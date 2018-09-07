Не хлебом единым: подорожавшее зерно потянет вверх цены на хлебобулочные

Подорожавшая пшеница привела к росту цен на муку, что может сказаться на ценнике хлебобулочных и макаронных изделий

Фото: Роман Хасаев

В России и в Татарстане в частности дорожает зерно и, как следствие, мука. Эксперты прогнозируют, что к октябрю из-за этого могут подняться цены как на хлеб, так и на макаронные изделия. Татарстанские предприятия уже ощущают динамику по росту стоимости сырья, но пока сдерживают розничные цены. Вместе с тем председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана отмечает, что в прошлом году снижение цен на пшеницу в пользу потребителей не сработало, а вот повышение — может сказаться. По его мнению, нерешенными являются вопросы ценообразования на сельскохозяйственную продукцию в целом, а не только в отношении хлеба. Подробности — в материале «Реального времени».

Курс на повышение

В России прогнозируют рост розничных цен на хлеб. К октябрю они могут подняться до 10%, сообщают «Известия». Как по всей стране, так и по Татарстану в частности в этом году констатируют снижение урожайности зерновых. В середине августа сообщалось, что в республике средняя урожайность составила 26,4 центнера на гектар, в то время как в прошлом году она была 35,9 центнера на гектар. Федеральный Минсельхоз прогнозирует в 2018 году урожай зерна в 105 млн тонн против 134,1 млн тонн в прошлом году.

Информацией о росте цен на 10% уже заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба. Замруководителя ФАС Андрей Цыганов заявил, что если прогноз оправдается, то они проверят, почему выросли цены.



Дмитрий Востриков, исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз», отмечает, что на сегодня средние цены на пшеницу выросли ввиду роста курса доллара и снижения мировых прогнозов по производству пшеницы в мире.

— Отгрузочная цена пшеницы 3-го класса сегодня составляет порядка 12 тысяч рублей за тонну, тогда как годом ранее она стоила порядка 9 тысяч рублей за тонну. Вслед за ценами на продовольственное зерно поползли цены на муку, являющуюся сырьем для пекарен и макаронных производств. Эти тенденции не могут не повлиять на изменение цены хлебобулочных изделий в случае, если не включится регуляторный ресурс. Некоторые предприятия уже вынуждены направлять торговым сетям новые прейскуранты на продукцию, — комментирует Востриков.

Тем не менее, несмотря на прогноз по росту цен, спикер говорит, что игроки рынка постараются сделать переход максимально безболезненным.

— Учитывая низкую покупательную способность населения и его нерастущие доходы, игроки рынка будут пытаться сделать переход на новую цену максимально комфортным для потребителя. Изменение розничной цены хлебобулочных изделий будет различным: на социальный хлеб, скорее всего, цена меняться не будет или изменение будет незначительно, на другие виды продуктов этой категории от единиц до десятков процентов будет рост. С учетом достаточно длительного процесса согласования изменения цен увидеть изменения на полке покупатели смогут не раньше октября, — полагает исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз».

Следом за хлебом — макароны?

Уточняя, Дмитрий Востриков пояснил нашим читателям, какое отношение имеет курс доллара к ценам на зерно.

— Пшеница является традиционно выращиваемой культурой в России, и у многих вызывает недоумение, почему цены на нее зависят от курса доллара. Зерно — это биржевой товар, цена на который зависит от стоимости продукции на Чикагской бирже и от того, насколько будет нужен и выгоден экспорт. Кроме того, на себестоимость продукции влияет импортная составляющая: пищевые ингредиенты, обслуживание импортного оборудования и т.п., — говорит спикер.

В данной рыночной конъюнктуре он называет текущие цены на зерно логичными.

— Дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от стоимости продукции на Чикагской бирже и от того, насколько будет нужен и выгоден экспорт, что в связи с этим будут делать регуляторы. Известен механизм зерновых интервенций как расширение предложения на рынок пшеницы для снижения цен, введение пошлин на экспорт и полный запрет экспорта, — комментирует исполнительный директор «Руспродсоюза».

