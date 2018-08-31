Торг уместен. Удмуртия бьет рекорды по площадям, но местные сети уходят

Рост связан с активной экспансией федеральных сетей

Удмуртия лидирует в ПФО по объему торговых площадей на душу населения. При этом за последние два года этот показатель вырос в 1,5 раза. Как это влияет на саму сферу розничной торговли — в материале «Реального времени».

Рост и монополизация



Удмуртия является лидером в ПФО по объему торговых площадей. По данным Удмуртстата, в расчете на 1 000 жителей республики на начало 2018 года приходилось 1 283 кв. м торговых площадей. На втором месте по этому показателю находится Кировская область — 1 081 кв. м, третьем – Татарстан — 1 045 кв. м, последнем Мордовия — 633 кв. метра.

Причем этот показатель в Удмуртии вырос за последние 2 года практически в полтора раза.

Всего на начало года в Удмуртии насчитывалось 8 476 магазинов с общей площадью торгового зала 1 942 тыс. кв. метров. За 2017 год количество магазинов увеличилось на 426 единиц.

— В Удмуртии традиционно очень высокий показатель по торговым площадям на долю населения. Конечно, где-то идет перенасыщение магазинами, но, с другой стороны, это рынок с высокой конкуренцией, а потому просто так торговая точка не работает. Если она не приносит выгоду, ее закрывают, — говорит замминистра промышленности и торговли Удмуртии Галина Трегубова.

В то же время директор по финансам и развитию ТГ «Ижтрейдинг» Дмитрий Мельников считает, что такая перенасыщенность торговыми площадями самому рынку вредит, в первую очередь это касается местных предпринимателей. В последние годы интенсивную экспансию в Удмуртию проводили «Магнит» и X5 Retail со своей сетью «Пятерочка».

— Это печальный тренд на монополизацию, который наблюдается во многих сферах. Есть определенная целенаправленная политика, которая проявляется в банковском бизнесе, страховом. Принятый ранее федеральный закон о торговле фактически убивает местные сети, с российского рынка ушли десятки региональных сетей. Очевидно, на федеральном уровне такая ситуация устраивает, — говорит Мельников.

Экспансия и уход с рынка

В настоящее время в Ижевске остались только две местные крупные торговые сети продуктовых магазинов — «Ижтрейдинг» и «Гастроном». За последние годы прошел процесс поглощения созданной холдингом «Комос-Групп» сетью «Вкусный дом» магазинов сетей «Айкай» и «Столичный». При этом отдельные точки «ушли» в сети «Гастроном» и «Пятерочка». В результате «Вкусный дом» стал самой крупной сетью в Удмуртии. Однако впоследствии холдинг решил отказаться от этого направления бизнеса, и «Вкусный дом» практически во всех точках заменили «Пятерочка» и «Перекресток». Часть бывших помещений осталась невостребованной ретейлерами.

За последние годы прошел процесс поглощения созданной холдингом «Комос-Групп» сетью «Вкусный дом» магазинов сетей «Айкай» и «Столичный». Фото wikimapia.org



Стоит добавить, что в то же время «Комос-Групп» сохранил и ранее существовавшую сеть магазинов, специализирующихся на продаже продукции предприятий холдинга.

Прекратила существование и небольшая сеть «Индустриальная».

Федеральные игроки, помимо X5 Retail («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), представлены также «Магнитом», «Ашаном», «Лентой», Fix Price, METRO Cash & Carry, Красное&Белое, «Светофор».

Торговая группа «Ижтрейдинг», наблюдая экспансию федералов, несколько лет назад приобрела франшизу европейской сети «Spar» и постепенно переводит под этот бренд свои супермаркеты. По словам Мельникова, такое решение позволяет отстроить ассортимент продукции, конкурирующий с федеральными сетями. При этом изначально предполагалось переформатировать все магазины «Ижтрейдинга» за год-полтора. Однако кризисные явления, повлекшие падение потребительского спроса, вынудили этот процесс растянуть на несколько лет.

Отдельные точки «ушли» в сети «Гастроном» и «Пятерочка». Фото day.org.ru



Торговые центры

По данным Удмуртстата, торговая сеть республики представлена семью гипермаркетами, 259 супермаркетами, 633 специализированными продовольственными и 1 861 непродовольственным магазином, а также магазинами товаров повседневного спроса, минимаркетами и прочими магазинами. По количеству преобладает сеть минимаркетов — 41% от общего числа магазинов.

Средняя площадь гипермаркета составляет 7 594 кв. м, супермаркета — 914 кв. м, специализированного продовольственного магазина — 90 кв. м, специализированного непродовольственного магазина — 171 кв. м.

Среди регионов Приволжского федерального округа больше всего гипермаркетов расположено в Нижегородской области (94), Республике Татарстан (61) и Пензенской области (37).

— Идет поступательное развитие, открываются новые торговые центры, не только в Ижевске, но и в других городах республики, что вроде как является понятным трендом, однако они оттягивают потребителей от небольших магазинов, от этого, конечно, страдает малый бизнес. Особенно серьезный отток мы отмечаем на рынках и ярмарках, — отмечает Галина Трегубова. — При этом малый бизнес в ретейле может привлечь покупателей во многом за счет узкой специализации и качественной местной продукции. Не секрет, что местным производителям бывает сложно войти в федеральные сети из-за небольших объемов поставок продукции. Здесь, конечно, определенную роль в поддержке производителей играет система потребсоюза.

Востребованность продукции местных производителей у населения достаточно высока, поэтому в качестве альтернативы супермаркетам в Ижевске появляются торговые площади для продажи фермерской продукции.



Стагнация в ретейле

Однако Дмитрий Мельников считает, что это временное явление, так как затраты у небольших производителей на содержание точек продаж и логистику довольно высоки. При этом маржинальность ретейла падает.

— Выросли цены на бензин, грядет повышение ставки НДС, все это сказывается на розничных ценах. Покупательская способность не растет, а значит, будет падение спроса, — считает эксперт.

Пока же статистика показывает положительную тенденцию. По данным Удмуртстата, оборот розничной торговли в республике по итогам 7 месяцев 2018 года составил 128,3 млрд рублей, что на 2,5% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Мельников ожидает в ближайшие годы сокращения торговых площадей, что уже наблюдается в некоторых крупных российских городах, в частности, в Омске. И сейчас некоторые торговые центры в Ижевске имеют пустующие помещения, хотя ввод новых объектов продолжается. Так, в 2015 году в Удмуртии было введено в действие 5,2 тыс. кв. м новых торговых площадей, в 2016 году — 0,3 тыс. кв. м, в 2017 году — 1,4 тыс. кв. м. Тренд на снижение уже есть, но девелоперам, очевидно, еще нужно время на осознание, что арендаторов на новые торговые площади им искать будет все сложнее.