Госзакупки: новый путь для трамвая в Казани и закрытие свалки в Челнах

Обзор наиболее интересных закупок по версии «Реального времени»

Достроить школы за 1,2 миллиарда

Самые крупные лоты недели предлагает Главинвестстрой РТ. Он объявил два тендера на строительно-монтажные работы и установку оборудования в уже строящихся казанских школах на 1 224 ученика каждая. Начальная цена первого тендера — 643,9 млн рублей, второго — 583,4 млн. Заказы были размещены 23—24 августа, а сами аукционы пройдут 13 сентября.

Один из объектов находится на улице Рауиса Гареева (ЖК «Соловьиная роща»). Где находится второй, в документах закупки не уточняется. Однако вариантов не так много: помимо «Соловьиной рощи», школа, рассчитанная на такое количество учащихся, строится на улице 2-я Азинская.

С просьбой о строительстве школы на 2-й Азинской к властям обращались местные жители, учреждение в «Соловьиной роще» строится по поручению президента РТ Рустама Минниханова. Оба объекта должны были уже ввести в эксплуатацию, но этого не произошло. Школу на 2-й Азинской мэрия обещала открыть еще в сентябре 2017 года, вторая должна была принять учащихся в нынешнем учебном году.

Учреждение в «Соловьиной роще» строится по поручению президента РТ Рустама Минниханова. Фото kzn.ru



Закрытие закрытой Тогаевской свалки

Власти Набережных Челнов начали готовить к закрытию мусорный полигон в селе Тогаево. 3 сентября исполком города разместил заказ на проведение соответствующих мероприятий. После закрытия свалка будет рекультивирована. На этом этапе предстоит провести разработку грунта, засыпать траншеи и котлованы и уплотнить грунт катками. Стоимость этих работ оценили более чем в 41 млн рублей. Аукцион пройдет 24 сентября.

Тогаевскую свалку было решено закрыть еще несколько лет назад (хотя формально она и так считается закрытой еще с 2007 года). В мае 2013 года на полигоне произошел пожар, который распространился на территорию «Поволжской экологической компании», а также угрожал остановкой производства на КАМАЗе. Полностью возгорание не могли потушить несколько дней. Эксперты говорили, что происшествие нанесло экологический ущерб всей Закамской зоне.

Рельсы для «Большого казанского кольца»

Власти Татарстана готовы потратить 236,2 млн рублей на строительство трамвайных путей в пределах «Большого казанского кольца», на участке от Оренбургского тракта до улицы Мидхата Булатова. Тендер на выполнение этих работ объявило Главное управление содержания дорожно-транспортного комплекса при Минтрансе. Чтобы проложить 2,17 километра трамвайных рельсов, придется снести зеленые насаждения, в частности, вырубить деревья. Аукцион по выбору подрядчика пройдет 17 сентября.

В перечень работ входит в том числе строительство велосипедных дорожек на нескольких участках. Фото Максима Платонова

Велосипедные дорожки для Альметьевска

Городское управление автомобильных дорог Альметьевска 3 сентября разместило тендер на 342,3 млн рублей. Муниципальное предприятие ищет подрядчика строительства и реконструкции дорог.

Как видно из документации, в перечень работ входит в том числе строительство велосипедных дорожек на нескольких участках — на улицах Бигаш, Геофизической, Герцена, Джалиля, Ленина, Радищева, в Комсомольском парке и др. Остальная часть работ включает нанесение разметки, установку дорожных знаков, автопавильонов, прокладку канализации и т. д. Организацию, которая всем этим займется, заказчики планируют выбрать 17 сентября.

Ремонт ждет также один из участков дороги Альметьевск — Лениногорск — уже в рамках другого тендера начальной стоимостью 123,7 млн рублей. Протяженность участка, где запланированы работы, составляет 4,8 километра, сдать его необходимо до 16 октября.

В свою очередь в Кайбицком районе РТ отремонтируют дорогу Кушманы — Бушанча — Большое Русаково. Соответствующе работы заказало, опять же, Главное управление дорожно-транспортного комплекса. Начальная цена — 185,9 млн рублей (задание разбито на два лота по 79,3 и 106,6 млн рублей).

Судя по документам, работы должны быть выполнены до 15 октября этого года, общая протяженность участка дороги, который будут ремонтировать, составляет 4,4 км.

ОЭЗ «Алабуга» ищет организацию для выполнения строительно-монтажных работ по расширению котельной ТЭЦ и реконструкции сетей теплоснабжения в индустриальном парке. Фото Максима Платонова

Сети для «Алабуги»

Особая экономическая зона «Алабуга» ищет организацию для выполнения строительно-монтажных работ по расширению котельной ТЭЦ и реконструкции сетей теплоснабжения в индустриальном парке. Подрядчику, с которым будет заключен контракт, ОЭЗ может заплатить 497,9 млн рублей. Ему необходимо будет заниматься обустройством электрических, газовых, тепловых и водопроводных сетей в индустриальном парке ОЭЗ. Заявки от участников будут приниматься до 12 сентября, а итоги аукциона станут известны после 24 сентября.

«Таттелекому» нужно 3 тысячи телефонов

«Таттелеком» в пятницу опубликовал извещение о закупке мобильных телефонов — в общем количестве 2 850 штук. За все вместе госоператор заплатит около 15 млн рублей. Компании нужны телефоны нескольких моделей, каждая из них закупается отдельным лотом. Речь идет о телефонах марок INOI, Prestigio, Samsung, ZTE, Meizu и Huawei.

Казань готовится к зиме

Исполком Казани в последних числах августа начал искать организацию для утилизации снега на стационарных плавительных пунктах. Соответствующий тендер стартовой ценой 40 млн рублей объявила дирекция по конкурентной политике и закупкам. Непосредственно работы необходимо исполнять на территории всех районов города в период с 15 октября по 31 декабря ежедневно, следует из документации. Дороже всего обойдется уборка снега в Приволжском и Вахитовском районах — 17,9 млн рублей.

Исполком Казани в последних числах августа начал искать организацию для утилизации снега на стационарных плавительных пунктах. Фото Максима Платонова

Десант над Татарстаном

Росавиация проведет в Казани поисково-спасательные дежурства на вертолетах Ми-8. Ведомство разместило заказ по поиску экипажей, которые должны будут провести тренировочные полеты с десантированием парашютных групп спасателей и аварийно-спасательных средств. Начальная стоимость закупки — 50,5 млн рублей. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 24 сентября. Аналогичные мероприятия Росавиация запланировала в нескольких регионах России.

В Юдино освежат дворы

В жилом массиве Юдино до 21 ноября 2018 года отреставрируют 22,2 тыс. квадратных километров дворовых территорий, что может обойтись в 50,2 млн рублей (средства выделяются из республиканского бюджета). Заказчиком выступает все то же управление содержания дорожно-транспортного комплекса. В перечень работ входят ямочный ремонт, срезка старого асфальта, замена бортовых камней и устройство нового покрытия из зернистого асфальтобетона. Подрядчика выберут после 21 сентября.