Кстати, вместе с возможным ростом розничных цен на хлеб может начать расти и стоимость макаронных изделий.

— Доля муки в себестоимости макарон может достигать 80 процентов. Вслед за ценами на зерно сегодня дорожает и мука, отгрузочная цена на которую уже увеличилась с 15 до 16—16,5 руб. за кг. По нашим прогнозам, к середине месяца рост может достичь 18—18,5 руб. за кг. Эта динамика также может отразиться на конечной цене продукции. Однако тут тоже нужно учитывать, какие дальнейшие шаги будут предприняты со стороны регуляторов, — говорит спикер.

Предпринимателей цены не радуют

В Союзе хлебопроизводителей РТ «Реальному времени» пояснили, что председатель организации Ильдар Никифоров находится в отпуске и оперативно прокомментировать ситуацию они не смогут.

Генеральный директор ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» Булат Кутдусов пока возможное повышение цен на хлеб не комментирует, но отмечает, что в стране стоимость зерна выросла.

— Вообще, рынок зерна в целом по России значительно поднялся — подскочил процентов на 20—25. В связи с этим мы прогнозируем, если у нас поднимутся цены на входящее сырье, то мы вынуждены будем тоже подкорректировать цены. Но в данный момент никто точно не знает, как это будет.

Почему это происходит, собеседник издания утверждать не стал, но предположил, что помимо скудного урожая на ценах могли сказаться попытки повысить низкую доходность компаний, занимающихся производством сырья.

По словам генерального директора и владельца татарстанской сети пекарен «Жар-Свежар» Ирека Галиева, поставщик сообщил им, что в скором времени мука подорожает с 18,60 рубля до 19 рублей за килограмм.

— Потом доллар растет, значит, и все остальные ингредиенты будут расти в цене, — констатирует предприниматель.

При колебании цен до 50% в пекарнях повышать стоимость товара не планируют, но если они будут значительно больше, то это скажется на ценнике.

— Мы пока на что-то цены подняли, но в основном держим, — говорит Галиев. Он отмечает, что растет стоимость не только муки, но и других ингредиентов, в том числе значительно подросло в цене мясо. Сейчас сдерживать их для покупателя приходится путем снижения прибыли.

Не хватает руки регулирования?

Председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров в разговоре с корреспондентом «Реального времени» напомнил, что в прошлом году на розничной цене хлеба низкая стоимость зерна не сказалась, а в этом повышенная может сказаться. Как, впрочем, в аналогичной ситуации не упали и цены на молоко. По мнению собеседника издания, это повод государственным органам задуматься над регулированием рынка, чтобы в конечном итоге за это не платил покупатель.

— Я хочу привести пример прошлого года, когда у нас зерна было много, цены упали, но никто не выступал за снижение цен на хлеб из-за того, что пшеница оказалась ниже себестоимости. Переработчики и трейдеры, которые занимаются покупкой сырья у крестьян, опять ставят в зависимость покупателей.

Вместе с тем он отмечает, что в Татарстане объемы пшеницы, необходимой для хлебопечения, остались на уровне прошлого года. По словам Камияра Байтемирова, фермеры в целом против роста цен на хлеб, но в то же время считают, что регулированием стоимости социально значимых продуктов должно заниматься государство.

— Я считаю, что это нерешенность тех проблем, которые касаются ценообразования на сельскохозяйственную продукцию в целом, не только хлеба, — комментирует собеседник издания.

В республике сбор урожая, по предварительным данным, должны закончить на этой неделе, говорит Байтемиров. Тогда уже можно будет подсчитать, с чем остался Татарстан по итогам текущего сельскохозяйственного сезона. В Министерстве сельского хозяйства РТ на запрос «Реального времени» ответили, что пока тему повышения цен на хлеб они не комментируют.