«Химики в законе»
В Московском районном суде Казани проходит судебный процесс по делу «полимерного короля» Закарии Закирова и его подручных. На скамье подсудимых – 12 обвиняемых в причастности к деятельности преступного сообщества, созданного, по версии следствия, для масштабного воровства с «Казаньоргсинтеза». Заявленный ущерб по уголовному делу в 339 млн рублей отражает лишь один период деятельности преступного сообщества, 10 участников ОПС уже отправились в колонию, еще один не дожил до суда.
- 21 марта, 07:00 8 «Химики в законе»: 16 лет для организатора преступного сообщества Закария Закиров приговорен к 16 годам лишения свободы, штрафу 1,5 млн рублей и ограничению свободы на 1 год 6 месяцев
- 21 февр, 07:00 18 «Химики в законе»: обвинение запросило максимальные сроки наказания для членов ОПС Для Закарии Закирова просят 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима и возмещение ущерба для КОС в размере более 200 млн
- 07 февр, 07:00 17 «Химики в законе»: защита пытается оспорить размер материального ущерба «Казаньоргсинтеза» Один из подсудимых пожаловался на психологическое и физическое давление
- 01 февр, 07:00 17 «Химики в законе»: загадочный организатор хищений поликарбоната, которого никто не знал
- 27 янв, 07:00 16 «Химики в законе»: аттракцион щедрости от главного обвиняемого Закария Закиров о миллиардах на счетах и удачном брокерском опыте
- 20 янв, 07:00 4 «Химики в законе»: Закария Закиров не хочет платить за всех
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- 09 дек, 07:00 5 «Химики в законе»: специалист информбезопасности КОСа разрабатывал программы, скрывающие хищения
- 23 нояб, 07:00 5 Химики в законе: как Закария всю систему безопасности КОСа под контролем держал
- 15 нояб, 07:00 5 «Химики в законе»: почему ни одна проверка на «Казаньоргсинтезе» не выявила хищений В суде озвучили показания бывшего гендиректора КОС Леонида Алехина
- 09 нояб, 07:00 6 «Химики в законе»: свои люди в охране, мечты Закарии о производстве и неявившиеся в суд свидетели
- 25 окт, 07:00 7 «Химики в законе»: важный винтик большого механизма хищений
- 19 окт, 07:00 6 «Химики в законе»: наводящие вопросы «не русского» Закирова и меняющий показания свидетель
- 14 окт, 07:00 7 «Химики в законе»: поддельные фирмы для легализации украденного полиэтилена и шубохранилище в Боровом Матюшино
- 17 авг, 07:00 6 «Химики в законе»: жена главного фигуранта по делу наконец «заговорила»
- 12 авг, 07:00 6 «Химики в законе»: миллионы долларов и евро, заработанные «честным» трудом обычного предпринимателя
- 09 авг, 07:00 6 «Химики» в законе: транспортировка украденной продукции «Казаньоргсинтеза» как семейный бизнес
- 02 авг, 07:00 6 «Химики в законе»: снова свидетель под давлением и попытки уменьшить масштаб украденного
- 12 июля, 07:00 6 «Химики в законе»: свидетели в бегах и грузчики на японских внедорожниках
- 30 июня, 18:09 7 «Химики в законе»: как работников «Казаньоргсинтеза» вербовали в члены преступного сообщества
- 08 июня, 07:00 7 «Химики» в законе: игры со счетчиками продукции и влияние погоды на потребление сырья
- 12 апр, 18:17 6 «Химики» в законе: Чайка делегирует в Казань гособвинителя, который «посадил» тульского губернатора Обвинение по делу о хищениях с «Казаньоргсинтеза» будет представлять группа прокуроров во главе с москвичом Борисом Непорожным