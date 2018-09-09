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«Свияжская уха»: кулинарная битва рыбаков на острове-граде

21:36, 09.09.2018
«Свияжская уха»: кулинарная битва рыбаков на острове-граде

Уже ставший традиционным праздник «Свияжская уха» собрал сегодня рыбаков и любителей ухи. После соревнований по рыбной ловле команды готовили уху, которой угощали гостей фестиваля и членов жюри. Оценивались три критерия: вкусовые качества, оригинальность рецепта и искусство подачи. Уже ставший традиционным праздник на острове-граде Свияжск в этом году собрал и накормил около 6 тыс. человек.

Видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
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