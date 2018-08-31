Молодые профессионалы: какие перспективы открывает среднее профессиональное образование и чемпионат WorldSkills

Интервью с золотыми призерами чемпионата рабочих профессий

С серебром в командном зачете вернулась сборная Татарстана с конкурса «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который проходил в Южно-Сахалинске. Представители республики уступили только команде из Москвы. Из 44 компетенций во взрослой категории в 29 призовые места заняла наша команда. Юниоры же получили призовые места во всех 15 компетенциях. Среди участников чемпионата — студенты учреждений СПО либо закончившие недавно обучение. В интервью «Реальному времени» они рассказали, почему пошли в техникум после школы и какие перспективы открывает для них среднее профессиональное образование и чемпионат WorldSkills.

«Я рад, что овладел рабочей профессией»

Ирек Багдиев, золотой призер Финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2018 по компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования»:

— Мне 20 лет, в 2017 году я закончил Казанский политехнический колледж по специальности ремонт и эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок. В колледж я поступил после 9 класса, так как хотел скорее получить профессию, а не терять два года в школе. Вообще считаю, что если у человека больше получается и он больше любит что-то делать руками, то ему стоит поступать в техникум или колледж.

В 2016 году, когда в Казани проходил региональный чемпионат WorldSkills, я не прошел отбор, но стал волонтером, смотрел, как участвуют однокурсники. В этом году у меня получилось, и я отобрался на национальный чемпионат.

Финал было достаточно сложным, проходил на краю России, три дня напряженной работы и соперники не отставали. В первый день нам нужно было собрать два теплообменника, которые позже устанавливали в саму холодильную установку. Потом надо было в течение 40 минут найти неисправности в холодильной установке. В итоге, несмотря на серьезную конкуренцию, я смог опередить ближайших соперников на 30 баллов.

Сейчас меня пригласили в национальную сборную и по итогам тренировочной недели решится — буду ли я участвовать в чемпионате мира.

Кроме этого я продолжаю работать. Сначала я работал на том же заводе, где проходил практику, сейчас перешел в ООО «Производственное предприятие «Технологии вентиляции». Я рад, что овладел рабочей профессией. Я вижу серьезные перспективы для себя, как с точки зрения профессионального роста, так ис точки зрения карьеры и заработной платы.

«Этому нас обучают — найти выход из любой ситуации»

Карина Батурина, золотой призер Финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2018 по компетенции «Преподавание в младших классах»:

— Мне 20 лет, в этом году я закончила Казанский педагогический колледж. Быть учителем — это моя мечта с детства, поэтому, окончив 9-й класс, я не сомневалась куда поступать — целенаправленно отнесла документы только в одно учебное заведение. И хотя у меня был красный аттестат — 5 баллов по всем предметам, я очень волновалась, пройду по конкурсу или нет. Поэтому, когда увидела свою фамилию в списке зачисленных, очень обрадовалась. Могу сказать, что конкурс был высокий — проходной балл 4,8.

Я живу с бабушкой, и она поддержала меня в решении стать учителем, как и я, она считает, что это очень благородная профессия. За время учебы я поняла, что это еще и сложная профессия. Главная сложность заключается в том, что кроме 30 детей в классе, есть родители, которых будет уже 60, а еще бабушки и дедушки — итого более 100 человек. У каждого свои особенности и к каждому нужно найти подход. Этому нас обучают — найти выход из любой ситуации.

Что касается чемпионата, то здесь задача заключалась в том, что ты можешь хорошо подготовиться дома, но приезжаешь в другой город и тебе дают детей, которых ты видишь мало того, что в первый раз, но еще и летом. У них каникулы, они забыли, что такое школа, и нужно было сначала раскачать их, чтобы им было интересно делать то, о чем ты их просишь.

Что касается моих планов, то я также буду продвигаться по линии WorldSkills. Когда мне исполнится 22 года, планирую стать экспертом, а пока будут готовить студентов к демо-экзамену. Также я буду продолжать учиться, я поступила в КФУ на заочное отделение. Я местом работы определилась — остаюсь в колледже, у нас есть ресурсный центр, при котором работают кружки для детей, где я буду преподавать.

«Подготовка шла не только в техникуме, но и дома»

Владислав Дюбанов, золотой призер Финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2018, вместе с напарником Айратом Абдраковым выступал в компетенции «Мобильная робототехника Юниоры»:

— Мне 15 лет, в этом году я закончил 9-й класс Столбищенской средней школы и поступил в ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи» на факультет программирования. Перед этим я два года ходил в техникум на занятия по мобильной робототехнике. У меня красный аттестат, но я считаю, что обучение в техникуме перспективнее, чем в 10-м и 11-м классе, так как в техникуме более нужные предметы, основной упор сделан на математику и информатику, также там есть все условия для дальнейшего совершенствования в области мобильной робототехники. Кроме того, ничто мне не помешает впоследствии поступить в вуз по профильной программе.

В мае мы с Айратом прошли в полуфинал — конкуренцию нам составили ребята из 9 регионов. Из них еще две команды вместе с нами поехали на Сахалин. Все лето мы усиленно тренировались, кстати, под руководством моего брата — Андрея Дюбанова, который в прошлом году стал серебряным призером мирового чемпионата WorldSkills по мобильной робототехнике. Можно сказать, что подготовка шла не только в техникуме, но и дома.

Поездка на Сахалин — это первая наша поездка без родителей, поэтому тяжело было больше в психологическом плане и адаптационном, так как большая разница во времени. Но тем не менее нам все удалось — ближайших конкурентов мы обошли на 19 баллов, это достаточно серьезный отрыв.

Нашей задачей было собрать и запрограммировать робота, который считывал штрих-коды, и сортировал по цветам шары. У взрослых ребят была более сложная задача — они собирали робота для «Почты России», который бы сортировал посылки.

Будущий год я посвящу подготовке к мировому чемпионату 2021 года. К сожалению, я скорее всего, не смогу принять участие в чемпионате, который пройдет в 2019 году в Казани, так как выйду из категории «юниоры» — мне уже исполнится 16 лет.

Партнерский материал



Дарья Турцева, фото: instagram.com/worldskills_rt