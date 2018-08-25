Опрос предпринимателей: как реагировать на промахи неопытного сотрудника

Если работник перспективный и дефицитный на рынке специалист, то мы бы с ним поговорили, разъяснили правила поведения в коллективе. Но обычно мы уже все объясняем при приеме на работу, а новичку в помощь прикрепляем наставника. В принципе, раз человек так ответил руководителю, значит, у него склочный характер. Я высоко ценю, когда люди умеют признавать свои ошибки, когда вместо оправданий сотрудник просто говорит: «Понял, учту в следующий раз». Не ошибается только тот, кто не работает. Это нормально. А если человек оправдывается, это сразу же вызывает негативное отношение, с такими кадрами лучше сразу расставаться.

В моей практике были подобные ситуации. И в двух случаях мы попрощались с людьми на испытательном сроке, но не из-за того, что они совершили ошибку, а потому что характеры оказались неуживчивыми. Мы собираем коллектив по принципу семьи, поэтому и сотрудники нам нужны умеющие находить общий язык с окружающими.