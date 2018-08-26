День открытых дверей АвтоВАЗа: новая «Гранта» показала «икс-личико»

В Тольятти дали прогуляться по конвейеру

Фото: Сергей Черных

АвтоВАЗ вновь открыл двери для всех желающих — вчера в Тольятти прошел День открытых дверей предприятия. Ставшее уже традиционным мероприятие за несколько лет сделалось фирменной чертой как завода, так и города в целом. На него собираются не только тольяттинцы, но и жители со всей области и близлежащий регионов. Как и в прошлом году, посетители побывали на конвейере, испытали машины и увидели презентацию нового автомобиля. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Гранта» с новым лицом

Как и в прошлом году, гости Дня открытых дверей АвтоВАЗа побывали на самой настоящей презентации нового автомобиля, обычно недоступной для широкой аудитории. На площадке перед административным зданием была организована сцена, на которой располагалась новая «Лада Гранта».

Семейство автомобилей «Гранта» выпускается с 2011 года и до недавних пор включало в себя версии с кузовами седан и лифтбек (который выпускается в Ижевске). По итогам первых семи месяцев текущего года эта модель стала второй по популярности среди вазовских машин, уступив лишь «Весте». В рейтинге же самых популярных моделей в России «Гранта», наряду с «Вестой» (а также «Ларгусом»), входит в топ-10.

Чтобы подкрепить эти результаты, на АвтоВАЗе решили провести модернизацию модели, заодно придав ей более высокий статус, — спереди новинка стала сильно походить на «Весту». Как рассказал директор по дизайну Lada Стив Маттин, автомобиль старались сделать визуально больше. «Когда мы разрабатывали новую модель, было важно сохранить дизайн бренда, его узнаваемость. «Лада Веста» — это новый язык дизайна марки. И «Гранте» мы старались сделать хорошо знакомое «икс-лицо». Теперь у нас есть «Веста» и как будто ее младший брат — «Гранта», — сказал Маттин. Он отметил, что автомобиль изменился не только внешне, но и внутренне: у машины появилась новая комбинация приборов и «свежие интерьерные решения». Что касается технических характеристик, то они пока не разглашаются. Цены также пока неизвестны. Но уже сейчас можно говорить, что у модели появятся два новых кузова — хэтчбек и универсал, которые стали доступны за счет упразднения бренда «Калина».

Как и в прошлом году, посетители побывали на конвейере, испытали машины и увидели презентацию нового автомобиля



Президент ПАО «АвтоВАЗ» Ив Каракатзанис считает, что новое «лицо» позволит «Гранте» укрепить свои позиции на рынке и найти новых почитателей, которые, возможно, предпочитали модель классом выше.

Напомним, француз Ив Каракатзанис стал президентом волжского автозавода в начале июня этого года, сменив своего соотечественника Николя Мора. По словам Каракатзаниса, он намерен «и дальше укреплять позиции предприятия». Он отметил, что сейчас АвтоВАЗ занимает 20% российского рынка — рекордный показатель за последние 7 лет.

«Гранта» не останется единственной новинкой текущего года. В дни проведения Московского международного автосалона покажут XRAY в версии Cross, а ранее начались продажи седана «Веста» также с приставкой Cross.

От сварки до полноценной сборки

В День открытых дверей практически у каждого есть возможность понаблюдать за циклом сборки тольяттинских автомобилей. Напомним, на конвейере в Тольятти собирают и ряд французских автомобилей «Рено» («Логан» и «Сандеро»), а также модели под японским брендом Datsun.

Единственной преградой на пути на экскурсию была очередь из сотен желающих понаблюдать за сборкой машин.

Во время экскурсии производство продолжается в обычном режиме

Во время экскурсии показывали цеха сборки двигателей, сварки кузовов, а также пускали на ту часть конвейера, где происходит установка двигателя на автомобиль и собираются детали подвески и салона. Можно было как ознакомиться с самим производством, так и увидеть рабочую одежду персонала, места отдыха сотрудников. Во время экскурсии производство продолжается в обычном режиме, поэтому работу сотрудников можно увидеть буквально в их естественной среде — от выполнения рабочих операций до отдыха.

Круг по полигону

Увидев, как собираются автомобили, гости праздника могли тут же опробовать их в деле. На полигоне завода был организован тест-драйв, во время которого предлагалось испытать «Весту» во всех возможных версиях, XRAY, а также «Ладу Ларгус». Проехать давали всего один круг, но зато на нескольких машинах.

Это позволяло сравнить между собой автомобили, оценить их управляемость и динамические свойства. Например, можно было заметить, что «Веста» значительно превосходит похожий на нее внешне XRAY практически по всем параметрам. Удивил «Ларгус», который при всей своей утилитарности по удобству управления оказался даже комфортнее модели XRAY.

К сожалению, не были доступны для теста новая «Гранта» и «Лада 4x4». Опробовать последнюю было довольно много желающих, но они смогли лишь послушать о впечатлениях тех, кто испытал эту модель в прошлом году.

1 / 17 Сергей Черных

Сергей Черных

Сергей Черных

Сергей Черных

Сергей Черных

Сергей Черных

Сергей Черных

Сергей Черных

Сергей Черных

Сергей Черных

Сергей Черных

Сергей Черных

Сергей Черных

Сергей Черных

Сергей Черных

Сергей Черных

Сергей Черных