Новым владельцем российского Forbes стал зять бывшего главы Дагестана
Новым владельцем российского журнала Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев, который является, зятем экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ранее владельцем издания был медиахолдинг ACMG. В сентябре 2015 года он выкупил издание у немецкого издательского дома Axel Springer
Напомним, что сегодня Forbes представил топ-100 самых влиятельных россиян. Первое место в нем автоматические занял президент России Владимир Путин. Также в рейтинг вошли президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральные директора ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.ТехнологииМедиа
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