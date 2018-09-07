«Очередной экономический кризис в Европе неизбежен»

На Западе надулся новый пузырь на рынке недвижимости?

Процентные ставки в еврозоне уже довольно долго находятся на очень низком уровне, что стимулирует кредитование. Но когда-нибудь Европейский центральный банк запустит процесс ужесточения денежно-кредитной политики — и тогда никому мало не покажется. Впрочем, глобальный кризис придет не из Европы. «Реальное время» предлагает читателям материал коллег об этом.

Очередной кризис в Европе неизбежен, уверена глава банковского надзора в Европейском центральном банке (ЕЦБ) Даниэль Нуи. Неизвестно, когда и почему он возникнет, отмечает она, но допускает, что новый экономический шторм может зародиться на рынке недвижимости.



Риски создает рост цен на коммерческую недвижимость в Прибалтике и использование плавающих процентных ставок, пояснила Нуи в интервью латвийскому агентству LETA. По ее словам, это создает более широкие риски для стран Северной Европы, так как многие балтийские банки принадлежат скандинавским кредиторам.

Сейчас процентные ставки в еврозоне находятся на рекордно низком уровне, и некоторые эксперты опасаются, что «дешевые» деньги могут надуть пузыри на рынке. Кое-где уже произошел резкий рост цен на недвижимость. Между тем ЕЦБ анонсировал постепенное сворачивание мягкой кредитно-денежной политики. При этом нет никаких гарантий, что зарплаты или прибыли вырастут вместе со ставками, сообщает Reuters.

Очередной кризис в Европе неизбежен, уверена глава банковского надзора в Европейском центральном банке (ЕЦБ) Даниэль Нуи. Фото Reuters (investing.com)



За дешевизну придется платить

Долгий период низких процентных ставок в Европе и накопившиеся в результате объемы кредита действительно таят в себе потенциальную угрозу для экономического развития региона, поскольку повышение учетных ставок сделает обслуживание кредитов дороже, что может затруднить процесс их возврата, разделяет тревоги европейских чиновников эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова.

ЕЦБ не повышал ставки с 2008 года, напоминает она, и за 10 лет рынок привык к «дешевым» деньгам. В условиях отрицательной депозитной ставки ЕЦБ (–0,1%) и нулевой базовой учетной ставки сам ЕЦБ, по сути, поощрял людей тратить деньги или инвестировать. Эти меры были направлены на то, чтобы противостоять слишком низкой инфляции. Банки активно раздавали кредиты, и, как результат, общий объем долга еврозоны в 2018 году составляет примерно 84% ВВП против 65% в 2007 году.

Низкие ставки по кредитам стимулировали рост ипотечного кредитования региона, и даже обеспеченные граждане, которым нет нужды прибегать к заемным средствам, повсеместно использовали этот инструмент, поскольку проценты по ипотеке очень низкие, — поясняет аналитик.

К примеру, в Финляндии средняя ставка по ипотеке составляет 1,47% годовых, в Швеции — 1,85%, в Германии — 1,89%. Даже в проблемных регионах, таких как Греция и Италия, ипотечные ставки составляют 4,35 и 2,56% соответственно. Для сравнения, в России, по данным местного ЦБ, средневзвешенная процентная ставка по рублевой ипотеке сегодня составляет 9,62%, а ставка по ипотечным кредитам в иностранной валюте — 9,29%.

Когда ЕЦБ запустит процесс ужесточения денежно-кредитной политики, стоимость обслуживания ипотечных кредитов для населения и бизнеса начнет расти. Далеко не все смогут покрыть эти издержки, что потенциально может привести к росту долговой нагрузки для банков и их банкротству, в особенности на фоне того, что параллельно с этим будет расти стоимость обслуживания кредитов, взятых самими банками у ЕЦБ, — продолжает эксперт.

Она согласна с Нуи в том, что невозможно предугадать, когда именно начнется кризис. Но регион уже имеет целый спектр опасных явлений, среди которых и перегретый «дешевыми» деньгами фондовый рынок, и в особенности яркий дисбаланс в экономике сообщества между Германией и такими странами с большими размерами торгового и бюджетного дефицита, как Греция, Ирландия, Испания, Португалия и Италия.

Также потенциальные риски несут смена парадигмы в отношениях между США и еврозоной и некоторая их натянутость, возникшая в последнее время на фоне газовых споров США и Германии. Еще одна опасность — торговые войны, инициированные президентом США Дональдом Трампом, поскольку это грозит замедлением экономического роста региона, что на фоне удорожания денег может сказаться весьма критично.

Вспоминая США

Повод для беспокойства у главы банковского надзора ЕЦБ и правда есть, считает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Туманова. Но она не уверена в том, что новый кризис зайдет через рынок недвижимости.

Когда мы слышим «кризис на рынке недвижимости», мы вспоминаем события 10-летней давности — кризис ипотечного кредитования, который начался в США. Но нельзя сравнивать ту ситуацию США и Европу сейчас, — предупреждает эксперт.

По ее словам, в Америке была продумана система плавающих ставок, с которыми население не справилось. То есть сначала был период низких ставок, затем проценты росли в рамках одного кредитного договора. Люди брали трудновыполнимые обязательства на недвижимость, выплачивали их по низким ставкам, потом просили рефинансирование у банков и перекредитовывались по таким же низким процентам.

