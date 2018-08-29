С кого Москва стрижет купоны: главные плательщики налога на прибыль
Главными донорами федерального бюджета остаются несколько регионов, а поступления из Крыма упали на 77%
26 регионов России в I полугодии снизили сборы налога на прибыль. Как выяснило «Реальное время», в основном это были экономически слабые субъекты РФ, но проблемы были и в ряде богатых сырьевых регионов. В целом благодаря подорожавшей нефти поступления налога в консолидированный бюджет выросли. Однако доноров было не так много: большую часть средств обеспечили две столицы, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, Сахалин и Татарстан.
Уралу помогла нефть, а Удмуртию подвела оборонка
В I полугодии 2018-го поступления налога на прибыль (НП) в консолидированный бюджет выросли на 12,7%, но благодарить за это стоит в основном главные сырьевые регионы, которым благоприятствовал рост цен на нефть. В январе — июне баррель Urals стоил в среднем $69,4 — на $19,5 больше, чем годом ранее. На этом фоне ряд субъектов получили дополнительные доходы: так, в Сахалинской области сборы налога на прибыль увеличились на 47,5% в годовом выражении, в Республике Саха — почти на 64%, а в Ханты-Мансийском автономном округе — сразу в 3,1 раза.
Однако удача сопутствовала не всем: почти в трети субъектов РФ (26) поступления налога сократились. Самое болезненное снижение пережил Крым, где сборы упали более чем на 77%. Серьезное падение было также на Чукотке (-49,5%), в Марий Эл (-39,8%) и Мурманской области (-33,9%). В целом ситуация такова, что потери понесли в основном слабые регионы с низкой экономической активностью, такие как Тыва, Мордовия, Хакасия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Забайкальский край и прочие.
Причиной снижения сборов НП во многих регионах был общий спад промышленности. Так произошло, в частности, в Чукотском и Ненецком округах, Марий Эл, Омской, Амурской областях, Удмуртии и некоторых других субъектах. На саму же динамику промышленного производства везде влияли разные факторы, писали эксперты РАНХиГС в последнем «Мониторинге экономической ситуации». В Ненецком округе падение было связано с цикличностью освоения нефтяных месторождений, а по Удмуртии ударило сокращение гособоронзаказа.
Рост (сокращение) поступлений налога на прибыль в % к I полугодию 2017 г.
|Регион
|Показатель, %
|Москва
|0,1
|Санкт-Петербург
|-1,3
|Московская область
|17,0
|Сахалинская область
|47,5
|ХМАО — Югра
|211,0
|Татарстан
|13,5
|Ямало-Ненецкий АО
|-3,0
|Красноярский край
|11,4
|Башкортостан
|88,4
|Свердловская область
|11,5
|Краснодарский край
|1,9
|Кемеровская область
|22,5
|Ленинградская область
|37,1
|Иркутская область
|11,5
|Челябинская область
|18,1
|Саха (Якутия)
|63,6
|Тюменская область
|7,8
|Самарская область
|5,1
|Пермский край
|21,3
|Ростовская область
|43,1
|Нижегородская область
|14,3
|Новосибирская область
|13,2
|Белгородская область
|15,1
|Оренбургская область
|5,3
|Липецкая область
|50,8
|Вологодская область
|13,8
|Воронежская область
|33,1
|Республика Коми
|24,6
|Приморский край
|17,9
|Волгоградская область
|38,8
|Удмуртия
|-11,3
|Саратовская область
|-2,1
|Тульская область
|9,6
|Мурманская область
|-33,9
|Хабаровский край
|12,8
|Астраханская область
|26,3
|Владимирская область
|37,1
|Ставропольский край
|-7,7
|Калужская область
|12,5
|Ярославская область
|0,8
|Томская область
|17,7
|Курская область
|-5,1
|Омская область
|-11,2
|Архангельская область
|62,0
|Алтайский край
|15,3
|Тверская область
|27,2
|Ульяновская область
|23,6
|Калининградская область
|0,4
|Рязанская область
|-14,0
|Смоленская область
|12,9
|Чувашия
|22,4
|Ненецкий АО
|0,1
|Амурская область
|-19,3
|Костромская область
|1,3
|Забайкальский край
|-7,1
|Кировская область
|7,8
|Новгородская область
|21,1
|Пензенская область
|-5,3
|Карелия
|55,8
|Бурятия
|-6,0
|Крым
|-77,3
|Брянская область
|8,5
|Магаданская область
|3,9
|Тамбовская область
|-13,5
|Ивановская область
|2,9
|Камчатский край
|5,3
|Орловская область
|6,1
|Курганская область
|-11,6
|Чукотский АО
|-49,5
|Дагестан
|-1,4
|Псковская область
|18,8
|Хакасия
|-13,0
|Марий Эл
|-39,8
|Мордовия
|-16,2
|Адыгея
|25,5
|Калмыкия
|20,7
|Севастополь
|8,2
|Кабардино-Балкария
|-7,1
|Северная Осетия — Алания
|-2,8
|Республика Алтай
|5,1
|Карачаево-Черкесия
|-17,1
|Еврейская АО
|-8,4
|Чечня
|16,9
|Тыва
|-30,4
|Ингушетия
|0,4
Всего за шесть месяцев в консолидированный бюджет России по налогу на прибыль поступило 1,98 трлн рублей. Но больше половины этих поступлений обеспечили всего семь регионов: Москва, Санкт-Петербург, Московская и Сахалинская области, Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Все вместе они собрали свыше 1 трлн рублей.
