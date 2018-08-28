Судья ФИФА Валерий Данченко: «Спаллетти лично принес нам мяч с автографом и подарил майку Тотти»

Интервью с уфимским футбольным арбитром международного класса

Уфимский арбитр Валерий Данченко пока выше всех в Башкирии забрался по судейской карьерной лестнице. В последние месяц-полтора работы у него было достаточно: четыре матча в отборе Лиги Европы в Швеции, Венгрии, Греции и Норвегии, матч за российский Суперкубок, поединок армейцев и тульских «оружейников». А начинал он на «Угольной горе» — в городе Кумертау на юге Башкортостана. О том, как Валерий прошел путь от помощника в республиканском чемпионате до ассистента ФИФА, — в его эксклюзивном интервью «Реальному времени».

«Вот тебе бровка — иди зарабатывай деньги!»



— В этом году у тебя своеобразное российское «совершеннолетие» — ты судишь с 2000 года, и юбилей — пять лет обслуживаешь международные матчи. Какие ощущения по этому поводу?

— Для меня это сюрприз, если честно. В высшей лиге я с 2010 года, в первой с 2008-го, международные, да, пять лет. Наверное, так оно и есть. В Премьер-лиге, конечно, матчи считаю. Было 130, сейчас стало 132. Это определенный показатель, особенно для Урала. То, что пять лет на международной арене, конечно, чувствуется. Это и некая ответственность.

— Как решил стать судьей? Пошел по стопам отца?

— На самом деле случайно. Я еще играл в футбол в ДЮСШ «Гастелло», и мы поехали с отцом, который тогда судил, в Кумертау на матч чемпионата Башкирии. И один из ассистентов просто не доехал. Отец дал мне флажок, спортивный костюм и сказал: «Вот тебе бровка — иди зарабатывай деньги!» Это был 1994 год, мне 16 лет, я первый раз попробовал, а в 95-м уже начал судить ассистентом.

— Твой отец довольно прилично поиграл за уфимские «Строитель» и «Гастелло». Наверное, и ты был на его матчах?

— Я был тогда очень мал. Но он, конечно, рассказывал много историй, так называемых футбольных баек. В основном они были про Среднюю Азию, когда он там играл из-за лимита в Уфе. И много интересных историй из тех времен, когда они служили с Лапиным в куйбышевском СКА.

— Сам ты в качестве игрока до какого уровня добрался? Почему не стал играть дальше?

— Детско-юношеский футбол, закончил школу. Это был 1995 год, когда футбол в Башкирии практически закончился. У нас была команда «Эстель», вроде бы так она называлась. Я попал как раз на то время, что в футбол практически негде было играть. На чемпионате республики было не особо интересно, поэтому, наверное, и начал судить.

«Первый значимый матч в моей карьере — это финал Кубка республики в 1997 году». Фото bashinform.ru

Путевка «на Россию» — с уфимского «Нефтяника»

— Каким был твой самый запоминающийся матч на уровне Башкирии?

— Первый значимый матч в моей карьере — это финал Кубка республики в 1997 году, когда я был главным, а помогали мне Дмитрий Колосков и Артур Каримов (ныне — администратор ФК «Уфа», — прим. ред.). На «Нефтянике» это было, еще до его реконструкции, играли стерлитамакский «Локомотив» и серафимовский «Девон». Примечателен матч был тем, что все судьи были моложе 30 лет — самая молодая судейская бригада в истории башкирского футбола, которая судила финал Кубка. Лапин (тогда — председатель ФФРБ, — прим. ред.) доверил нам проведение этого матча, мы провели его на высоком уровне, и это было начало нашего пути в профессиональном судействе. Артур Каримов вторую лигу судил, а мы с Колосковым уже Премьер-лигу.

— А дебют «на России» помнишь? Какой самый сложный матч у тебя был на этом уровне?

— Дебют состоялся в качестве ассистента в 2000 году. В Йошкар-Оле «Спартак» принимал «Динамо» из Перми (3:2 выиграли хозяева). Главным был Ильдус Биглов (ныне — спортивный директор ФК «Уфа», — прим. ред.), первым помощником — покойный ныне Радус Мухамадеев, и я — вторым… Самый сложный? Ну наверное, мой крайний матч в качестве главного. В Димитровграде играли тольяттинская «Академия» с «Газовиком» из Оренбурга. Тогда надо было принимать ряд очень сложных решений. К сожалению, в одном из них я ошибся — поставил пенальти (Шогенов — 3:2) за толчок, как мне показалось. Но камера показала, что это было единоборство в рамках правил.

— А почему мы не видим тебя в качестве главного судьи в играх РПЛ?