И если бы недвижимость тоже продолжила рост, может, кризис и миновал, однако ставка начала расти, а цены на недвижимость — снижаться. Поэтому пошла волна отказов платить дорого за недвижимость, которая быстро дешевеет. То есть тут последовательность следующая: дешевые ипотечные ставки — дешевая недвижимость — дорожающая недвижимость — дорожающие ставки — дешевеющая недвижимость — кризис — снижение ставок до 0%, — рассуждает Туманова.

Очень похожая ситуация возникла в Великобритании после референдума по Brexit в 2016 году, добавляет она: цены на коммерческую и жилую недвижимость начали расти ускоренными темпами и достигли размеров предкризисного 2006 года. Конечно, 2 года назад у Великобритании были вообще иные условия, но симптомы схожи. Однако резервный банк Великобритании, наоборот, снизил процентную ставку с 0,5% до 0,25% и увеличил объем выкупа активов. И это поспособствовало снижению темпов роста жилья.

Получается, что схожие симптомы не дают полную картину развития событий. В США один сценарий привел к кризису, в Великобритании похожий — не привел. Нуи беспокоит вариант, что люди брали ипотеку по одним ставкам, а потом будут расплачиваться по другим, плавающим, более высоким. Но в Европе волны поднятия ставок не предвидится, — успокаивает аналитик.

Даже в США после нескольких раундов подъема ставок они по-прежнему находятся на относительно невысоком уровне, а в Европе этот процесс еще даже не начался. Кроме того, эксперт полагает, что ЕС вряд ли поднимает ключевую ставку настолько сильно, чтобы это угрожало массовыми невыплатами по ипотеке. Подъем ставок — очень медленный и долгий процесс.

По мнению Тумановой, на данный момент большую опасность для экономики ЕС представляют именно торговые войны. Во что они выльются, кто с кем воевать будет — сейчас сложно предсказать.

Но США редко дают задний ход, а во вкус с санкциями они уже вошли. Вот тут много риска именно по той причине, что это совершенно новая ситуация, и ЕС столкнется с тем, чего раньше не было, и будет действовать, скорее всего, методом проб и ошибок, — прогнозирует эксперт.

Она также призывает не забывать про южные страны Европы, такие как Греция, Италия, Испания. Их проблемы по-прежнему не решены, а просто отодвинуты на пару-тройку лет благодаря новым кредитам МВФ.

Глобальный кризис придет не из Европы

Угроза, исходящая от долговых рынков, гораздо сильнее, чем риски со стороны сектора недвижимости, полагает шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев. Например, имеются вопросы к доходности государственных займов Италии: на днях она подскочила до 3,25% по 10-летним облигациям, правда затем опустилась до 2,9%. Так что и эту проблему не стоит преувеличивать, оговаривается эксперт.

Никто почему-то не сомневается в способности США платить такие же точно годовые проценты или в способности Канады платить 2,25% годовых. Вот когда в 2012 году доходности по Италии грозили превысить отметку в 5%, это действительно стало проблемой, но с тех пор ЕЦБ взял на себя официально обязательства гаранта по бумагам стран — участниц еврозоны, — отмечает он.

По словам аналитика, предостережение Нуи — это просто апелляция к идее поскорее начать подъем процентной ставки в Европе, поскольку именно «дешевые» кредитные деньги под низкую ставку от ЕЦБ потенциально являются главным источником возможных пузырей. И уж тем более эксперт сомневается в том, что ситуация на европейском рынке недвижимости может стать прологом к глобальному кризису. Его причины точно находятся не в банковской системе еврозоны и вообще не в Европе, уверен он.

По мнению Пушкарева, главных мировых проблемы две. Первая — усиливающийся отток капитала с развивающихся рынков, на фоне которого идут массированные атаки, подрывающие валюты не только Турции или Аргентины, но уже и Бразилии, и ЮАР, то есть дело доходит до прямых финансовых атак на страны БРИКС.

Мир слишком зависим, так что финансовые и организационные сложности сразу в большой группе стран могут аукнуться в итоге и в экономике G7. Подобное было в 1997—1998 годах в Азии, и проблемы в этих странах через несколько лет к 2001—2002 годам вызвали снижение реальных доходов населения и бизнеса уже не только в этих странах, но и снижение прибылей в тесно контактирующих с Азией больших компаниях — и подтолкнули тогда, в начале нулевых, обвал на фондовых площадках США, а там индексы очень сильно перегреты и сейчас,— напоминает аналитик.

Вторая большая проблема — гигантский неотдаваемый долг США. Весь мир держит в американских долговых бумагах просто астрономические суммы, и так просто их оттуда не выведешь. В конечном счете может встать жуткий вопрос о реструктуризации американского долга: кредиторам потребуется «простить» Америке проценты или свести выплату процентов к минимуму, претендуя в дальнейшем только на основное тело долга, предсказывает эксперт.

Но если мир подойдет близко к этой черте, у США вообще не получится финансировать старый долг новым: никто больше не станет вкладываться в их бумаги. Побегут инвесторы и из других рисковых активов, в том числе с развивающихся и перегретых фондовых рынков.

Миру остается надеяться, что руководители государств постепенно поладят и смогут предотвратить глобальное схлопывание всеобщей финансовой системы, которая слишком сильно до сих пор завязана на доллар, на «казначейки» США и на политические альянсы США с нынешними союзниками, которые в любой момент могут стать бывшими. Всем нужна мягкая посадка с постепенным переходом и к расчетам в национальных валютах, и к возможности распределения инвестиций по самым разным активам широкой группы государств. Но для этого надо создавать новую систему гарантий, нужна политическая воля многих государств к сближению на основе этих задач, а с этим в мире пока сложно, — заключает эксперт.

«Ридус»