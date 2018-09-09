Мужики с характером: «Салават Юлаев» громит СКА в Питере

Удивительное — рядом

Первый выезд «Салавата Юлаева» в сезоне 2018/2019 завершился в Северной столице. Здесь уфимцев ждал отдохнувший и отрезвленный в Нижнем Новгороде СКА. «Куницы» приехали в Питер с потерями, как кадровыми, так и очковыми. Да и история встреч с армейцами ничего радужного для поклонников СЮ не обещала. В итоге результат (4:1 в пользу их любимцев) шокировал всех. Большинство — со знаком «плюс», ведь к армии уфимских болельщиков в Питере добавились и нейтральные, из числа тех, кто желает увидеть интригу не только в плей-офф на поздних стадиях, но и в «регулярке». Подробности матча — в материале «Реального времени».

Почти непобедимый СКА



Подопечные Ильи Воробьева в межсезонье выиграли все контрольные поединки у «Ак Барса», «Йокерита», «Локомотива», «Авангарда», «Сочи» и «Куньлуня» с общим счетом 29:7. А начали официальный сезон в матче открытия, разгромив казанский «Ак Барс» на его льду со счетом 6:1.



Однако в Санкт-Петербург армейцы вернулись после досадного поражения от «Торпедо» (3:4). Тренер питерской команды объяснил неудачу слабой реализацией моментов. С реализацией «не фонтан» и у «Салавата», хотя нужные шайбы получалось забивать — до встречи с «Локомотивом» в Ярославле.

Подопечные Ильи Воробьева в межсезонье выиграли все контрольные поединки у «Ак Барса», «Йокерита», «Локомотива», «Авангарда», «Сочи» и «Куньлуня» с общим счетом 29:7



Потери уфимцев и расклад перед битвой



«Салават» приехал в гости к СКА без основного голкипера: в матче с «Локомотивом» (2:4) Юха Метсола получил повреждение и не смог продолжить встречу после грубой атаки на него Даниила Апалькова. За этот прием ярославец получил от лиги штраф и дисквалификацию на одну игру.

В той же игре получил травму капитан уфимцев Григорий Панин, но шанс на его возвращение на матч в Питере оставался. Еще один «элемент» первого звена Йоонас Кемппайнен, забив гол в ярославском сражении, после получил от бригады Гофмана такой же штраф, как Апальков, после столкновения с Накладалом. Но в КХЛ, просмотрев видео, определили, что нарушения не было, и наказание отменили. Уже лучше. Но почему нельзя было проверить «сказку Гофмана» сразу же в Ярославле? Команду молодого Цулыгина решили «поддушить» неспортивным способом, а то уж больно резво выигрывала овертаймы?

Для уфимцев визиты в северную столицу в последние годы ничем хорошим не заканчивались: СКА выиграл четыре крайних домашних матча с «Салаватом», а последняя победа уфимцев в Санкт-Петербурге датирована 28 декабря 2013 года еще при Юрзинове-младшем, когда за «юлаевцев» забивали Игорь Мирнов и Алексей Кайгородов — 2:1. Так что, учитывая все вышеназванные факторы, у гостей из Уфы в отчетном матче шансы если и были, то мизерные.

На 9 минуте Кузьменко и Прохоркин буквально смяли оборону «юлаевцев», и последний со второго добивания все же переправил шайбу в ворота некогда родного клуба — 1:0

Затишье перед бурей на Неве?

Панин все-таки не был внесен в заявку на этот матч. Его место в легионерском звене занял молодой Назаревич, который, впрочем, понюхал уже заокеанского пороху. А вот с вратарем было тяжеловато. Карееву Цулыгин дал второй шанс, за неимением лучшего варианта — в Ярославле Андрей не смог войти в игру и пропустил три необязательных шайбы. Молодые Ляхов и Шэн составили пару оборонцев в четвертом звене, где в общем было неплохое нападение — Ткачев, Основин, Кугрышев. Хотя давать номера в пятерках современного «Салавата» можно пока что условно. Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен еще не вышли на крейсерскую забивную стезю. Быть может, с грозной питерской «армией» настал час это сделать? Так или иначе, этот поединок перед началом напоминал формат «конницей на танки».

Но штурма как такового на первых минутах у СКА не получилось. Уфимцы начали внимательно и надежно. Лишь на 6 минуте армеец Барабанов бросал прямо по центру ворот, но и прямо в Кареева. И все же на 9 минуте Кузьменко и Прохоркин буквально смяли оборону «юлаевцев», и последний со второго добивания все же переправил шайбу в ворота некогда родного клуба — 1:0. Уфа об атаке в общем и не помышляла, переключиться на нее просто не было шансов. До конца периода все так и прошло: «Салават» отбивался, СКА не особо усердствовал в желании разгромить соперника. Впрочем, броски — 12:4 после первого отрезка матча — красноречиво свидетельствовали о положении дел. Оба волшебника — Умарк и Дацюк — пока находились в тени этого рабочего сражения.

Глушитель бури Бурдасов



На первой минуте второго периода Уфа получила шанс: Никита Гусев излишне широко размахивал клюшкой и попал по лицу Артему Сергееву. Бурдасову удалось использовать численное преимущество мощным броском — 1:1. Стоит отметить работу Хохрякова на пятачке, закрывшего обзор питерскому вратарю Хелльбергу.

Армейцы несколько потерялись от такого неожиданного сопротивления и не смогли реализовать удаление в середине периода. Это большинство можно считать подарком от гостей — они опять получили штраф за задержку игры, как в прошлом матче в Ярославле, не сумев организованно выпустить полный комплект игроков на вбрасывание. Уфимцы же стали активнее искать шансы пробить Хелльберга, работы у последнего прибавилось. Второй период остался за Уфой — 1:0.

Отличное завершение первого выездного турне сезона. Фото vk.com/hcsalavat



Уфимцы: вопреки прогнозам и статистике



На 3 минуте третьего периода «Салават Юлаев» ответил убаюканному СКА. Хохряков, опекаемый уфимским воспитанником Зубовым, сделал пас из-за ворот на набегающего Бурдасова, и тот оформил дубль точным броском в левую «девятку» — 2:1. Тут же Кетов, находящийся перед пустыми воротами, попадает в штангу, а питерцы хватают удаление. Уфимцы реализуют неожиданно быстро — Кугрышев (ассистенты — Ларсен и Хартикайнен) на 45 минуте поражает в третий раз ворота Хелльберга — 3:1.

Но и уфимцев есть нервы — удаление за нарушение численного состава на 49 минуте. Кареев и защита блестяще справились с этим испытанием, добавив еще несколько очков уверенности в свою копилку успешных действий. Прохоркину не удалось замкнуть острый пас от Кузьменко, как это было в первом периоде, на 56 минуте.

За две с половиной минуты до конца третьего периода СКА меняет вратаря на шестого и… получает шайбу в свои ворота «дьявольским датским парашютом» из своей зоны от Филиппа Ларсена — 4:1. Первая победа «Салавата» в основное время в начавшемся не так давно сезоне. Отличное завершение первого выездного турне сезона.



Дмитрий Слезин, фото ska.ru