Наибольшую сумму поступлений налога дала Москва, где прописано множество крупных компаний страны. На долю столицы пришлось 29% всех поступлений НП в консолидированный бюджет. На втором и третьем месте были Санкт-Петербург и Московская область (5,4 и 4,7% от общих поступлений). На территории Сахалинской области и ХМАО было собрано суммарно 9,3% от общего объема, в Татарстане и ЯНАО — соответственно 3% и 2,8%.
Меньше всего НП было мобилизовано в слабых регионах Северного Кавказа, Западной и Восточной Сибири, а также Дальнего Востока. Например, компании Ингушетии, Тывы, Чечни, Еврейской автономной области и Карачаево-Черкесии совокупно перечислили в бюджетную систему менее 2,2 млрд рублей.
«Готовы делиться, но не так жестко»
Собранные регионами средства, как выяснило «Реальное время», распределяются очень по-разному. Где-то основная часть налога на прибыль оседает в региональном бюджете, где-то — изымается в пользу федерального центра. Больше всего не повезло Сахалинской области: доля НП, перечисленного в Москву, выросла с 26% в январе — июне прошлого года до 64% в I полугодии 2018-го.
Виной всему проект «Сахалин-2». Из-за него правительство РФ с этого года решило забирать у региона больше налогов. В прошлом году эту идею критиковал глава комитета Госдумы по проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. «Я считаю, что данный шаг противоречит вектору развития Дальнего Востока, заданному президентом Владимиром Путиным», — говорил он местному изданию PrimaMedia.ru.
Естественно, вариант с изъятием был не по нраву и властям Сахалина. В октябре 2017-го на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета глава областного правительства Вера Щербина попыталась защитить средства региона: «Мы прекрасно понимаем: и повышение заработной платы во всех субъектах Российской Федерации со следующего года [и прочее]. Готовы делиться, но не так жестко, как это происходит сейчас».
Когда она начала рассказывать о финансовых обстоятельствах Сахалинской области, ее прервала спикер Совфеда Валентина Матвиенко: «Я прошу прощения, давайте вы весь бюджет свой не зачитывайте. Проблему вы подняли, Антон Германович [Силуанов, глава Минфина РФ] скажет свою позицию».
Почти вдвое долю отчислений в федеральный бюджет увеличила Астраханская область: по итогам шести месяцев она отправила в столицу 3,2 млрд рублей, или около трети собранного налога на прибыль. Правда, часть этих средств может вернуться в регион в виде дотаций — своеобразного поощрения за рост поступлений НП (эту концепцию в 2017 году предложил Минфин). Ранее губернатор Астраханской области Александр Жилкин говорил, что регион в этом году рассчитывает на дотацию в размере 2,6 млрд рублей.
Более трети налога на прибыль в федеральный бюджет в I полугодии отправила Костромская область — в абсолютных цифрах это 1,5 млрд рублей. У Москвы забрали 33% от собранной суммы, у Санкт-Петербурга — 26% (почти 190 млрд и 27,8 млрд рублей соответственно). Татарстан, где президент Рустам Минниханов жаловался на «раскулачивание» со стороны центра, отправил в федеральный бюджет сравнительно небольшую долю собранного налога — 17%.
|Регион
|Всего
|Доля налогов региона
|Налоги, перечисленные в федеральный
бюджет
|Доля налогов региона, перечисленных в федеральный бюджет
|Налогирегиона, перечисленные в консолидированный
бюджет
субъекта РФ
|на 01.07.2018
|на 01.07.2017
|на 01.07.2018
|на 01.07.2017
|на 01.07.2018
|на 01.07.2017
|РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
|1.979.489.587
|1.755.818.276
|457.677.709
|город Москва
|574.538.398
|569.097.891
|29,0%
|32,4%
|189.964.342
|город Санкт-Петербург
|107.645.132
|109.101.832
|5,4%
|6,2%
|27.849.978
|Московская область
|92.913.888
|79.431.464
|4,7%
|4,5%
|16.710.951
|Сахалинская область
|92.075.601
|62.419.813
|4,7%
|3,6%
|58.868.924
|Ханты-Мансийский АО — Югра
|91.518.139
|29.428.559
|4,6%
|1,7%
|17.433.247
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