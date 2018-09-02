Видео недели: ДТП под Альметьевском, Соловьев за посадки за «репосты» и танцы Терезы Мэй

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

«Любое решение — это решение»

Журналисты задали Вячеславу Володину вопрос о повышении пенсионного возраста. Спикер Госдумы отвечал около 6 минут и за это время ни разу не произнес выражение «пенсионная реформа». А вот слово «решение» политик употребил целых 22 раза.

Соловьев поддержал посадки за «репосты»

Российский журналист Владимир Соловьев одобрил посадки «сопляков» за репосты — в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM».

Пенсионная реформа «разовьет мозг пенсионеров»

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Геннадий Онищенко объяснил пенсионную реформу необходимостью развития мозга пенсионеров.

Зажигательный танец Терезы Мэй со школьниками ЮАР

Премьер-министр Великобритании решила присоединиться к танцу учеников средней школы в Кейптауне. Это стало поводом для шуток в интернете после публикации видео.

«КрАЗ» протаранил товарный поезд

На уходящей неделе на железнодорожном переезде «Шугуровский» в Альметьевском районе между станциями «Миннибаево» и «Калейкино» грузовой автомобиль «КрАЗ» снес с рельсов три ж/д вагона. К счастью, водитель большегруза успел выпрыгнуть из кабины перед столкновением.

«С вас одна тысяча пятьсот четыреста семьдесят восемь рублей»

Большую популярность на этой неделе приобрело видео с участием кассирши, придумавшей свою вычислительную модель, при которой вы всегда будете в минусе. Золотая цитата: «С вас одна тысяча пятьсот четыреста семьдесят восемь рублей».

Как достать соседа?

Под Нижним Тагилом пенсионер построил дом на соснах соседей и отказывается его покидать. Он намерен сделать мост в рощу и пригласить в гости Путина.

Распродажа сводит россиян с ума

Магазины MediaMarkt покидают российский рынок с 1 сентября 2018 года, на распродаже люди с горящими глазами, хватают с полок все, что «не приколочено».

Первое беспилотное такси в Европе

На этой неделе «Яндекс.Такси» запустил тестирование беспилотных автомобилей в казанском городе-университете Иннополис.

Психоделика от футбольного клуба ЦСКА

Японский нападающий Такума Нисимура подписал четырехлетний контракт с футбольным клубом ЦСКА. В честь этого события ФК выпустил очень странный клип.