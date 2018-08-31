Уикенд искусств: от мастер-класса до веломаскарада

Серию уикендов искусств «От сказки к изображению» проводит Компания «Татнефть» в рамках паблик-арт-программы «Сказки о золотых яблоках», которая реализуется совместно с Институтом исследования стрит-арта из Санкт-Петербурга. Это и веломаскарад, и открытие скульптур, и встречи с экспертами в области культуры и искусства, известными художниками, исследователями татарских рукописей, а также мастер-классы по созданию фантастических существ, каллиграфии, росписи стен и много другого.

Мастер-класс «Ух ты, какое чудище!»

В воскресенье, 19 августа, мастер-класс «Ух ты, какое чудище!» по мотивам татарских сказочных персонажей провела художница из Екатеринбурга Наталья Пастухова. Она учила детей делать маски и мастерить сказочные существа из подручных материалов: картона, коробок, разноцветного скотча и т. п.

Дети сначала вспомнили героев татарских сказок, рассказали о них художнице, затем, нарисовав своих фантастических героев, перенесли эскизы на картон, сделали маски. Занятие прошло в детском технопарке «Кванториум» и было приурочено к предстоящему торжественному открытию скульптуры Павла Игнатьева (6+) «В этом удивительном лесу… / Бу кап-кара урманда…» и веломаскараду в Альметьевске (6+), который состоялся 25 августа возле дома № 32 по ул. Ленина.

Мастер-класс «Ух ты, какое чудище!» по мотивам татарских сказочных персонажей



Гости праздника увидели яркое представление и множество сюрпризов. В программе — поэтические чтения, выступления артистов Альметьевского драмтеатра и уличного театра «Легкие крылья».

Организаторы праздника приглашают всех горожан на экскурсию по новым объектам, которые были созданы в рамках паблик-арт-программы «Сказки о золотых яблоках». Для этого необходимо придумать свой уникальный костюм волшебного персонажа из любимой татарской сказки и проехать в нем по главным улицам города. И, конечно, не забудьте украсить свой велосипед! На финише заезда три обладателя самых оригинальных и ярких костюмов получат подарки!

Шесть уникальных букв

Закончив мастер-класс в «Кванториуме», художница отправилась на проспект Строителей, где на одном из домов завершила свою часть работы к проекту «Әлифба/Азбука» в рамках все той же паблик-арт-программы «Сказки о золотых яблоках». Стены шести зданий, стоящих подряд по улице Строителей, превратятся в страницы букваря под одной обложкой. Художники из разных городов изобразят шесть уникальных букв татарской азбуки, которых нет в русском языке, и к каждой букве — свое слово, иллюстрированную историю.

Обложка книги уже завершена на доме №39, со стороны въезда в город, где художник Fatum создал собирательный образ детей между прошлым и будущим, которые изучают книги, буквы, становясь частью культуры своего народа. С другой стороны дома как раз появилась работа Н. Пастуховой.





Стены шести зданий, стоящих подряд по улице Строителей, превратятся в страницы букваря под одной обложкой



«Мне досталось слово «үстерү» — растить, — говорит Наталья. — Смысл истории: прорасти духовно, эмоционально. Любовь к ближнему делает тебя больше, ведь ты растешь, когда любишь кого-то. По периметру украшает историю растительный орнамент, который тоже свидетельствует о духовности: как цветы, так и мы растем, совершая духовный труд, получая духовную радость».

На Строителей, 37, почти готовы работы «Өй/Дом» (Алексея Kislow, Севастополь) и «Һөнәр/Умение» (Гузели Гариповой, Казань), на Строителей, 35, скоро Роман Мураткин (Серпухов) проиллюстрирует слово «Җир/Земля», а Qbic (Казань) — слово «Әкият/Сказка».

И это еще не все! Всемирно известные художники удивят и порадуют жителей своими работами о теории происхождения нефти на котельной №2, портретом Надыра Уразмета на улице Нефтяников, «Сказки о солнце и луне» украсят дом на Ленина, 149. Ожидается, что не менее удивительные полотна возникнут и на других домах города.

Уличный художник JR

А 18 августа в ресторане «Iпляж» прошел сеанс кинопоказа, в ходе которого зрители познакомились с известным в мире французским уличным художником JR (Джей Ар). Он создает портрет поколения, делает художественные фотографии людей, размещает их на стенах домов, различных сооружений, показывая всем, что человек может быть веселым и открытым. JR считает, что улица — лучшая территория искусства, а люди — ее герои. По мнению экспертов, его работы высокомотивированы социально, поскольку через искусство художник привлекает внимание к проблемам общества.





Во время сеанса кинопоказа зрители познакомились с известным французским уличным художником JR



В фильме «Лица, люди» («Visages, Villages») (6+) рассказывается о его совместном путешествии по глубинке Франции с режиссером «Новой волны» с 88-летней Аньес Варда. Несмотря на разницу в возрасте, они похожи и по характеру, и по мировосприятию: объективы их фотокамер «ловят» лица простых жителей деревень, которые, видя себя на огромных портретах на стенах домов, удивляются необычному изображению, а местные жители-зрители с удовольствием делают селфи на этом фоне. Красивый фильм погрузил в атмосферу приятного знакомства с именитыми мастерами и процессом их творчества.

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