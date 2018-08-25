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Опрос предпринимателей: как реагировать на промахи неопытного сотрудника

07:00, 25.08.2018 4 Сюжет: Бизнес-задачник «Реального времени»

Бизнесмены о том, что делать, если молодой сотрудник не просто допускает ошибки, но и отказывается их признавать

Опрос предпринимателей: как реагировать на промахи неопытного сотрудника Фото: gipermar.com

«Не ошибается только тот, кто не работает. Это нормально», — уверены спикеры субботнего «Бизнес-задачника». Правда, оправдания практически всегда вызывают негатив. Как быть, когда неопытный сотрудник отказывается признавать допущенные ошибки, рассуждали руководители со стажем. Об этом в опросе «Реального времени».

К вам на работу пришел новый сотрудник, молодой и без опыта. В ходе испытательного срока он допускает ошибку по незнанию, в результате чего компания несет небольшой ущерб. Вы делаете замечание, на что сотрудник, негодуя, заявляет, что не знал и надо было предупреждать заранее. Ваша реакция?

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  • Азат Хаким

    Азат Хаким председатель совета директоров ГК «Тулпар»

    Если работник перспективный и дефицитный на рынке специалист, то мы бы с ним поговорили, разъяснили правила поведения в коллективе. Но обычно мы уже все объясняем при приеме на работу, а новичку в помощь прикрепляем наставника. В принципе, раз человек так ответил руководителю, значит, у него склочный характер. Я высоко ценю, когда люди умеют признавать свои ошибки, когда вместо оправданий сотрудник просто говорит: «Понял, учту в следующий раз». Не ошибается только тот, кто не работает. Это нормально. А если человек оправдывается, это сразу же вызывает негативное отношение, с такими кадрами лучше сразу расставаться.

    В моей практике были подобные ситуации. И в двух случаях мы попрощались с людьми на испытательном сроке, но не из-за того, что они совершили ошибку, а потому что характеры оказались неуживчивыми. Мы собираем коллектив по принципу семьи, поэтому и сотрудники нам нужны умеющие находить общий язык с окружающими.

  • Эрик Акчурин

    Эрик Акчурин генеральный директор фабрики «Нега»

    В нормальной компании существует программа адаптации новых сотрудников. Она выстроена таким образом, что молодой сотрудник вверенную ему ответственность всегда проверяет у наставника либо у руководителя подразделения. В таком случае риски исключены. К официальной же работе новый специалист может приступить только после сдачи квалификационных экзаменов, которые назначаются по окончании испытательного срока.

    Описанная ситуация — неправильное внутреннее управление. В данном случае вина на руководителе. Значит, нет выстроенной работы с новыми кадрами.

  • Олег Стерлядев

    Олег Стерлядев владелец сети пекарен «Добропек»

    Когда приходит новый сотрудник, а тем более молодой и неопытный, ошибок не избежать в любом случае. Все ошибаются, и я в том числе. Ничего страшного. Я бы не стал ругать человека или штрафовать, а просто по пунктам бы объяснил, что и почему нельзя делать. И если так подать информацию, у большинства людей не возникнет протеста, они поймут и второй раз эту ошибку не совершат. Но если бы попался сотрудник, который среагировал, как в описанном кейсе, это был бы повод задуматься о его личностных качествах. Такой специалист нам не подойдет. Если человек не делает выводы из ошибок, это главный фактор его профнепригодности. Значит, у человека самокритика на таком низком уровне, что он всегда будет считать себя правым. Такие люди и убить способны.

  • Вадим Иванов

    Вадим Иванов директор центра переводов «Глобус»

    Мы до этого просто не доводим. Всех стажеров контролируют наставники, потому что сырой перевод я клиентам предоставить не могу. В описанной ситуации, на мой взгляд, виноват полностью руководитель. Это неправильная организация работы в компании. Понятно, что молодой сотрудник может ошибиться. Мы все приходим, все учимся. То, что человек проучился 6 лет в вузе, — одно, а практика — другое. Даже люди, которые прошли трудовой путь длиной в 15 лет, и то иногда допускают ошибки.

  • Денис Деревянкин

    Денис Деревянкин управляющий партнер PwC в Казани

    Само такое заявление говорит о неумении человека общаться. Поэтому это было бы отрицательное замечание при оценке прохождения им испытательного срока. Хотя ошибка не значит, что сотрудник — плохой специалист.

    Мы часто принимаем новых людей на работу. И могу сказать, что всегда нужно рассматривать три аспекта. Во-первых, человек может быть просто необучаемым и не обладать теми навыками, которые он заявил при приеме на работу. Во-вторых, вина может быть на непосредственном руководителе новичка. В том смысле, что он не обладает навыками контроля. У нас, например, все задачи перепроверяются. И в-третьих, виноватым может оказаться директор. Значит, он так организовал процесс, что новые сотрудники попадают на задачи, которые не могут безошибочно выполнить. Все зависит от ситуации.

  • Михаил Попов генеральный директор компании «Технопласт»

    Компания понесла убытки, сотруднику объяснили, что он не прав, его не уволили, не оштрафовали. Так, я не понимаю, почему человек негодует? Мне приходилось делать замечания новым сотрудникам, но всегда люди воспринимали критику адекватно. Испытательный срок — то же самое обучение.

    Описанная ситуация говорит о том, что руководитель неправильно выстроил бизнес-процесс. В принципе, любой человек допускает ошибки, и в задачах компании эти ошибки минимизировать, грамотно объяснив, как должны протекать внутренние процессы.

  • Расул Садриев

    Расул Садриев генеральный директор компании «Фейерверк Казань»

    Если ущерб не репутационный, то ничего страшного. Все бывает. Просто дам сотруднику еще один шанс. Более серьезные же риски человек вряд ли способен нанести, потому что в любой нормальной компании рядовой сотрудник не наделен настолько широкими полномочиями. У нас, например, во всех вопросах последнее слово остается за директором либо руководителем отдела.

  • Айдар Гузаиров

    Айдар Гузаиров генеральный директор «ICL системные технологии»

    На словах, конечно, все звучит просто, но на самом деле здесь может быть куча нюансов. Я считаю, что не нужно делать поспешных выводов. Нужно смотреть в целом на комплекс качеств сотрудника и на целеустремленность конкретного человека. Кто-то может натворить дел от безалаберности, кто-то от излишнего рвения. Универсального рецепта быть не может. Я сомневаюсь, что вы найдете рецепт, который скажет вам — тут точно нужно наказать или поощрить. В целом, если человек умет делать выводы — это хорошо, если всегда ищет себе оправдания — наверное, это крайне плохое качество.

  • Руслан Абдулнасыров

    Руслан Абдулнасыров генеральный директор компании «Апельсин»

    Бизнес в принципе состоит из того, что мы получаем опыт и преобразуем его в осознанное действие. Поэтому в описанной ситуации нет ни виноватых, ни правых. В любой компании такое случается каждый день: приходят новые сотрудники, которые наносят организации ущерб, но при этом все получают опыт. Увольнять я никого бы не стал. А намерения сотрудника, надеюсь, были благими.

Алина Губайдуллина
БизнесКейс Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 07:44
    Новичкам всегда тяжело, но если начнут оправдываться, прям бесит!
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  • Анонимно 09:10
    Сейчас на рынке мало адекватных людей, если сотрудник стоит того, то лучше уж потерпеть
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  • Анонимно 10:00
    Да если он опытный, откуда у него оплошности то?
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  • Анонимно 10:52
    Он же опытный, пропустить мимо. Он сам знает, что накосячил
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