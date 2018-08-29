Закария Закиров потребовал в суде вернуть ему изъятую продукцию «Казаньоргсинтеза»

«Химики в законе» строят планы по возврату вещественных доказательств

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Казаньоргсинтез»

Постановлением Верховного суда РТ по громкому уголовному делу о многомиллионных хищениях продукции ПАО «Казаньоргсинтез» вопрос судьбы вещественных доказательств по делу, в числе которых продукция завода, изъятая на складах осужденного Закарии Закирова, был возвращен в Московский районный суд Казани и рассмотрен весной этого года. Закиров, другие осужденные и их адвокаты не согласились с решением суда и просили отдать им вещественные доказательства по делу — полиэтилен, поликарбонаты, девять телефонов марки Vertu, гладкоствольное ружье Браунинг и семейные фотографии. Осужденные также ходатайствовали о возврате документов на недвижимое имущество, долговых расписок и других бумаг. Подробности — в материале «Реального времени».

«Хочу ходатайствовать, чтобы мне вернули материальные ценности»

На днях Верховный суд РТ под председательством судьи Марселя Фахриева вынес решение по апелляционной жалобе фигурантов уголовного дела о хищениях продукции «Казаньоргсинтеза», просивших вернуть им вещественные доказательства. Главный участник уголовного дела Закария Закиров, приговоренный Московским районным судом Казани к 16 годам лишения свободы, штрафу и ограничению свободы на 1 год 6 месяцев, кроме документов на недвижимость, телефонов и оружия, требовал вернуть оставшийся после реализации полиэтилен, похищенный им со складов ПАО «Казаньоргсинтез» и изъятый в марте 2012 года следствием с его складов по ул. Гвардейская. Аудитор, нанятый адвокатом Закарии Закирова, оценил оставшуюся продукцию в 51 млн рублей, однако потерпевшая сторона с заявлениями осужденного и его адвоката не согласилась.





«На данный момент КОС хочет уничтожить товарно-материальные ценности, это грабеж, мошенничество», — заявил осужденный



Всего со складов Закирова было изъято 2,2 тысячи тонн изделий, произведенных КОСом. Продукцию передали на ответственное хранение заводу. В 2013 году Московский районный суд Казани разрешил предприятию начать реализацию продукции как товара, сроки хранения которого ограничены. Только на 1,4 тысячи тонны удалось оформить паспорта качества, что позволило реализовать продукцию. Остальной товар из-за истекшего срока годности и состояния, в котором он находился, был не пригоден для продажи.

«Вопрос о 51 млн рублей. На сегодняшний день ущерб перед КОСом в размере 337 млн рублей полностью погашен. Хочу ходатайствовать, чтобы мне вернули материальные ценности, товар вернули. На данный момент КОС хочет уничтожить товарно-материальные ценности, это грабеж, мошенничество. Этот товар принадлежит другому человеку. Его забрали у меня, — негодовал осужденный, участвовавший в заседании посредством видеосвязи. — Хочу, чтобы мне вернули оставшийся нереализованный товар и девять телефонов марки Vertu. Они принадлежали мне, моим детям, супруге. Они стоят от 200 тысяч до миллиона рублей. Я предполагаю, что этих вещей и в помине нет. Будем обжаловать эти действия в конституционном порядке».

Адвокат Закарии Закирова обвинила предприятие в необеспечении условий для хранения вещественных доказательств



Адвокат осужденного Гульсина Даминова добавила, что судом было принято решение часть вещественных доказательств в виде нереализованной продукции завода «Казаньоргсинтез» оставить предприятию как законному владельцу. «Вещественные доказательства: тройники, масла, полиэтилен, поликарбонат, полипропиленовые мешки также оставлены законному владельцу КОСу. Суд посчитал, что продукция не может быть возвращена Закирову, так как она не принадлежит ему. Мы не согласны с тем, что продукция принадлежит КОСу, потому что товарно-материальные ценности были изъяты со складов Закирова. Изъятая продукция была признана вещественным доказательством и передана на хранение КОСу», — уточнила Гульсина Даминова. Адвокат обвинила предприятие в необеспечении условий для хранения вещественных доказательств, что повлекло их порчу, и невыполнении обязанности по реализации товара.

Суд не удовлетворил ходатайство «химиков в законе»

Во время прений представитель «Казаньоргсинтеза» Зульфия Галиаскарова отметила, что аргументы и доводы адвоката и осужденного направлены на переоценку обстоятельств уголовного дела, приговор по которому уже вступил в законную силу.

«Осужденным и адвокатом не доказан факт законного владения изъятой продукции, в суде не представлен ни один документ о том, что Закиров приобрел эту продукцию правомерно. На продукции стоит маркировка КОСа. Материалы дела и установленные следствием и судом обстоятельства подтверждают, что продукция была вывезена незаконным способом. Закиров говорил, что не похитил, а приобрел. Но когда руководителей фирм опросили, выяснилось, что это были фиктивные фирмы и через них ничего не покупалось. Бухгалтер фирм Закирова рассказала о том, что фирмы оформляли документы о приобретении после того, как похищенная на заводе продукция попадала на склады Закирова. Сейчас у адвоката попытки вернуться и сказать, что продукция не является вещественным доказательством. Представленные адвокатом исследования аудиторов проведены без учета всех материалов дела и не опровергают, что КОС является настоящим владельцем продукции», — заявила Зульфия Галиаскарова.

Адвокат Закарии Закирова также настаивала на проведении экспертизы похищенной продукции, хотя КОС предоставлял документы, технические паспорта, ГОСТы, которые свидетельствовали о том, что имеет ограниченные сроки годности, которые на сегодняшний день уже истекли.





Суд не удовлетворил апелляционные жалобы осужденных



«Я просила суд разрешить нам уничтожить продукцию, потому что продавать ее уже нельзя. Мы в 2014—2016 годах реализовали две трети продукции по рыночным ценам. Всю информацию предоставляли следствию, деньги перечисляли на счет экономического департамента МВД России. Оставшуюся продукция нельзя оценивать по ценам 2007—2012 годов, аудитором Закирова оценка проведена некорректно и без учета состояния продукции. Нормы уголовно-процессуального законодательства не предусматривают возврат вещественных доказательств в счет материального ущерба, как на этом настаивает Закиров. Вопрос возмещения ущерба и его сумма уже решены вступившим в силу приговором суда», — отметила представитель КОСа.

В судебном заседании посредством видеосвязи также участвовали осужденные Евгений Горячев, Рустам Гараев, Раушан Гумеров. Они также ходатайствовали о возвращении им вещественных доказательств. Адвокат Рустама Гараева попросил вернуть изъятые в ходе обыска оригиналы документов на недвижимость, долговые расписки. Выслушав участников прений, судья Марсель Фахриев принял решение оставить в силе постановление Московского районного суда Казани по уголовному делу в отношении «химиков в законе». Апелляционные жалобы осужденных также оставили без удовлетворения.