— Когда я начинал судить, ассистенты должны были судить и главными: то есть если ты ассистент в Премьерке, то обязательно должен работать и во втором дивизионе главным. Потом в 2007—2008 годах в УЕФА стали разделять — либо ассистент, либо главный судья. И в России сделали то же самое. Я на сборы попал, что-то во мне рассмотрели и я начал судить на линии в первой и в Премьер-лиге. Причем первую лигу я прошел за два года. Почему во мне не увидели главного? Ну, тут много факторов, преподаватели ведь смотрят, оценивают те или иные качества. Может, не попалась на сборах та игра, где можно было себя проявить.

— То есть главным арбитром в Премьерке ты уже быть не можешь?

— Главным — нет. По возрасту прежде всего. Хотя есть примеры, когда люди судили ассистентами в Премьер-лиге, а сейчас работают главными. Это Сергей Лапочкин и Евгений Турбин, который был ассистентом ФИФА, а сейчас — главный в Премьерке. Есть возрастные ограничения.

— Свой дебют в Премьер-лиге помнишь?

— Да, это была одна из запоминающихся игр. Новосибирская «Сибирь» играла дома с московским «Локомотивом». Было холодно, главным судьей был Владимир Козьменко. Инспектор — Игорь Евгеньевич Синер. Дебют, бессонная ночь, совсем другой уровень. Новый этап ответственности. Это сложно объяснить, это нужно пропустить через себя. Первая игра, как первая любовь, забыться не может.

— Знаком ли ты с Виктором Гончаренко? Удалось пообщаться на недавнем матче ЦСКА — «Арсенал» или на Суперкубке?

— У нас общение с тренерами очень ограничено. Только пару фраз, а чтобы долго общаться — такого нет.

«Когда ты видишь, что произошло на поле своими глазами, — принять решение очень просто». Фото arsenaltula.ru

— У него сейчас новая команда, как она тебе?

— Если честно, меня больше впечатлила игра с «Арсеналом». Несмотря на то, что там молодежь, которая только начинает свой путь в Премьер-лиге, они показали хороший атакующий футбол. А Суперкубок… Как раз момент хороший для меня был в эпизоде с голом. К счастью для меня, таких моментов очень много. Я бы не сказал, что он сложный. Трудность лишь в том, что футболисты не поняли, что произошло. И всегда проблема — когда игроки начинают доказывать свою правоту. Но когда ты видишь, что произошло на поле своими глазами — принять решение очень просто.

«У меня есть майка от Тотти»

— Международный дебют помнишь? Что это был за матч?

— Вообще, дебют мой состоялся на международном турнире в 2014 году. Это была Шотландия, город Килмарнок, U-17. Вроде бельгийцы играли с голландцами. Это мой первый международный опыт. А еще из международных встреч запомнился KOR, это обучающая программа УЕФА для молодых судей. Она состоит из двух частей, два заезда по 10 дней весной и осенью. Туда включается изучение английского языка, судейство матчей местных чемпионатов. Из Швейцарии мы ездили судить вторую лигу Франции. Различные обучающие моменты, мы все это проходили в штаб-квартире УЕФА, там есть свои поля, своя база. Мы там были с Сергеем Ивановым и Игорем Демешко. Мы сейчас — ассистенты ФИФА, а Иванов — главный. То есть это кузница международных арбитров.

— А в Шотландию визы не нужны были?

— Нужны, конечно. Причем именно британские визы, это была огромная проблема для нас. Чтобы ее получить, нужно было ехать в Москву сдавать паспорта, в посольстве Великобритании пройти все эти досмотровые процедуры — сетчатка глаз, отпечатки пальцев. Снова возвращаться в Москву, чтобы получить свой паспорт на руки. Ну и стоит это недешево. У меня примерно гонорар или больше получалось отдать за все это. То есть я ездил судить в Британию, выходя в минус. Сейчас нас стараются не назначать на британские команды. Такая морока только с британской визой. На все остальное у нас есть шенгенская виза, у меня — итальянская на два года.

— А как происходит назначение на международные матчи?

— На международные матчи назначается главный судья, и уже он подбирает себе бригаду. В моем случае это Владислав Безбородов. Это утверждается в УЕФА, уведомление приходит в РФС, и мы получаем назначение по почте.

— Гонорар международных матчей выше, чем в РПЛ?

— Там все в евро. Скажем без конкретики, гонорар несколько выше российского. Вообще, на международной арене гонорар зависит от категории главного арбитра. Самая низкая — третья, затем — вторая и первая и топ-арбитры. У нас в топе — Сергей Карасев, который судил чемпионаты мира и Европы. В первой категории — Владислав Безбородов и Алексей Еськов. Во второй — Сергей Лапочкин, Левников Кирилл и Сергей Иванов, в третьей — Алексей Матюнин и Михаил Вилков. Вот чем выше категория судьи, тем выше зарплата у всех — у него и ассистентов.

— Удается ли посмотреть города, где ты судишь? Или — аэропорт, отель, игра, самолет? Какой город больше всего впечатлил?

