел Ионова на рандеву с вратарем гостей (чешские защитники в этом эпизоде увлеклись с искусственным офсайдом), и тот своим шансом распорядился четко, пробив под опорную ногу Коубеку — 1:0.

А уже через 5 минут отметился голом и Заболотный. Причем сделал это было не со «второго этажа» (а именно клише форварда, способного играть лишь вверху, приклеилось к игроку). Антон выбежал один на один с вратарем, элегантно обыграл его и послал мяч в осиротевшие ворота с острого угла — 2:0. Правда, в этом эпизоде было подозрение на оффсайд, но главное, что чехи вновь начудили с его искусственным созданием. Еще через три минуты все тот же Заболотный грамотно поставил корпус в чужой штрафной, чем вынудил Боржила выставить колено, а судью — назначить пенальти в ворота чехов. Ионов, как на тренировке, развел вратаря и мяч по разным углам, оформив дубль — 3:0. Два форварда знатно отблагодарили Черчесова за доверие.

Как и центральный защитник Семенов. Ведь гости ближе к концовке матча все-таки забрали мяч под свой контроль и настойчиво атаковали, по большей части через навесы, с которыми перекроенная оборона россиян справилась. Но, объективности ради, эти чехи далеко не та великолепная команда, которую вел за собой в недавнем прошлом легендарный уже Павел Недвед.

Ближе к концу игры продолжились замены в российской сборной; на поле последовательно появились Смольников и Полоз

Аншлаг в Ростове — на очереди Калининград и Нижний Новгород

После перерыва чехи попытались вспомнить о достоинстве и прижали россиян к воротам Лунева. Но в первые 7 минут тайма отметились лишь дальним ударом Цоуфала, который только размял российского вратаря. Хозяева ответили куда острее — Ионов после спринтерского прорыва по флангу передачей низом нашел в штрафной чехов одинокого Ерохина, который плохо подстроился под мяч и отправил снаряд сильно выше ворот.

На 61-й минуте Черчесов заменил героя встречи Ионова, которого ростовские болельщики проводили с поля восторженным ревом. Вообще, идея проводить матчи сборной на стадионах ЧМ-2018 по всей стране совершенно точно работает. Аншлаг в товарищеской игре — лишнее тому подтверждение. На очереди Калининград, Нижний Новгород и остальные. Ну а вместо Ионова на поле вышел Зобнин, который зацементировал центр поля, знатно сократив процент владения мячом гостям.

Ближе к концу игры продолжились замены в российской сборной; на поле последовательно появились Смольников и Полоз. Выход последнего ознаменовался «голом престижа» в исполнении чехов, когда Соучек в сутолоке у ворот Лунева воспользовался ошибкой Рауша. Но это был лишь эпизод. В оставшееся время матча еще два мяча влетело в ворота гостей. Сначала Ерохин замкнул со «второго этажа» подачу с углового, а затем отличился и форвард «Рубина», забивший в упор после выверенного паса Зобнина — 5:1. Дебютом за сборную отметился также защитник «Рубина» Егор Сорокин, да и Руслан Камболов успел «засветиться» на поле.

Немного обидно за чешский футбол, который не так давно был в числе лидеров на европейском континенте. Сборная России же пока в порядке

Чем отличаются сборные Черчесова и Хиддинка

Немного обидно за чешский футбол, который не так давно был в числе лидеров на европейском континенте. Сборная России же пока в порядке. Помнится, оглушительный успех на ЧЕ-2008 не получил никакого продолжения, за исключением отъезда Аршавина, Павлюченко и еще пары игроков в АПЛ. Команда Хиддинка так и осталась лишь волшебным мгновением в истории нашего футбола. Конечно, утверждать что-либо пока преждевременно, но у Черчесова, судя по последним двум матчам, может быть, и получится удержать высокую планку.

Артур Халилуллов, фото twitter.com/teamrussia