Крах «Здоровых людей» наступает в Татарстане

Участники рынка и правоохранительные органы в других регионах предполагают, что в падении аптечной сети есть признаки преднамеренного банкротства

В Татарстане банкротят одно из последних юрлиц некогда крупной аптечной сети «Здоровые люди». В лучшие времена эта сеть насчитывала сотни магазинов в разных регионах России и развивалась довольно мощными темпами, однако не смогла выстоять в кризис 2014 года. При этом некоторые участники рынка, а также правоохранительные органы в других регионах предполагают, что в падении «Здоровых людей» есть признаки преднамеренного банкротства и вывода активов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Волна банкротств «Здоровых людей» дошла до Татарстана

Московская компания АО «Аптека-холдинг» подала иск о банкротстве ООО «Здоровые люди Набережные Челны». Сумма иска составляет чуть более 500 тыс. рублей, при этом «Аптека-холдинг» в 2017 году уже предпринимала попытку обанкротить этого должника. Однако Арбитражный суд РТ вернул истцу заявление, так как тот не представил в установленный срок документы, подтверждающие задолженность. При этом ни истец, ни ответчик заседания суда не посещали.

ООО «Здоровые люди Набережные Челны» является одним из осколков некогда крупной петербургской сети «Здоровые люди», большая часть которой уже ушла в пучину банкротства.

Как утверждает генеральный директор сети аптек «36,6» Артур Уразманов, «Здоровые люди» входили в топ-20 федеральных аптечных сетей. Фото avpprt.ru

Тень былого величия

В сеть «Здоровые люди» входит ряд ООО в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Омске, Воронеже, Волгограде, Оренбурге и Набережных Челнах. В лучшие годы сеть вела деятельность в 15 регионах и насчитывала более 300 аптек, из них более 30 — в Татарстане. Как утверждает генеральный директор сети аптек «36,6» Артур Уразманов, «Здоровые люди» входили в топ-20 федеральных аптечных сетей.

Сеть «Здоровые люди», ранее работавшая под брендом Nature Produсt, вышла на фармацевтический рынок Казани еще в конце 90-х годов прошлого века. Первая аптека открылась в столице РТ в 1996 году, а оптовое подразделение в Казани работало уже в 1993 году.

В конце 2013 года сеть значительно расширила свое присутствие в городе за счет покупки 11 точек первой частной сети аптек Казани — ООО «Фарм-Сервис», существовавшей с 1994 года. Сеть анонсировала продолжение экспансии в Казани: ее тогдашний гендиректор Алексей Батулин заявлял о поиске новых помещений под торговые точки, а также о намерении открыть в Казани сеть аптечных учреждений-дискаунтеров под брендом «Народная аптека».

Напомним, что до продажи «Фарм-сервис» принадлежала дочери ныне покойного главы администрации Советского района Казани Альберта Камалеева, депутату Госсовета РТ с 2004 по 2009 год Гульнаре Табакчи. Причиной продажи сама бизнес-леди называла некие «семейные обстоятельства». При этом Табакчи не раскрывала сумму сделки, а участники рынка оценили ее в 70—80 млн рублей.

Аптечный бизнес был не единственным начинанием дочери верного соратника Камиля Исхакова — среди других упоминается, к примеру, центр красоты «WELLA Табакчи». На данный момент, согласно базе данных «Спарк-Интерфакс», Гульнара Табакчи не является учредителем или гендиректором каких-либо компаний.

До продажи «Фарм-сервис» принадлежала дочери ныне покойного главы администрации Советского района Казани Альберта Камалеева, депутату Госсовета РТ с 2004 по 2009 год Гульнаре Табакчи. Фото gossov.tatarstan.ru



«Здоровых людей» сменили другие аптеки

При этом сейчас все региональные юрлица сети «Здоровые люди», кроме челнинского подразделения, находятся в стадии ликвидации. К примеру, ООО «Здоровые люди Казань» было признано банкротом в октябре 2017 года по собственному заявлению (в число кредиторов уже вошло то самое АО «Аптека-холдинг», что сейчас банкротит юрлицо сети в автограде). Ранее компания получила свыше 15 исков на общую сумму около 2,5 млн рублей. Соответчиком по некоторым из них проходило ООО «Здоровые люди Набережные Челны».

Судя по отчетности компаний, деятельность в Татарстане сеть фактически уже не ведет. ООО «Здоровые люди Набережные Челны» зафиксировало нулевую выручку и прибыль в 2016 году. Других юрлиц, кроме вышеназванных, в республике у сети не наблюдается.

В поисковиках, тем не менее, еще можно найти информацию о 14 аптеках этой сети, но, как заявляет тот же Уразманов, ни одна из них сейчас не работает. На месте некоторых точек уже открылись новые аптеки различных сетей.