— Вообще за границей принято, что судей возят, показывают достопримечательности. После завтрака, перед обедом, после оргсовещания нам это и показывают. Потом обедаем, отдыхаем и готовимся к матчу. Страны, конечно, запоминаются все, особенно когда судишь большие матчи на больших стадионах. Это Франция, Италия. Запомнился, наверное, больше Рим, когда мы приехали судить «Лацио», и нас с полицейским эскортом привезли в Колизей. Как сказал представитель «Лацио», «так у нас только Путин и Меркель заезжали, и вы вот — третьи». Еще, знаешь, очень запомнился матч, когда Тотти заканчивал карьеру, одна из последних его международных игр. Спаллетти у них был тренером, лично принес нам мяч с автографом и подарил майку Тотти. У меня такая майка есть! Счет был 3:3, а я отменил два гола у «Ромы» (Лига Европы, 2016 год, групповой этап, матч с «Аустрией», — прим. ред.).

«Очень запомнился матч, когда Тотти заканчивал карьеру, одна из последних его международных игр. Спаллетти у них был тренером, лично принес нам мяч с автографом и подарил майку Тотти». Фото ua-football.com



— С Безбородовым в одной бригаде ты работал на недавнем матче в Норвегии — «Сарпсборг 08» против «Маккаби» из Тель-Авива. Три пенальти, это один из «жарких» матчей?

— Ну не сказал бы, что жаркий, шел противный скандинавский дождь всю игру. А так я и больше главным назначал, по пять пенальти, было дело на Башкирии. В моем международном опыте, пожалуй, да, самый результативный в этом плане. Все эти пенальти по делу. В общем, напряженный получился поединок. Плюс дорога в общей сложности заняла часов 20. Самолетом Уфа — Москва — Осло, и на машине нас отвезли, километров 200 в сторону от Осло, маленький городок, уютный стадиончик.

О VARе и домашней работе

— Как относишься к системе VAR? Нужна ли она, помогает или мешает?

— Ну, во-первых, это достаточно дорого и требует больших сил — две бригады специально обученных судей. Я не готов об этом говорить, так как не сталкивался лично с этой системой. У нас в России же сейчас хотят провести 9 тестовых матчей с использованием VAR. Как это будет происходить, не знаю, покажет время. Сейчас это широко внедряется в Европе, надеюсь, приживется и в России. Единственное, мы тестировали систему, что определяет, был гол или нет. Судье даются специальные часы, в которых срабатывает сигнал «гол/не гол». Вот она очень действенна. Болельщикам нужны голы, командам — четкость и правильность решений. Каждому — свое, как говорится, в случае с системой VAR.

— Твой младший брат Денис тоже судит. Были у вас совместные матчи, не мешают ли родственные связи при этом?

— Были совместные матчи. То он мне помогал, то, было дело, — я ему. Это обычная практика. Кто, если не я, родной брат, научит судить, кто подскажет? Я считаю, что родственная связь в этом помогает. Опять же, если отец инспектирует, это хорошо, потому что только он может подойти со всей строгостью к работе арбитра-сына. По всей строгости закона.

«Болельщикам нужны голы, командам — четкость и правильность решений. Каждому — свое, как говорится, в случае с системой VAR». Фото Максима Платонова

— До какого уровня дорос Денис?

— Он работал помощником на втором дивизионе. Сейчас он сделал акцент на мини-футбол, судит Высшую лигу России, надеется попасть в Суперлигу. Там из уфимских — два Сергея, Хорошавцев и Шпеньков.

— Ты возглавляешь судейско-инспекторский комитет в Башкирской федерации футбола. Кто из башкирских судей добился успехов, близких к твоим? Кто судит — по именам, и в каких лигах?

— Давай возьмем только профессиональный футбол. Я — ассистент ФИФА, Дмитрий Колосков — ассистент в Премьер-лиге. Артур Зайнагутдинов — помощником в ФНЛ. Шарипов Эдик, Биглов Камиль и Сагманов Динар — они судят второй дивизион. Каширин Данил сейчас в третьем дивизионе, он проходит отборы, курсы в РФС, там есть такая программа «Таланты и наставники». Будем надеяться, у него получиться судить второй дивизион главным, ну и пойдет дальше. Но в целом, я скажу так, представительство башкирских арбитров на российской арене — самое большое на Урале.

— Дети твои пойдут по стопам отца? Или они попробуют развить карьеру футболиста?

— Старший Никита (есть еще две младших дочери, — прим. ред.) пока болен только футболом. Играет за 2005 год у Колоскова в команде. Очень умный парень, отличник. Брат мой Денис, как и я, выше юношей не поднимался. В футбол у нас на высоком уровне (второго дивизиона советских времен) только отец поиграл. Закончил не скажу когда — старый уже был (смеется).