«Торпедо» на распутье: либо в топы, либо как всегда

Жаркий матч с питерским СКА показал, что в Нижнем Новгороде может появиться еще один топ-клуб КХЛ

Остросюжетный матч «Торпедо» с питерским СКА заставил обратить взоры всей хоккейной общественности на команду из «столицы Поволжья». Победа «на характере» показала, что в Нижнем осуществили полную перезагрузку коллектива — от руководства до исполнителей на льду, так что здесь вполне может появиться новый топ-клуб. Надо лишь разобраться с непростой финансовой ситуацией: именно это держит сегодняшнее «Торпедо» на распутье — клуб либо ворвется в элиту отечественного хоккея, либо так и будет болтаться в лучшем случае в середняках. Спортивная редакция «Реального времени» объясняет, почему команда Дэвида Немировски может стать открытием нынешнего сезона КХЛ.

СКА перегорел или Нижний дожал?

Тот характер, который показали нижегородцы в первом матче нового сезона (против СКА — 4:3), заставляет задуматься — а не перегружен ли Восток отличными командами? «Торпедо», как показалось, из тех клубов, которые если не на мастерстве, то на страсти и кураже будут вырывать очки, а может, и раунды плей-офф. Перефразируя известное выражение, о матче с питерцами можно сказать — важен не столько сам факт победы над самым богатым клубом лиги, сколько то, как она была добыта.

Напомним, нижегородцы уступали сначала 0:2, а потом и 1:3. За три минуты до конца основного времени Рундблад нарушил на Жафярове, и хозяева реализовали большинство всего за 13 секунд с помощью филигранной комбинации, не дав питерцам даже коснуться шайбы. Практически любая команда, спасшись в таком матче, стала бы ждать овертайма, дабы обеспечить себе очко, но Немировски, судя по всему, натаскал «Торпедо» на максимум в каждой игре. Уже через 36 секунд Филип Хольм отдал передачу, подбросив шайбу над всеми и выведя Дениса Паршина на рандеву с Хелльбергом. Такие прицельные забросы привычны для футбола, но в хоккее их увидишь нечасто. Паршин мастерски усадил шведского голкипера и вывел «Торпедо» вперед за две минуты до конца матча.

Да, понятно, что СКА отдал много эмоций и сил в стартовой игре (6:1) с действующим чемпионом. Уж больно раздосадованы были питерцы тем, что упустили прошлогодний кубок. Можно предположить, что после такой убедительной победы над «Ак Барсом» команда Ильи Воробьева слишком успокоилась, отнесясь к «Торпедо» без должной серьезности.

Да, на этот раз Наиль Якупов и Николай Прохоркин пропускали игру, зато вышли экс-амурчанин Алексей Бывальцев и Александр Дергачев. Кроме того, место защитника Гаврикова во второй паре обороны занял Рундблад. Можно говорить о большой ротации, но заслуг «Торпедо» все это не умаляет.

Немировски, судя по всему, натаскал «Торпедо» на максимум в каждой игре



Вся селекция — в точку

Судить по одной победе, пусть и такой знаковой, конечно, преждевременно. Команда может выдать свой лучший матч против топ-соперника, а потом едва плестись, показывая невразумительный хоккей в играх с середняками и аутсайдерами. Поэтому будем отталкиваться от фактов.

Во-первых, у «Торпедо» новый тренерский дуэт из молодых, но достаточно опытных иностранных специалистов. «Канадороссиянин» (по гражданству) Дэвид Немировски прежде никогда не тренировал, но знает КХЛ как облупленную, проведя здесь большую часть игровой карьеры, а затем проработав три года спортивным директором в «Адмирале». Его коллега швед Фредрик Стиллман успел потренировать — все в том же Владивостоке. Не слишком уверенно и скоротечно, но кто в нынешнем «Адмирале» задерживается? Там скорее дело в условиях работы, чем в тренерах. Именно на Стиллмане лежит задача выбора пятерок, которые отправятся на лед. И это он решил пойти на рискованный ход в третьем периоде, выставив звено из молодых хоккеистов против тройки Дацюка, которое к концу игры уже просто не выдерживало их скорости. Немалая заслуга в спасении матча, согласитесь.

