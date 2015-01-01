«Химики в законе»

В Московском районном суде Казани проходит судебный процесс по делу «полимерного короля» Закарии Закирова и его подручных. На скамье подсудимых – 12 обвиняемых в причастности к деятельности преступного сообщества, созданного, по версии следствия, для масштабного воровства с «Казаньоргсинтеза». Заявленный ущерб по уголовному делу в 339 млн рублей отражает лишь один период деятельности преступного сообщества, 10 участников ОПС уже отправились в колонию, еще один не дожил до суда.