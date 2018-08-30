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Новым владельцем российского Forbes стал зять бывшего главы Дагестана

16:12, 30.08.2018
Новым владельцем российского Forbes стал зять бывшего главы Дагестана
Фото: pixabay.com

Новым владельцем российского журнала Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев, который является, зятем экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Ранее владельцем издания был медиахолдинг ACMG. В сентябре 2015 года он выкупил издание у немецкого издательского дома Axel Springer

Напомним, что сегодня Forbes представил топ-100 самых влиятельных россиян. Первое место в нем автоматические занял президент России Владимир Путин. Также в рейтинг вошли президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральные директора ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.

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