В Татарстане утвердили проект создания фарммедполиса

Кабинет министров Татарстана утвердил концепцию создания института развития фармацевтической промышленности в форме проектного офиса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.



Фарммедполис призван привлечь на территорию республики резидентов и развивать фармацевтическую промышленность.

Развивать отрасль в регионе планируют по двум направлениям — привлечение новых резидентов на площадки с особыми льготными условиями работы и увеличение объема исследовательских услуг на базе имеющихся научно-образовательных учреждений республики.



Отмечается, что на базе ОЭЗ «Иннополис» планируют создать единую исследовательскую платформу в сфере фармацевтики и инновационных изделий медицинского назначения. В рамках действующих ТОСЭР и ОЭЗ будут выделяться земельные участки, обеспеченные необходимой инфраструктурой.

Фарммедполис создадут за счет внебюджетных источников финансирования. Для этого во втором квартале 2018 года будет создано новое юрлицо — ООО «Фармацевтическо-медицинский полис Республики Татарстан». Ответственными за это назначены АО «НИИнефтепромхим» и ЗАО «Инновационно-промышленный технопарк «Идея».

Ранее СМИ сообщили, что в 2017 году в Татарстане не проводили должные закупки препаратов для лечения ВИЧ.

