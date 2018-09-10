«Вряд ли это укрепит систему власти перед практически официально анонсированными испытаниями»

Фракция «Единой России» в Госсовете Удмуртии срочно изменяет законы для тех, кто не выйдет на пенсию «по-старому»

В Удмуртии в оперативном режиме разработали законопроект о сохранении льгот для тех, кто должен был выйти на пенсию, но в связи с реформой отправится на заслуженный отдых позднее. Принять его хотят уже на текущей неделе. Эксперты называют это попыткой сгладить репутационный ущерб для власти. На что смогут рассчитывать предпенсионеры республики и во сколько это обойдется бюджету — в материале «Реального времени».

Оперативное реагирование

Госсовет Удмуртии оперативно отреагировал на озвученные президентом России Владимиром Путиным поправки в пенсионную реформу. Законопроект во фракции «Единая Россия» разработали в рекордные сроки, а принять его планируют уже на ближайшей сессии республиканского парламента 12 сентября.

Как пояснил руководитель фракции Анатолий Наумов, с 1 января 2019 года все меры социальной поддержки, предусмотренные по состоянию на 31 декабря 2018 года законодательством республики для женщин и мужчин, достигших возраста 55 и 60 лет соответственно, будут предоставляться независимо от того, являются они пенсионерами или нет.

— То есть в Удмуртской Республике с 1 января 2019 года предоставление таких региональных мер социальной поддержки будет осуществляться не при наличии у соответствующего гражданина статуса пенсионера, не при условии выхода гражданина на пенсию, а при достижении гражданином определенного возраста, — пояснил Наумов.

Для получения льгот достаточно будет предъявить паспорт. Так, для предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в качестве членов семьи соответствующего собственника предполагается учитывать не только пенсионеров, но и всех лиц возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Также меры соцподдержки ветеранам труда Удмуртии будут предоставлять не с момента их выхода на пенсию, а по достижении соответствующего возраста у женщин и мужчин. Сохранят льготы и по транспортному налогу.

Все необходимые правки в нормативные акты правительства УР будут внесены в течение двух месяцев. Кроме того, изменения должны внести и муниципалитеты по льготам при уплате местных налогов.

Алексей Чернов (на фото — в центре) рассказал, что в целом для бюджетов всех уровней пенсионеры-льготники в Удмуртии обходятся в 2 млрд рублей в год. Фото udmgossovet.ru



Как отмечает Наумов, фактически это не приведет к увеличению финансовых затрат региона, изменится лишь статус части получателей льгот.

При этом председатель постоянной комиссии Госсовета УР по труду, социальной политике и делам ветеранов Алексей Чернов рассказал, что в целом для бюджетов всех уровней пенсионеры-льготники в Удмуртии обходятся в 2 млрд рублей в год. Региональными льготниками среди пенсионеров сейчас являются 130 тысяч жителей республики. Всего в Удмуртии проживает 485 тысяч пенсионеров.

«Плюсы от пенсионной реформы концентрируются в центре, а минусы перекладываются на регионы и бизнес»

Эксперты отмечают, что предпринимаемые удмуртскими «единороссами» срочные меры по исполнению поручения Путина являются ожидаемой попыткой «смягчить горькую пилюлю».

— Законопроект таким образом закрепляет льготы, которые пенсионеры и так сейчас имеют, — комментирует депутат госсовета УР от КПРФ Владимир Бодров. — Это такой реверанс от партии власти. Это должно быть как данность, но ее восхваляют как некий подвиг.

— Инициатива «единороссов» Госсовета Удмуртии по сохранению льгот для тех, кто мог их лишиться после повышения возрастной планки выхода на пенсию, — закономерное следствие недавней личной попытки Путина выступить умиротворителем большинства населения, которое отнеслось к этой инициативе однозначно негативно, — отмечает генеральный директор Бюро информационно-аналитического мониторинга Михаил Эстрин. — Скорее всего, это реализация некоего общефедерального плана, поскольку достаточно очевидно, что первый этап агитации за «реформу» был полностью провален. Думается, что в стратегическом плане эти инициативы мало чем помогут «единороссам», заслуженно несущим основные политические и эмоциональные издержки от плохо подготовленного и неубедительно обоснованного решения механически повысить возраст выхода на пенсию. Видимо, их местным представителям теперь чуть легче будет общаться с избирателями, но и только.

При этом эксперт отмечает, что потенциальные плюсы от реформы все более концентрируются в центре, а минусы, в том числе и вполне материальные, планируется переложить на регионы и бизнес.

— Все это вряд ли укрепляет систему власти перед практически официально анонсированными грядущими испытаниями, преодолению которых как бы и должна была способствовать вся затея, — говорит эксперт.

«Попытка сделать хорошую мину при плохой игре»

Политолог Александр Балицкий отмечает, что эти действия призваны смягчить эффект от непопулярной меры.

— Сейчас мы пытаемся сделать красивую мину при плохой игре. Даже при обсуждении реформы говорят не о повышении пенсионного возраста, а о повышении пенсии, хотя, конечно, эта тысяча рублей как мертвому припарка. «Единороссам» в регионах поручили подсластить горькую пилюлю, ведь партия правящая, а значит, она несет ответственность за все принимаемые решения. И здесь действовать нужно быстро. При этом особой корреляции рейтинга партии в Удмуртии и отношения к пенсионной реформе не будет. Как известно, у нас больше судят не по действиям, а ориентируются на личность лидеров, — отмечает Балицкий.

Стоит отметить, что уже после известного обращения Путина по поводу смягчения отдельных положений пенсионной реформы в Ижевске прошли две ранее запланированные акции. Первую организовало социалистическое движение, вторую — профсоюзы. Обе прошли мирно, без каких-либо эксцессов.