С кого Москва стрижет купоны: главные плательщики налога на прибыль

Главными донорами федерального бюджета остаются несколько регионов, а поступления из Крыма упали на 77%

26 регионов России в I полугодии снизили сборы налога на прибыль. Как выяснило «Реальное время», в основном это были экономически слабые субъекты РФ, но проблемы были и в ряде богатых сырьевых регионов. В целом благодаря подорожавшей нефти поступления налога в консолидированный бюджет выросли. Однако доноров было не так много: большую часть средств обеспечили две столицы, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, Сахалин и Татарстан.

Уралу помогла нефть, а Удмуртию подвела оборонка

В I полугодии 2018-го поступления налога на прибыль (НП) в консолидированный бюджет выросли на 12,7%, но благодарить за это стоит в основном главные сырьевые регионы, которым благоприятствовал рост цен на нефть. В январе — июне баррель Urals стоил в среднем $69,4 — на $19,5 больше, чем годом ранее. На этом фоне ряд субъектов получили дополнительные доходы: так, в Сахалинской области сборы налога на прибыль увеличились на 47,5% в годовом выражении, в Республике Саха — почти на 64%, а в Ханты-Мансийском автономном округе — сразу в 3,1 раза.

Однако удача сопутствовала не всем: почти в трети субъектов РФ (26) поступления налога сократились. Самое болезненное снижение пережил Крым, где сборы упали более чем на 77%. Серьезное падение было также на Чукотке (-49,5%), в Марий Эл (-39,8%) и Мурманской области (-33,9%). В целом ситуация такова, что потери понесли в основном слабые регионы с низкой экономической активностью, такие как Тыва, Мордовия, Хакасия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Забайкальский край и прочие.

Причиной снижения сборов НП во многих регионах был общий спад промышленности. Так произошло, в частности, в Чукотском и Ненецком округах, Марий Эл, Омской, Амурской областях, Удмуртии и некоторых других субъектах. На саму же динамику промышленного производства везде влияли разные факторы, писали эксперты РАНХиГС в последнем «Мониторинге экономической ситуации». В Ненецком округе падение было связано с цикличностью освоения нефтяных месторождений, а по Удмуртии ударило сокращение гособоронзаказа.

Рост (сокращение) поступлений налога на прибыль в % к I полугодию 2017 г.



Регион Показатель, % Москва 0,1 Санкт-Петербург -1,3 Московская область 17,0 Сахалинская область 47,5 ХМАО — Югра 211,0 Татарстан 13,5 Ямало-Ненецкий АО -3,0 Красноярский край 11,4 Башкортостан 88,4 Свердловская область 11,5 Краснодарский край 1,9 Кемеровская область 22,5 Ленинградская область 37,1 Иркутская область 11,5 Челябинская область 18,1 Саха (Якутия) 63,6 Тюменская область 7,8 Самарская область 5,1 Пермский край 21,3 Ростовская область 43,1 Нижегородская область 14,3 Новосибирская область 13,2 Белгородская область 15,1 Оренбургская область 5,3 Липецкая область 50,8 Вологодская область 13,8 Воронежская область 33,1 Республика Коми 24,6 Приморский край 17,9 Волгоградская область 38,8 Удмуртия -11,3 Саратовская область -2,1 Тульская область 9,6 Мурманская область -33,9 Хабаровский край 12,8 Астраханская область 26,3 Владимирская область 37,1 Ставропольский край -7,7 Калужская область 12,5 Ярославская область 0,8 Томская область 17,7 Курская область -5,1 Омская область -11,2 Архангельская область 62,0 Алтайский край 15,3 Тверская область 27,2 Ульяновская область 23,6 Калининградская область 0,4 Рязанская область -14,0 Смоленская область 12,9 Чувашия 22,4 Ненецкий АО 0,1 Амурская область -19,3 Костромская область 1,3 Забайкальский край -7,1 Кировская область 7,8 Новгородская область 21,1 Пензенская область -5,3 Карелия 55,8 Бурятия -6,0 Крым -77,3 Брянская область 8,5 Магаданская область 3,9 Тамбовская область -13,5 Ивановская область 2,9 Камчатский край 5,3 Орловская область 6,1 Курганская область -11,6 Чукотский АО -49,5 Дагестан -1,4 Псковская область 18,8 Хакасия -13,0 Марий Эл -39,8 Мордовия -16,2 Адыгея 25,5 Калмыкия 20,7 Севастополь 8,2 Кабардино-Балкария -7,1 Северная Осетия — Алания -2,8 Республика Алтай 5,1 Карачаево-Черкесия -17,1 Еврейская АО -8,4 Чечня 16,9 Тыва -30,4 Ингушетия 0,4

Всего за шесть месяцев в консолидированный бюджет России по налогу на прибыль поступило 1,98 трлн рублей. Но больше половины этих поступлений обеспечили всего семь регионов: Москва, Санкт-Петербург, Московская и Сахалинская области, Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Все вместе они собрали свыше 1 трлн рублей.

