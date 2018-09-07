Рустам Минниханов: «Если на Кабане будут эти нагромождения, мы можем много ошибок сделать»
Снизить этажность, чтобы не портить существующий вид и сохранить облик старой Казани — такую оценку дал президент РТ Рустам Минниханов проекту реставрации комплекса пивоваренного завода Петцольда. Заявление прозвучало на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях
Планируется, что это будет административно-жилой комплекс «Loft-квартал «Красный Восток». Проект уже рассматривался на комиссии. Учитывая, что проект находится в непосредственной близости от Старо-Татарской слободы, по мнению Президента РТ, он может быть реализован только при понижении этажности. Сейчас по проекту этажей семь. «Реальное время» публикует видео.
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