Назаровские настройки пока не работают: «Нефтехимик» уступил в дебютном матче «сезона больших надежд»

«Пропавшие» легионеры и игра в «тетрис» на льду «Нефтехим-Арены»

Ожиданий от нового сезона и, конечно же, от стартового матча «Нефтехимика» в Татарстане было выше крыши. Команда здорово показала себя в предсезонке, мощно укрепилась, а главный тренер Андрей Назаров пообещал вывести ее в исторический второй раунд плей-офф. На деле же первую игру «волков» в 11-м сезоне КХЛ оценивать довольно сложно. Поединок с «Витязем» получился традиционно (для этого соперника) вязким и незрелищным. Назаровские рокировки состава, «пропавшие» легионеры и игра в «тетрис» на «финском» льду «Нефтехим-Арены» — об этом и многом другом в материале «Реального времени».

«Нефтехимик» в 11-м сезоне должен «выстрелить»

Пожалуй, ни разу еще за всю историю существования КХЛ «Нефтехимик» не подходил к новому сезону в таком бодром и позитивном расположении духа. Этому весьма способствовали и успешные товарищеские турниры межсезонья, и более чем удачная селекционная кампания, которая, по сути, «перелопатила» половину состава. Новые финны в составе «Нефтехимика» внушают такой оптимизм, что Пуустинену, Руохомаа и Няттинену невольно хочется дать авансом статус легионеров-открытий сезона. Понятно, что загадывать так далеко нельзя, да и сглазить не хочется. Но ведь они уже показали, что и чемпиону способны забивать столько, сколько потребуется для победы.

Ну а Андрей Назаров окончательно подтянул коллектив под свои настройки и теперь управляет «волками» буквально в ручном режиме — остается только натягивать поводья этой «упряжки». Разговоры о том, что «Нефтехимик» на этот раз должен не просто попадать в плей-офф, но и наконец-то проходить пока что непреодолимый первый раунд Кубка Гагарина, идут уже с самого начала лета. Назаров даже черчесовские усы пообещал отрастить, если его команда преодолеет этот рубеж. Но ведь и конкуренция на Востоке нынче такая, что даже финишировать в восьмерке будет архисложно. Правда, в Нижнекамске на возросший уровень соперничества пока особо не жалуются. Все лето готовились именно с командами из Восточной конференции и каждый раз доказывали, что играть против них можно. Разве что «Салават Юлаев» пока никак не дается.

Андрей Назаров окончательно подтянул коллектив под свои настройки и теперь управляет «волками» буквально в ручном режиме



Как волк нижнекамцам барашка преподнес

На территории «Нефтехим-Арены» в день первого матча против «Витязя» всем желающим обещали не только традиционные развлекательные «фичи» и концерт, к которым в Нижнекамске уже привыкли при директоре и генеральном менеджере Раиле Якупове, но и «волчье подношение» в виде баранины.

«Угоститься «добычей», зажаренной на вертелах аккурат перед «Нефтехим-Ареной», сможет каждый. Иначе нельзя — это символ благодарности «волков» своим преданным болельщикам», — говорилось в социальных сетях нижнекамцев. В итоге на площади перед дворцом за вертелом стоял волк-маскот нижнекамской команды.

Перестройки Назарова

На свою дебютную домашнюю игру «волки» вышли в следующем составе. Первая пятерка: Эмиль Галимов — Павел Куликов — и по какой-то причине Марат Хайруллин вместо Булата Шафигуллина в нападении (как показала игра, ни Куликов, ни Хайруллин в первом звене себя особо проявить не сумели) и пара защитников Огурцов — Брынцев. Во втором звене вышли Сергеев — Полашек в обороне, Пуустинен — Руохомаа – Няттинен в нападении. Третью пятерку составили Шарипзянов — Фаткуллин в защите, Здунов — Якимов – Шиксатдаров — впереди. И четвертое звено — Волгин — Семенов, Аркалов — Бикмуллин — Шафигуллин.

Травму в контрольной игре в Башкирии получил Нестрашил, так что в знакомом втором звене переполненная «Нефтехим-Арена» его не увидела. Не дождались болельщики в составе и отечественного новичка Алексея Михнова, хотя все ждали его в первых звеньях.

