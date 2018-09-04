Низкие зарплаты Казани. Во всем виновата автомобилизация?

Эксперт увидел зависимость средней зарплаты в городе от доли пожилых людей в нем

Фото: Максим Платонов

Средний размер зарплаты для казанцев уже стал притчей во языцех, и уже давно идут обсуждения того, что реальные доходы далеки от публикуемых цифр статистики. Известный блогер и активист общественного движения «Казанцы за общественный транспорт» Тимур Ямашев в авторской колонке для «Реального времени» порассуждал о теме зарплат и нашел интересные закономерности.

Налоговая служба начала указывать в данных 5-НДФЛ количество плательщиков по разным статьям, поэтому теперь представилось возможным точно посчитать среднюю зарплату в крупнейших городах РФ. За зарплату принимались все соответствующие строки: собственно зарплата, отпускные, премии и командировочные. Количество уникальных плательщиков бралось по количеству получающих базовую зарплату. К сожалению, ФНС публикует данные с большой задержкой, поэтому данные доступны лишь за 2016 год, и они вот такие:



За исключением Москвы и Петербурга, в остальных крупнейших городах средняя зарплата колеблется в интервале 21—31 тыс. рублей. Казалось бы, разница не такая большая. Но если вычесть из зарплаты прожиточный минимум 9—11 тыс. рублей, сумму, необходимую для физического выживания, то получаем двукратную разницу по качеству жизни между лидерами и аутсайдерами. Что интересно, значительно различается и количество работающих на 1000 населения. Можно предположить, что сказываются приезжие в больших агломерациях (Самара, Нижний Новгород) или крупных регионах (Екатеринбург, Краснодар). Интересно посмотреть, как отражается средняя зарплата на демографических показателях. Вроде бы очевидно, что более богатые города должны привлекать больше мигрантов. Здесь и далее точка красного цвета соответствует Казани.

Действительно, такая связь есть, но корреляция не самая хорошая. Более явная корреляция наблюдается даже с естественной демографией:

Казалось бы, все прекрасно, более высокие заработки вселяют оптимизм и позволяют больше рожать и меньше умирать. Но зная, что в РФ склонны много рожать не самые благополучные, закрадывается зерно сомнения. И я решил посмотреть возрастную структуру населения:

По этим данным, крупнейшие города РФ можно четко разделить на «молодые» (Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Омск, Тюмень, Уфа, Челябинск) и «старые» (Волгоград, Воронеж, Нижний Новгород, Ростов, Самара, Саратов), только Новосибирск остался где-то посередине. Причем чем «старее» город, тем ниже в нем зарплаты. Зависимость средней зарплаты в городе от доли пожилых людей в нем действительно явная:

Но что является причиной, а что следствием? Пенсионеры согласны на меньшие зарплаты, или просто экономика в «старых» городах развивается хуже. Скорее всего, оба фактора связаны диалектически. Ну а более позитивная рождаемость для «молодых» городов и вовсе очевидна.

Далее можно проанализировать связь зарплат с крупнейшими тратами наших граждан — недвижимостью и автомобилями. Очень необычной, на первый взгляд, кажется полная независимость строительства жилья (среднегодовой ввод за три последних года) от зарплат:

По статистическим данным, возможными являются два механизма, обуславливающие вышеприведенный факт. Во-первых, застройщики и риелторы привязывают цену квадратного метра к зарплатам в городе, что выравнивает объемы застройки. Чем богаче город, тем дороже там жилье, в результате жители не могут купить больше метров. Во-вторых, города с высокой зарплатой привлекают больше мигрантов, которые приезжают и покупают жилье. В результате миграции дополнительно завышается цена квадратного метра, и местные жители могут купить меньше недвижимости.

Зато вот авторынок явно зависит от зарплат, на графике показаны данные «Автостата» по числу зарегистрированных за 2017 год новых автомобилей в городе:

В глаза бросается чрезмерно большой показатель для Казани. В последнее десятилетие из бюджета было выделено огромное количество средств, подстегивающих автомобилизацию: развязки Универсиады, многоуровневые парковки, более частая замена асфальта. Как результат, мы получили аномально высокий авторынок. Нельзя сказать, что это хорошо, поскольку это мощный инструмент по выкачиванию денег из Казани и даже РФ: большинство продающихся автомобилей — иномарки, 80—90% цены которых — это просто наценка, уходящая иностранным брендам.

Резюмируя: Казань можно назвать середняком по зарплатам среди крупнейших городов РФ. Однако за счет ряда факторов (большое число вузов, вложения в инфраструктуру) город молодой и имеет хорошую демографию, а значит, и более интересные перспективы. «Обратной стороной» вложений в инфраструктуру являются высокие траты на автомобилизацию и, как следствие, отток денег из экономики города. Если властям города удастся приостановить эту тенденцию, повысив развитие общественного транспорта, то Казани удастся закрепиться среди городов-лидеров по социально-экономическому развитию.