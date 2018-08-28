Дождались: «Ак Барс» вступает в новый сезон. Но не без кадровых дыр

«Барсы» провели «ознакомительную» тренировку перед началом 11-го сезона КХЛ

Первая открытая тренировка «Ак Барса» в наступающем сезоне должна была стать неким «предзнакомством» команды с хоккейной публикой Казани. Журналистов, желающих узнать, как «барсы» будут выглядеть в первых матчах регулярки и что думают о подготовке к сезону главный тренер Зинэтула Билялетдинов и генменеджер Рафик Якубов, пожаловало достаточно. Корреспондент «Реального времени», также побывавший на тренировке, выяснил, кто рассматривается в качестве новой замены травмированному Ландеру, когда сам скандинав вернется в строй, чем «загоняют» тренеры хоккеистов и как себя чувствуют в Казани Пол Постма и Даниил Курашов. Об этом и многом другом — в материале «Реального времени».

«С Емелиным ведем переговоры»

Внутри «Татнефть Арены», которая за лето несколько видоизменилась (микст-зону и выходы из раздевалки сделали более стильными и светлыми — стилизовали под кирпичную кладку), заканчивались последние приготовления к предстоящему сезону. В зале завершалась оклейка новых именных кресел для держателей абонементов.

Другое новшество — площадка финских размеров, которую болельщики уже успели оценить во время первого матча. Чисто визуально она изменилась несильно. Да и хоккеистам как будто особой разницы нет — во всяком случае, такое ощущение не покидало ни на секунду.

— Чья была инициатива перейти на финскую площадку, и вообще зачем это было сделано? — спросили журналисты на пресс-конференции у генерального менеджера Рафика Якубова.

— Это больше веяние моды. Многие перешли — в прошлом году Хабаровск перешел, потом еще несколько клубов. Но это решение принимал не я, а наше руководство.

Между тем, до начала тренировки на льду «разгонялся» лишь Марков с одним из запасных вратарей, и не сказать, что все его попытки увенчались успехом. Однажды он и вовсе убежал на рандеву с голкипером, оставив шайбу позади. Теряет хватку или не набрал форму?

Тем временем на пресс-конференции с Зинэтулой Билялетдиновым и Рафиком Якубовым корреспондент «Реального времени» затронул тему усиления обороны команды и попросил уточнить генменеджера проскочившую информацию об интересе «Ак Барса» к защитникам Емелину и Войнову.

— Это все разговоры. Опять от Шевченко все идет. С Войновым не было переговоров. С Емелиным переговоры идут, но пока ничего конкретного, — объяснил Якубов.

Журналисты допытывались у Рафика Якубова, чья была инициатива перейти на финскую площадку, и вообще зачем это было сделано



Малыхин как самый адекватный вариант временной замены Ландеру

Когда весь состав явился на лед, можно было разглядеть сочетания. Красное звено предстало в привычном составе: Данис Зарипов, Станислав Галиев и Владимир Ткачев, а Лямкин и Абросимов составили пару защитников. В зеленом же звене вскрылась прелюбопытная деталь: вместе с Секачем и Азеведо на этот раз вышел Федор Малыхин. В первой тройке в это межсезонье он еще не появлялся, и посмотреть на такого «центра» в официальных матчах будет очень интересно. Хотя, кажется, именно такой вариант выглядит куда более логичным, чем сочетание двух легионеров с центром в лице довольно прямолинейного Попова, которого Билялетдинов упорно ставил на протяжении «предсезонки». Когда корреспондент «Реального времени» уточнил у Билялетдинова, готовится ли это сочетание для официальных игр, тот ответил несколько уклончиво:

— Пока это пробный вариант. Дальше будет видно.

Уже после тренировки корреспондент «Реального времени» пообщался с самим Федором о его «повышении»:

— Заметил, что тебя наигрывают в звене вместо Ландера. Как чувствуешь себя в звене с легионерами? Это же твой дебют в звене с ними?

— Замечательно чувствую. Работаем, готовимся. Физически уже чувствуем себя лучше — отходим от нагрузок, которые у нас были. В принципе, я думаю, что подводим себя к сезону в хороших физических кондициях. Нужно быть готовыми к первому матчу со СКА на все 100%.

— Поражение в Сочи от СКА как-то подстегивает?

— Да нет, мы уже забыли о нем. Мы готовимся к чемпионату, а та игра уже не имеет значения, — пояснил Малыхин.

Ну а защитники Альберт Яруллин и Андрей Марков по традиции замкнули это «зеленое» сочетание. Ландер же пока тренируется индивидуально с остальными травмированными.

— Когда можно ждать в составе Ландера, Глухова и Педана? — спросили у Билла журналисты.

— Ландер близок, но пока непонятно. Михаил к первым играм не подойдет в полной готовности. Педан, скорее всего, тоже.