Много борьбы за шайбу и довольно частая возня в углах (пусть даже срезанных на два метра) — вот основная картина игры первого периода

«Тетрисный хоккей»

Быстрая игра на старте матча в исполнении «Нефтехимика», но при довольно грамотной позиционной обороне подмосковной команды не принесла болельщикам ничего сколько-нибудь яркого и опасного за всю первую половину периода. Хоккей на «Нефтехим-Арене» скорее напоминал игру в «тетрис», когда игроки гонялись друг за другом и старались хорошенько припечатать оппонента к борту. Много борьбы за шайбу и довольно частая возня в углах (пусть даже срезанных на два метра) — вот основная картина игры первого периода. В итоге к первому перерыву игроки обеих команд набрали в сумме 23 штуки «силовых»!

Хозяева льда могли открыть счет, когда Шафигуллин делал выверенную передачу на «пятак», где Рафаэль Бикмуллин не успел подставить клюшку. После этого «витязи» тут же нарушили правила, и нижнекамцы еще 2 минуты пытались осаждать ворота соперника и даже пару раз были близки к тому, чтобы их распечатать, но везде поспевал голкипер Ортио Йони. Да, «волки» перебросали гостей за счет штрафных минут, но о тотальном или хотя бы уверенном их преимуществе говорить было нельзя.

Эмиль Галимов в непривычном сочетании будто потерялся, да и новые партнеры по звену выглядели слабовато. Даже легионеры совсем куда-то пропали, будто позабыв, что значит угрожать чужим воротам и прорываться к ним на индивидуальном мастерстве. Кажется, наставник «Витязя» Валерий Белов прекрасно разобрал игру «Нефтехимика» и доходчиво объяснил подопечным, как ее нейтрализовать.

Еще чуть-чуть и болельщик отправился бы спать

На старте второго периода быструю и многоходовую комбинацию хлестким броском завершал Булат Шафигуллин — Йони взял этот бросок ловушкой так легко, будто заранее знал, куда ее подставлять.

Забегали быстрее, силовых приемов, кажется, стало меньше, однако в целом картина игры сильно не поменялась — очень плотная, с постоянной борьбой и минимумом свободного пространства. Поэтому вывести игрока на бросок обе команды пытались за счет быстрого хождения шайбы в расчете на то, что соперник за ней не поспеет. Дважды на убойную позицию прямо перед воротами так выскакивал «витязь» Выглазов, и оба раза шайбу в ловушку забирал уверенный Ежов, который после этого еще и из ворот выехать умудрялся, дабы что-то сказать оппоненту.

А тем временем на трибунах образовалась такая вакуумная тишина, что, если прислушаться, можно было расслышать автомобили, проезжающие за периметром стадиона. Назарову срочно нужно было придумывать не только как распечатать ворота «Витязя», но и как сделать игру хоть немного привлекательнее.



Игры с «Витязем» всегда давались татарстанцам с трудом

Навала не вышло

Сказать правильные слова подопечным, однако, удалось как раз Валерию Белову, ведь уже первая смена «Витязя» в третьем периоде сотворила комбинационный гол в исполнении Комарова: довольно быстро и легко сработала простая, но верная комбинация в расчете на отскок. «Витязь» просто взял «Нефтехимик» «нахрапом»; в середине периода такую комбинацию татарстанцы точно пресекли бы на корню, что не раз случалось в течение игры.

Хозяева постарались организовать навал, тем более что с лавки Назаров уже насылал все возможные проклятия своим подопечным. За 8 минут до конца Комаров опасно сыграл высоко поднятой клюшкой, но когда «Нефтехимик» получил 2 минуты большинства, хоккеисты вместо позиционной атаки стали разбираться, как же правильно идти вперед, просто перекатывая шайбу у своих ворот. Тут-то с трибун стал доноситься свист недовольных болельщиков — терпение их уже потихоньку заканчивалось. Разваленная атака никак не могла найти возможность хотя бы подобраться к воротам «Витязя».

Еще через 5 минут Мозик совершил то же нарушение, и татарстанцы все-таки сумели организовать некое подобие навала, когда со льда ушел Ежов, а вместо него выскочил шестой полевой. Но, увы, нижнекамцы вымучили лишь толкотню у чужих ворот.

Ноль шайб, столько же очков после первой игры в активе у «Нефтехимика», и, как показала игра, это не главная проблема нижнекамцев. Впрочем, игры с «Витязем» всегда давались татарстанцам с трудом. Посмотрим, что будет в следующий игровой день с более открытым и атакующим «Барысом». На предсезонке игры с астанинцами выходили куда более зрелищными и богатыми на голы.