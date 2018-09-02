Куда пойти в Казани: голливудские звезды на мусульманском кино, сбор нефтяников и «Свияжская уха»

Афиша мероприятий с 3 по 9 сентября

Предстоящие семь дней можно охарактеризовать, как «кинонеделя». В понедельник стартует образовательный форум «Время кино», а вместе с ним и международный молодежный кинофестиваль. Следом, 4 сентября, в «Пирамиде» откроется международный фестиваль мусульманского кино. В Казань приедут не только любимые зрителями российские артисты, но и звезды Голливуда. Нас ждет общение с мэтрами кинематографии, мастер-классы от артистов и новинки киноиндустрии. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

«Время кино» пройдет на трех площадках (18+)

С 3 по 6 сентября в Казани пройдет ежегодный образовательный форум «Время кино». Стартует мероприятие в КДК им. Ленина. Параллельно с форумом начнет работу X Международный молодежный кинофестиваль. Открытие назначено на 19.00 в культурно-досуговом комплексе им. Ленина. Зрителям будет представлен фильм-лауреат «Золотой камеры» Каннского фестиваля (2018 г.) за лучший режиссерский дебют Мари Мондж «Нас не догонят». В конкурсную программу вошли 30 фильмов-участников в четырех основных категориях: короткометражное игровое кино, короткометражное документальное кино, анимационный фильм и видеоролик.

Мероприятия пройдут на трех площадках: кинозал КДК им. Ленина, Казанский государственный институт культуры (мастер-классы) и шоу-рум Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций (КФУ).

Одной из секций фестиваля станет цикл презентаций кинопроектов Work in Progress, где участники презентуют фильмы в различной стадии готовности («рабочая» сборка, финальная версия, трейлер). Защита проектов пройдет 5 сентября в кинозале культурно-досугового комплекса им. Ленина Начало в 11.00.

Закроет фестиваль фильм Алексея Петрухина «Последнее испытание».

В КРК «Пирамида» состоится церемония открытия XIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Фото Олега Тихонова



На фестиваль мусульманского кино приедут голливудские звезды (16+)

4 сентября в КРК «Пирамида» состоится церемония открытия XIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино. По красной дорожке пройдут известные актеры, режиссеры, продюсеры и киноведы разных стран мира.

В числе гостей церемонии российские актеры театра и кино — Ирина Алферова, Эммануил Виторган, Марат Башаров. По словам организаторов, впервые Казанский кинофестиваль посетит делегация из Голливуда. Звезды мирового кинематографа представят свою новую работу — военную драму «Поле битвы». Ожидается приезд актера Шона Стоуна, актрисы Амины Жаман и режиссера Ануар Смаин.

Еще один известный в США актер польского происхождения — Марек Пробош — войдет в состав жюри нынешнего форума. По красной дорожке фестиваля также пройдут известные турецкие актеры Сердар Гекхан, Эргюн Куюджу, Шюкрю Бабаджан и другие.

Стартует «звездная дорожка» в 17.00, начало церемонии — в 18.30.

В Казани представят достижения нефтяной промышленности (18+)

С 4 по 6 сентября на «Казанской ярмарке» пройдет международная специализированная выставка «Нефть.Газ. Нефтехимия — 2018». Посетители смогут познакомиться с достижениями нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности.

В рамках выставки запланировано более 10 международных научно-практических конференций, круглых столов и других мероприятий. В числе основных разделов, представленных на выставке — добыча нефти и газа, строительство объектов для нефтяной промышленности, нефтехимия и нефтепереработка и другие предприятия отрасли.

Посетители смогут познакомиться с достижениями нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Фото Максима Платонова



В Свияжске откроют первый в России музей археологии дерева (0+)

С 4 по 7 сентября в Казани пройдет международный форум ЮНЕСКО «Диалог цивилизаций». В рамках мероприятия состоится региональное совещание национальных координаторов сети ассоциированных школ ЮНЕСКО (САШ) из более чем 50 стран. На встрече обсудят передовые методы, инновационные и педагогические подходы в области образования в Северной Америке, Европе и России.

В дни форума в Болгаре пройдет круглый стол «Роль ООН и ЮНЕСКО в сохранении культурного многообразия человечества как императив гуманитарной безопасности и устойчивого развития». Также планируется открыть первый в России музей археологии дерева на острове-граде Свияжске.

В «Татнефть-Арене» — бои по правилам TNA (18+)

6 сентября в «Татнефть-Арене» состоится 1/4 финала чемпионата мира «Бои по правилам TNA» на кубок TATNEFT.

Бои по правилам TNA — авторский проект. Разработан специально для чемпионата с использованием только ударной техники ведения боя, заимствованной из таких видов искусств, как киокушинкай, муай-тай и кикбоксинг. Бой ведется в полный контакт.

Начало в 19.00, за вход нужно будет заплатить от 200 до 600 рублей.

6 сентября в «Татнефть-Арене» состоится 1/4 финала чемпионата мира «Бои по правилам TNA» на кубок TATNEFT. Фото Антона Журавлева



В консерватории сыграют скрипки (0+)

7 сентября в органном зале консерватории состоится концерт скрипичной музыки. В программе — произведения Телемана, Мошковского, Шостаковича.

Начало в 18.30, стоимость билетов — 150 рублей.

В Свияжске пройдет фестиваль православной культуры (0+)

8 сентября в Свияжске пройдет фестиваль православной культуры кряшен «Бәрмәнчек бакчасы» — «Вербицы сад».

В программе — выступления участников самодеятельности, конкурсы чтецов духовных стихов, исполнителей христианских песнопений, выставка мастеров рукоделия с православной тематикой.

В Свияжске накормят ухой (2+)

Любителей рыбы ждут в воскресенье в Свияжске. 9 сентября там пройдет гастрономический фестиваль «Свияжская уха». Организаторы обещают гостям угощение супом бесплатно. Кроме того, уху можно будет не просто поесть, но и приготовить самому, приняв участие в конкурсе.

Помимо «вкусной» части в программе народные забавы и выступления творческих коллективов.

Начало угощения ухой в 12.30 на площадке комплекса исторической реконструкции «Ленивый торжок».

В парке «Крылья Советов» пройдет детская велосипедная гонка «Обгоняй-ка!». Фото Максима Платонова

В «Крыльях Советов» — велогонка (2+)

9 сентября в парке «Крылья Советов» пройдет детская велосипедная гонка «Обгоняй-ка!». В ней примут участие дети в возрасте от 2 до 14 лет на велосипедах и беговелах.

Кроме заездов на велосипедах и беговелах, также предусмотрена обширная развлекательная программа: выступления с трюками на беговелах, анимационная программа, мини-соревнования и конкурсы.

Соревнования ждут и родителей — состоится фановый заезд между среди мам и пап участников. Для участия необходимы регистрация, наличие велосипеда и шлема, сообщают организаторы.

Начало в 13.00.