Во-вторых, состав нижегородцев после исхода из клуба Петериса Скудры поменялся на 40 процентов. Ушли защитники Григорий Желдаков, Федор Беляков и нападающий Вячеслав Кулемин. И если к уходу игроков обороны болельщики нижегородцев отнеслись спокойно, то потерю Кулемина приняли в штыки. До поры до времени. А вот расставание с капитаном Геннадием Столяровым в Нижнем Новгороде восприняли с воодушевлением.

Судя по предсезонке и первому матчу, абсолютно все новички команды пришлись ко двору. А это, на минутку, 14 человек. Особой похвалы генеральный менеджер (и гендиректор) «Торпедо» Ян Голубовский заслуживает за работу на внешнем рынке. Иностранные приобретения — Филипа Хольма, Мэтью Боди, Энди Миле — главный тренер «Торпедо» хвалил еще на домашнем предсезонном турнире — Кубке губернатора Нижегородской области, когда его команда громила минское «Динамо» (6:1).

Иностранные приобретения — Филипа Хольма, Мэтью Боди, Энди Миле — главный тренер «Торпедо» хвалил еще на домашнем предсезонном турнире

— Конечно, доволен результатом. Ребята показали хорошую игру, не боялись играть, много забили. Ошибки были, но в предсезонке и в самом сезоне всегда будут ошибки, от этого никуда не деться, — говорил тогда канадский специалист. — Легионерская тройка? Она впечатлила сразу, с первой тренировки. У них еще есть время найти взаимопонимание, они не играли вместе до этого. Хочу отметить и тройку Паршин — Галузин — Варнаков, они здорово понимают друг друга.

И правда, условно «ветеранская» тройка также обрела синергию довольно быстро. В матче со СКА она внесла не меньший вклад, чем те же легионеры.

«Торпедо» мечтает перестроиться в успешный бизнес-проект

Вот уже который месяц в хоккейных кулуарах и прессе ходит информация, что у нижегородцев имеются довольно крупные долги и что команда может даже не доиграть этот сезон. Новое руководство региона даже предложило местным предприятиям различные льготы, в том числе по налогообложению, в обмен на спонсорство команды.

А новое руководство клуба в середине лета представило стратегию клуба, в которой сделало акцент на повышение доходов и снижение издержек. По плану, к 2020 году клуб должен перейти в режим «прибыльности и развития».

«Эти меры позволят сократить количество долговых обязательств к концу текущего года. Существующая задолженность будет реструктуризирована и разделена на уровни исполнения обязательств», — говорится на сайте клуба.

— В течение последних нескольких месяцев новым менеджментом «Торпедо» был проведен процесс приема-передачи дел, осуществлена аудиторская проверка и разработана программа финансового оздоровления клуба, — прокомментировал происходящее Ян Голубовский. — Значительное сокращение фонда оплаты труда спортсменов достигнуто за счет воздействия менеджментом клуба на конъюнктуру хоккейного рынка, что позволило снизить платежную ведомость основной команды с одновременным ростом качества хоккеистов и тренеров. Кроме того, созданная ХК «Торпедо» система в будущем позволит капитализировать рыночную стоимость находящихся в распоряжении клуба хоккеистов.

Будем надеяться, что в Нижнем Новгороде действительно открывается новая страница хоккейной истории и вскоре мы получим еще одну мощную силу на Востоке КХЛ

Правда, при расторжении контракта с тем же Столяровым неустойка, которую пришлось выплатить хоккеисту, составила, по неофициальным данным, около 9 миллионов рублей. Как-то не очень похоже на стратегию самоокупаемости. Впрочем, будем надеяться, что в Нижнем Новгороде действительно открывается новая страница хоккейной истории и вскоре мы получим еще одну мощную силу на Востоке КХЛ.