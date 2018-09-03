ФАС проверит заявления о 10-процентном росте цен на хлеб к октябрю

Федеральная антимонопольная служба России проверит заявления о росте цен на хлеб к октябрю на 10%. Пока служба подозрений в нарушении закона действий не видит.



«Проверка обязательно будет проведена. Мы должны выяснить, кто это сказал, на каком основании сказал. Если это противоречит нашему закону, то вынести предостережение этим людям, чтобы они не допускали подобных высказываний, которые могут ситуацию на рынке изменить», — цитирует RNS замруководителя ФАС Андрея Цыганова.

По его словам, если предположения о росте цен на хлеб на 10% к октябрю оправдаются, ФАС проверит, «по какой причине цены выросли».

Ранее зерновые компании и производители продукции заявили, что к октябрю цены на хлеб могут вырасти на 10%.