Когда весь состав явился на лед, можно было разглядеть сочетания



Постма — в центре внимания. Но с защитниками все еще проблемы

Из остальных сочетаний: «оранжевые» — Алексей Потапов, Александр Бурмистров, Артем Лукоянов, а также защитники Рафаэль Батыршин и Пол Постма. Вокруг последнего настоящий ажиотаж — журналисты выжидали его больше получаса. Да и у Якубова подробно расспросили о логике появления игрока в «Ак Барсе».

— Его приглашение было моей инициативой, — сообщил генменеджер. — Мы готовились к этому переходу, просматривали игрока, собирали всю информацию. Парень сыграл более 200 матчей в НХЛ, набирал очки, это защитник атакующего плана, праворукий. После летних изменений в составе нам был нужен такой защитник, который играл бы в большинстве. А как использовать Постму, решит уже главный тренер.

— Как вам в Казани? — спросили журналисты уже у самого канадского новобранца.

— Для меня это как новая жизнь. Хорошо, что я знаком с несколькими игроками «Ак Барса». Благодаря этому адаптироваться к новым условиям проще. Немного мешает языковой барьер, но я быстро привыкаю.

— Болельщики вас пока не знают. Расскажите немного о себе.

— Я — атакующий защитник, люблю играть в большинстве. Но при этом могу помочь команде и в меньшинстве. Большие площадки подходят под мою манеру игры. В «Бостоне» у меня не было возможности постоянно играть в основе, так как линия обороны была забита правыми защитниками. Это одна из причин, по которой я ушел оттуда.

Вокруг Пола Постмы возник настоящий ажиотаж — журналисты выжидали игрока больше получаса



«После 0:4 от СКА увидели свои ошибки и подкорректировали»

В желтых же сетках четвертого звена вышли Кара, Попов, Клинкхаммер и Курашов. А вот молодые Марин, Цуканов и отходящий от травмы Падакин на тренировке не появились. В эти дни у них идет турнир памяти Юрия Моисеева, где хоккеисты выступают за «Барс», так что сегодня в 15 часов все трое должны будут принимать участие в финальных играх. Правда, 20-летнему Курашову удалось и за «Барс» в турнире участвовать, и в первой команде тренироваться.

— Ты в 20 лет попал в «Ак Барс», команду чемпионов. Какие ощущения от такого «скачка» в карьере? — спросил после тренировки у молодого защитника наш корреспондент.

— Все отлично. Здесь есть все, чтобы работать, добиваться высоких результатов и становиться вновь чемпионами. Все здесь работают, поэтому «Ак Барс» и действующий чемпион. Нам нужно работать еще больше, чтобы повторить чемпионство.

— Чувствуется, что здесь другой уровень тренировок? Или все то же самое?

— Да, конечно, чувствуется совершенно другое отношение к игрокам. Все настроены на хоккей, все профессионально относятся к своему делу. У всех одна цель — чемпионство.

— Такое ощущение, что ты уже влился в коллектив. Танцуешь на сборах с ребятами как надо. Хорошо тебя приняли?

— Отлично приняли ребята. По поводу танцев: там просто был такой челлендж, и мы его чуть-чуть развили. Коллектив отличный.

— В Сочи вы хорошенько так проиграли СКА — 0:4. Это добавляет мотивации в первой игре сезона, или вы уже все забыли?

— Это предсезонка. Все забыли. Мы подкорректировали после этой игры то, что было необходимо. Наоборот, эта игра нам помогла, мы увидели наши ошибки и исправили их, — поделился с «Реальным временем» Курашов.

20-летнему Курашову удалось и за «Барс» в турнире участвовать, и в первой команде тренироваться



«Уход Токранова — это его решение. Я его не обсуждаю»

Уже во время основной тренировки звенья в режиме нон-стоп стали бегать к вратарям в гости и «настреливать» их. Как только свою свободную атаку (без сопротивления защитников) завершало одно звено, тут же другое устремлялось к воротам на другой половине льда.

Так пробегали не меньше 10 минут, но после этого тренеры решили загонять хоккеистов еще сильнее и давали сразу по три попытки пробежать через весь лед и пробить вратаря. Причем за следующей шайбой им приходилось возвращаться обратно в зону, откуда начинали свою атаку, и все это нужно было делать на скорости.

После занятий Билялетдинов поделился с журналистами своими чувствами по поводу расставания с некоторыми хоккеистами.

— Из команды ушли два защитника — Атте Охтамаа и Василий Токранов. Чей уход более болезненный?

— Обоих. Это два ключевых защитника, тут много объяснять не надо.

— Нет у вас обиды на Токранова?

— Это его решение, и я его не обсуждаю.

— У вас три Кубка Гагарина. Как снова мотивировать себя на работу?

— Меня мотивировать не нужно. Я перед собой и перед командой ставлю только высокие задачи. Искусственно я этим не занимаюсь, хочу, чтобы мои игроки старались всегда выходить на самый высокий уровень, — резюмировал Билл.