Действующими юрлицами являются «Здоровые люди Санкт-Петербург», «Здоровые люди Санкт-Петербург МСЦ», «Здоровые люди Санкт-Петербург Пента», однако последняя их отчетность датирована 2015 годом и показывает убытки в размере около сотни миллионов рублей на каждое юрлицо. Эти компании также подали заявления о собственном банкротстве.

Жертва кризиса

По заявлениям участников рынка, проблемы у «Здоровых людей» появились в 2014 году. С началом кризиса аптечная сеть, которая работала в высоком ценовом сегменте, начала стремительно терять покупателей, отмечали эксперты. Положение не спасло даже сокращение розничной сети с 300 до 205 аптек, на компанию посыпались иски от поставщиков.

— В последний экономический кризис все имеющиеся проблемы начали обостряться. Где-то недополучают прибыль, где-то недовыполняют план. В этом случае тоже возник внутренний кризис. Кроме того, ему поспособствовала конкуренция на фармрынке в Татарстане. Более серьезные игроки начинают скупать более мелких, — заявил коммерческий директор многопрофильной клиники «Медел» Ленар Салахутдинов.

В мае 2016 года всю сеть оценивали в сумму от 1,1 до 1,6 млрд рублей. Гендиректор аналитического агентства IMS Health в России Николай Демидов заявлял, что акционеры около двух лет искали потенциального покупателя, однако сеть не заинтересовала крупных игроков.

«В последний экономический кризис все имеющиеся проблемы начали обостряться. Где-то недополучают прибыль, где-то недовыполняют план», — заявил Ленар Салахутдинов. Фото Олега Тихонова

Региональные отделения сети ушли к физлицам

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», в учредителях всех региональных подразделений «Здоровых людей» числится Александр Данилкин, в ряде ООО соучредителями выступают Георгий Наумов и Виктор Иванов. В СМИ сообщается, что Наумов является давним другом бывшего гендиректора сети Батулина, а Данилкин — родственник Алексея Василенко, одного из бенефициаров сети. Иванов, по тем же сообщениям, является бывшим топ-менеджером фармдистрибьютора ГК «Роста».

Такая структура собственников сложилась в декабре 2015 года, при этом изменения также проходили не без судебных разбирательств.

Ранее одним из совладельцев сети аптек числился Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Напомним, что этот банк также являлся крупным акционером рухнувшего «Спурт Банка». Долю в «Здоровых людях» ЕБРР получил в 2011 году в обмен на инвестиции в размере $15 млн. А в мае 2016 года, через полгода после смены собственников, ЕБРР обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти в попытке оспорить эти изменения. В начале июня суд по иску ЕБРР наложил арест на доли акционеров в дочерних компаниях ООО «Здоровые люди» — ранее подразделения сети были привязаны к этой компании.

СМИ сообщали, что о смене собственников банк узнал постфактум. В свою очередь, нынешний гендиректор ООО «Здоровые люди» Евгения Ленденская заявляла, что все сделки были совершены законно, а также отметила, что продажа убыточного на тот момент розничного бизнеса была единственным способом прекратить накопление новых убытков.

Также Ленденская заявляла, что действия ЕБРР лишили компанию шанса найти соинвесторов и перезапустить аптечную сеть, так как после введения санкций в отношении России ЕБРР фактически прекратил деятельность в России. По словам Ленденской, в 2015 году ЕБРР отказался выдвигать своего кандидата в совет директоров ООО «Здоровые люди» и заблокировал утверждение годового бюджета.

О нынешнем состоянии головного ООО «Здоровые люди» судить довольно тяжело: в базе данных «Спарк-Интерфакс» последняя отчетность компании датирована 2013 годом. «Реальному времени» не удалось связаться с представителями юрлиц сети «Здоровые люди»: сайты компаний ныне не функционируют, в открытых источниках контактные данные компаний не указаны.

Ранее одним из совладельцев сети аптек числился Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Фото eurokerdos.com

«Здоровые люди» выводили активы?



Артур Уразманов считает смену собственников у региональных юрлиц чисто техническим ходом по выводу активов из-под удара.

— [Смену собственников произвели], чтобы не потерять землю и помещения. Банкротится же юрлицо, а не помещение. И помещение, и земля были в собственности, причем в собственности физлиц. Спокойненько юрлиц обанкротят, а помещения кому-нибудь сдадут, — заявил он.

Любопытно, что этим летом Следком по Приморскому району Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело о преднамеренном банкротстве в отношении «УК Пента», которая была операционной компанией для ООО «Здоровые люди». Конкурсный управляющий «УК Пента» Эдуард Чу заявлял, что при анализе финансового состояния компании он выявил признаки вывода активов — в частности, продажу тех самых региональных «дочек» аптечной сети.

Ленар Салахутдинов также считает смену учредителей лишь номинальным действием, но причины видит в другом. «Данные манипуляции, как правило, предпринимаются для оптимизации налогообложения или иной оптимизации. Не всегда это говорит о какой-то реальной смене собственников», — считает он.