Наибольшую сумму поступлений налога дала Москва, где прописано множество крупных компаний страны. На долю столицы пришлось 29% всех поступлений НП в консолидированный бюджет. На втором и третьем месте были Санкт-Петербург и Московская область (5,4 и 4,7% от общих поступлений). На территории Сахалинской области и ХМАО было собрано суммарно 9,3% от общего объема, в Татарстане и ЯНАО — соответственно 3% и 2,8%.

Меньше всего НП было мобилизовано в слабых регионах Северного Кавказа, Западной и Восточной Сибири, а также Дальнего Востока. Например, компании Ингушетии, Тывы, Чечни, Еврейской автономной области и Карачаево-Черкесии совокупно перечислили в бюджетную систему менее 2,2 млрд рублей.

«Готовы делиться, но не так жестко»

Собранные регионами средства, как выяснило «Реальное время», распределяются очень по-разному. Где-то основная часть налога на прибыль оседает в региональном бюджете, где-то — изымается в пользу федерального центра. Больше всего не повезло Сахалинской области: доля НП, перечисленного в Москву, выросла с 26% в январе — июне прошлого года до 64% в I полугодии 2018-го.

Виной всему проект «Сахалин-2». Из-за него правительство РФ с этого года решило забирать у региона больше налогов. В прошлом году эту идею критиковал глава комитета Госдумы по проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. «Я считаю, что данный шаг противоречит вектору развития Дальнего Востока, заданному президентом Владимиром Путиным», — говорил он местному изданию PrimaMedia.ru.

Из-за проекта «Сахалин-2» правительство РФ с этого года решило забирать у Сахалинской области больше налогов. Фото gazprom.ru



Естественно, вариант с изъятием был не по нраву и властям Сахалина. В октябре 2017-го на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета глава областного правительства Вера Щербина попыталась защитить средства региона: «Мы прекрасно понимаем: и повышение заработной платы во всех субъектах Российской Федерации со следующего года [и прочее]. Готовы делиться, но не так жестко, как это происходит сейчас».

Когда она начала рассказывать о финансовых обстоятельствах Сахалинской области, ее прервала спикер Совфеда Валентина Матвиенко: «Я прошу прощения, давайте вы весь бюджет свой не зачитывайте. Проблему вы подняли, Антон Германович [Силуанов, глава Минфина РФ] скажет свою позицию».

Почти вдвое долю отчислений в федеральный бюджет увеличила Астраханская область: по итогам шести месяцев она отправила в столицу 3,2 млрд рублей, или около трети собранного налога на прибыль. Правда, часть этих средств может вернуться в регион в виде дотаций — своеобразного поощрения за рост поступлений НП (эту концепцию в 2017 году предложил Минфин). Ранее губернатор Астраханской области Александр Жилкин говорил, что регион в этом году рассчитывает на дотацию в размере 2,6 млрд рублей.

Более трети налога на прибыль в федеральный бюджет в I полугодии отправила Костромская область — в абсолютных цифрах это 1,5 млрд рублей. У Москвы забрали 33% от собранной суммы, у Санкт-Петербурга — 26% (почти 190 млрд и 27,8 млрд рублей соответственно). Татарстан, где президент Рустам Минниханов жаловался на «раскулачивание» со стороны центра, отправил в федеральный бюджет сравнительно небольшую долю собранного налога — 17%.

Поступление налогов на прибыль организаций

Регион Всего Доля налогов региона Налоги, перечисленные в федеральный

бюджет Доля налогов региона, перечисленных в федеральный бюджет Налогирегиона, перечисленные в консолидированный

бюджет

субъекта РФ на 01.07.2018 на 01.07.2017 на 01.07.2018 на 01.07.2017 на 01.07.2018 на 01.07.2017 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 1.979.489.587 1.755.818.276 457.677.709 город Москва 574.538.398 569.097.891 29,0% 32,4% 189.964.342 город Санкт-Петербург 107.645.132 109.101.832 5,4% 6,2% 27.849.978 Московская область 92.913.888 79.431.464 4,7% 4,5% 16.710.951 Сахалинская область 92.075.601 62.419.813 4,7% 3,6% 58.868.924 Ханты-Мансийский АО — Югра 91.518.139 29.428.559 4,6% 1,7% 17.433.247