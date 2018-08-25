Опрос предпринимателей: как реагировать на промахи неопытного сотрудника
Бизнесмены о том, что делать, если молодой сотрудник не просто допускает ошибки, но и отказывается их признавать
«Не ошибается только тот, кто не работает. Это нормально», — уверены спикеры субботнего «Бизнес-задачника». Правда, оправдания практически всегда вызывают негатив. Как быть, когда неопытный сотрудник отказывается признавать допущенные ошибки, рассуждали руководители со стажем. Об этом в опросе «Реального времени».
К вам на работу пришел новый сотрудник, молодой и без опыта. В ходе испытательного срока он допускает ошибку по незнанию, в результате чего компания несет небольшой ущерб. Вы делаете замечание, на что сотрудник, негодуя, заявляет, что не знал и надо было предупреждать заранее. Ваша реакция?
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Азат Хаким председатель совета директоров ГК «Тулпар»
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Если работник перспективный и дефицитный на рынке специалист, то мы бы с ним поговорили, разъяснили правила поведения в коллективе. Но обычно мы уже все объясняем при приеме на работу, а новичку в помощь прикрепляем наставника. В принципе, раз человек так ответил руководителю, значит, у него склочный характер. Я высоко ценю, когда люди умеют признавать свои ошибки, когда вместо оправданий сотрудник просто говорит: «Понял, учту в следующий раз». Не ошибается только тот, кто не работает. Это нормально. А если человек оправдывается, это сразу же вызывает негативное отношение, с такими кадрами лучше сразу расставаться.
В моей практике были подобные ситуации. И в двух случаях мы попрощались с людьми на испытательном сроке, но не из-за того, что они совершили ошибку, а потому что характеры оказались неуживчивыми. Мы собираем коллектив по принципу семьи, поэтому и сотрудники нам нужны умеющие находить общий язык с окружающими.
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Эрик Акчурин генеральный директор фабрики «Нега»
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В нормальной компании существует программа адаптации новых сотрудников. Она выстроена таким образом, что молодой сотрудник вверенную ему ответственность всегда проверяет у наставника либо у руководителя подразделения. В таком случае риски исключены. К официальной же работе новый специалист может приступить только после сдачи квалификационных экзаменов, которые назначаются по окончании испытательного срока.
Описанная ситуация — неправильное внутреннее управление. В данном случае вина на руководителе. Значит, нет выстроенной работы с новыми кадрами.
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Олег Стерлядев владелец сети пекарен «Добропек»
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Когда приходит новый сотрудник, а тем более молодой и неопытный, ошибок не избежать в любом случае. Все ошибаются, и я в том числе. Ничего страшного. Я бы не стал ругать человека или штрафовать, а просто по пунктам бы объяснил, что и почему нельзя делать. И если так подать информацию, у большинства людей не возникнет протеста, они поймут и второй раз эту ошибку не совершат. Но если бы попался сотрудник, который среагировал, как в описанном кейсе, это был бы повод задуматься о его личностных качествах. Такой специалист нам не подойдет. Если человек не делает выводы из ошибок, это главный фактор его профнепригодности. Значит, у человека самокритика на таком низком уровне, что он всегда будет считать себя правым. Такие люди и убить способны.
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Вадим Иванов директор центра переводов «Глобус»
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Мы до этого просто не доводим. Всех стажеров контролируют наставники, потому что сырой перевод я клиентам предоставить не могу. В описанной ситуации, на мой взгляд, виноват полностью руководитель. Это неправильная организация работы в компании. Понятно, что молодой сотрудник может ошибиться. Мы все приходим, все учимся. То, что человек проучился 6 лет в вузе, — одно, а практика — другое. Даже люди, которые прошли трудовой путь длиной в 15 лет, и то иногда допускают ошибки.
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Денис Деревянкин управляющий партнер PwC в Казани
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Само такое заявление говорит о неумении человека общаться. Поэтому это было бы отрицательное замечание при оценке прохождения им испытательного срока. Хотя ошибка не значит, что сотрудник — плохой специалист.
Мы часто принимаем новых людей на работу. И могу сказать, что всегда нужно рассматривать три аспекта. Во-первых, человек может быть просто необучаемым и не обладать теми навыками, которые он заявил при приеме на работу. Во-вторых, вина может быть на непосредственном руководителе новичка. В том смысле, что он не обладает навыками контроля. У нас, например, все задачи перепроверяются. И в-третьих, виноватым может оказаться директор. Значит, он так организовал процесс, что новые сотрудники попадают на задачи, которые не могут безошибочно выполнить. Все зависит от ситуации.
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Михаил Попов генеральный директор компании «Технопласт»
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Компания понесла убытки, сотруднику объяснили, что он не прав, его не уволили, не оштрафовали. Так, я не понимаю, почему человек негодует? Мне приходилось делать замечания новым сотрудникам, но всегда люди воспринимали критику адекватно. Испытательный срок — то же самое обучение.
Описанная ситуация говорит о том, что руководитель неправильно выстроил бизнес-процесс. В принципе, любой человек допускает ошибки, и в задачах компании эти ошибки минимизировать, грамотно объяснив, как должны протекать внутренние процессы.
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Расул Садриев генеральный директор компании «Фейерверк Казань»
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Если ущерб не репутационный, то ничего страшного. Все бывает. Просто дам сотруднику еще один шанс. Более серьезные же риски человек вряд ли способен нанести, потому что в любой нормальной компании рядовой сотрудник не наделен настолько широкими полномочиями. У нас, например, во всех вопросах последнее слово остается за директором либо руководителем отдела.
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Айдар Гузаиров генеральный директор «ICL системные технологии»
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На словах, конечно, все звучит просто, но на самом деле здесь может быть куча нюансов. Я считаю, что не нужно делать поспешных выводов. Нужно смотреть в целом на комплекс качеств сотрудника и на целеустремленность конкретного человека. Кто-то может натворить дел от безалаберности, кто-то от излишнего рвения. Универсального рецепта быть не может. Я сомневаюсь, что вы найдете рецепт, который скажет вам — тут точно нужно наказать или поощрить. В целом, если человек умет делать выводы — это хорошо, если всегда ищет себе оправдания — наверное, это крайне плохое качество.
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Руслан Абдулнасыров генеральный директор компании «Апельсин»
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Бизнес в принципе состоит из того, что мы получаем опыт и преобразуем его в осознанное действие. Поэтому в описанной ситуации нет ни виноватых, ни правых. В любой компании такое случается каждый день: приходят новые сотрудники, которые наносят организации ущерб, но при этом все получают опыт. Увольнять я никого бы не стал. А намерения сотрудника, надеюсь, были благими.
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