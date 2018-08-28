«Фантазия одного веселого выдумщика»: почему Войнов и Емелин в «Ак Барсе» — плохая идея

О переходах, выгодных игрокам, но не клубу

Накануне хоккейный журналист и инсайдер Алексей Шевченко обнародовал информацию о том, что якобы сразу два клуба Континентальной хоккейной лиги, «Ак Барс» и «Авангард», хотят подписать двух именитых защитников с энхаэловским прошлым — Вячеслава Войнова и Алексея Емелина. Причем клубы желают пополниться обоими хоккеистами, что называется, в комплекте. Новость выглядит несколько странно, учитывая текущие обстоятельства, в которых пребывают оба хоккеиста. Спортивная редакция «Реального времени» объясняет, почему Войнову, судя по всему, придется остаться в СКА, а подписание Емелина будет означать признание «Ак Барсом» собственных ошибок на трансферном рынке.

Куда податься Войнову?

Да, резюме у обоих хоккеистов в полном порядке. Более того, абсолютно любой клуб КХЛ не отказался бы от такой пары защитников. Войнов по-прежнему удерживает за собой статус самого талантливого и звездного защитника в России, а Емелин по возвращении из НХЛ может продолжить дело Андрея Маркова и стать одним из самых надежных и полезных оборонцев лиги. Вот только подписание сразу двух игроков такого калибра выглядит скорее как фантазия одного веселого выдумщика.



Во-первых, какая связь между этими хоккеистами, чтобы подписывать их «в комплекте»? Это не братья и не давние партнеры по команде. Даже в сборной они ни разу не пересекались. А во-вторых, слабо верится, что Вячеслав Войнов, сидя на очень приятном своими нулями контракте в питерском СКА, где для него сделали абсолютно все, что нужно для комфортной игры, и имея постоянное место в составе национальной сборной, вдруг откажется от всего этого и перейдет в «Ак Барс» и уж тем более — в кочующий «Авангард».

Ну сами подумайте, Войнов ушел из команды, щедрое финансовое предложение которой открытым текстом представляли как форму «поддержки русского хоккеиста», пострадавшего от чересчур справедливого американского суда. На секундочку, это 3,1 млн долларов в год (контракт был на 3 года). Войнова в КХЛ ничего не держит, он стал олимпийским чемпионом и обладателем Кубка Гагарина. После такого российского этапа карьеры логично, что хоккеист решил вернуться в НХЛ, откуда его выгоняли из-за дела о домашнем насилии, заведенного еще в 2014 году.





ska.ru

Нынешним летом, а именно 2 июля суд Лос-Анджелеса наконец удовлетворил ходатайство хоккеиста о снятии с него обвинений, что позволило Войнову получить рабочую визу, и российские чиновники поспешили сообщить, что хоккеист уже едва ли не нашел вариант продолжения карьеры за океаном. Об этом заявил, например, член совета директоров Континентальной хоккейной лиги и член совета директоров ХК СКА Александр Медведев. Есть, правда, одна загвоздка, которая делает вариант с продолжением карьеры Войнова в России чуть более вероятным.



Кажется, Войнову придется остаться в Питере

«Хорошая попытка, но нет», — ответили в Северной Америке на заявление Медведева. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли тут же опроверг информацию, что Войнов получил разрешение на возвращение в лигу. «На текущий момент игрок сохраняет статус, который не позволяет ему играть в НХЛ», — приводит слова Дэйли ТАСС. Также он заявил, что Войнов может подать прошение о восстановлении статуса, который позволил бы это делать.

Но дело в том, что даже если Вячеслав и получит право играть в НХЛ, то далеко не факт, что кто-то даже посмотрит в его сторону. Да, это по-прежнему сильный защитник в самом расцвете сил, у него за плечами два Кубка Стэнли, которые добывались при его непосредственном участии. Однако в США и Канаде далеко не последнее место занимает такое понятие, как репутация.

Например, обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян, которая пишет о «Кэпиталз», в своей колонке практически не оставила Войнову шансов на возвращение в Национальную хоккейную лигу.

«Думаю, ему будет трудно найти работу в НХЛ, потому что это будет просто кошмарным сном для пиара. Если какой-то клуб его подпишет, сразу поднимется волна критики и гнева. Здесь домашнее насилие — это очень серьезно. Сейчас с него сняты обвинения, но любому клубу будет тяжело объяснить разозленным фанатам, зачем его подписывать. Возможно, 5% шансов есть, какая-то команда может сделать глупость», — сказала Хуршудян в интервью «Чемпионату».

Билл Дэйли опроверг информацию, что Войнов получил разрешение на возвращение в лигу. Фото vesti.ru

На фоне этих событий Войнову, скорее всего, придется остаться в КХЛ. Вот только зачем ему менять команду, если у него и в СКА были лучшие условия?

Алексей Емелин? А стоит ли?

Другой хоккеист из «инсайда Шевченко» — чемпион мира — 2012, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса» Алексей Емелин выступает в НХЛ еще с 2011 года. Да, «Нэшвилл», в котором он провел последний сезон, решил не давать ему новый контракт, так что Емелин уже довольно давно томится на рынке свободных агентов. Причем не столько по причине плохой игры, сколько в силу неприятных обстоятельств в последнем клубе.

В первой части предыдущего сезона Емелин играл во второй паре защитников вместе со звездным Пи-Кеем Суббаном, выходя на лед в равных составах и в меньшинстве, но после того как восстановился Райан Эллис, ему пришлось сместиться в третью пару и потерять, соответственно, часть игрового времени. После возвращения Райана «Нэшвилл» улучшил свои результаты. Плюс у «Предаторс» уже есть два-три молодых защитника, доказывающих свое право играть в составе. Так что выход на рынок свободных агентов был ожидаемым событием для Алексея.

Другое дело, что неожиданным остается длительное отсутствие новой команды в карьере Емелина. Алексей не так стар — ему всего 32 года, и он все еще держит определенно хороший уровень. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ он принял участие в 76 матчах за «Нэшвилл», записав в свой актив 9 (1+8) очков при показателе полезности «+9» и 40 минутах штрафного времени. Его агент Дон Мин, правда, уверяет, что на хоккеиста имеется большой спрос, и он якобы не будет спешить с выбором команды. Но мы ведь знаем, что в этом и заключается работа агента.

Алексей Емелин выступает в НХЛ еще с 2011 года. Фото nhl.com

Если уж Алексей действительно готов вернуться в КХЛ, то вариант с хорошо знакомым ему «Ак Барсом» выглядит, конечно, предпочтительнее. Зинэтула Билялетдинов этого защитника уважает и знает его лучшие стороны. Емелин долгое время играл в одной команде с Андреем Марковым (дипломатично умолчим, как «хорошо» знаком Емелин со Свитовым). Правда, зарплата у него в последнем клубе НХЛ составляла аж 4,1 млн долларов. За какие деньги защитник вновь наденет джерси «Ак Барса» и стоит ли он этих миллионов? Скорее нет, чем да.

С другой стороны, хоккеист на рынке свободных агентов уже довольно давно, а «барсы» в его сторону даже не смотрели. «Ак Барс» в это время подписывал Андрея Педана, загрузив зарплатную ведомость и заполнив место защитника первых звеньев. В любом случае, если Алексея подпишут, пожалуй, это станет равноценной заменой ушедшему Василию Токранову. Вот только стоило ли отпускать Василия с его не самыми высокими запросами ради игрока с «личкой» в 4 миллиона долларов?