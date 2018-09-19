Кредиты для бизнеса: как нижегородские энергетики бьют рекорды, а промышленники пошли в пике
Анализ рынка кредитования юрлиц региона за половину 2018 года
«Реальное время» продолжает анализировать, как бизнес в регионах Приволжского федерального округа относится к кредитам. Изучив после Татарстана и Башкортостана показатели Нижегородской области, мы приходим к выводу, что бизнес здесь чувствует себя относительно комфортно в последнее время — во всяком случае, в первой половине этого года зафиксированы рекордные показатели кредитования юрлиц за последние 5 лет.
Не как у национальных соседей
Предприниматели Нижегородской области в I полугодии 2018 года получили на четверть больше кредитов, чем год назад. Объем их составил 427 млрд рублей. Этот показатель — рекордный за 5 лет. Он оказался выше, чем в «докризисном» 2014 году — тогда он составлял 370,5 млрд рублей, после чего обвалился на 90 млрд рублей. Таким образом, в первой половине 2018 года объем выданных кредитов оказался в полтора раза больше, чем в первой половине 2015-го.
Кредиты в рублях при этом составляют подавляющее большинство — на них приходится 88% от всех выданных кредитов, в сумме это 376 млрд рублей. Это также рекордный показатель за 5 лет, но гораздо интереснее обстоит дело с кредитами, взятыми в иностранной валюте и драгоценных металлах. Он по сравнению с прошлым годом вырос сразу в три раза — с 17,3 до 50,9 млрд рублей. При этом, если сравнивать с минимальным показателем за 5 лет, зафиксированным в 2015 году, рост оказался вообще почти 16-кратным.
Интересно, что эти цифры совсем не похожи на ситуацию с кредитованием в Татарстане и Башкортостане. В Татарстане, напомним, объем взятых кредитов в рублях снизился на 9%, в иностранной валюте и драгоценных металлах — на 86%. В Башкортостане рублевое снижение оказалось еще большим — на 22%, а в валюте кредиты снизились и вовсе в три раза.
Кредиты, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, млн руб.
|Дата
|Объем
|Задолженность
|Всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|Всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|в том числе просроченная
|Всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|01.07.2018
|427.160
|376.231
|50.929
|389.535
|339.796
|49.740
|19.217
|19.206
|11
|01.07.2017
|348.454
|331.179
|17.275
|344.853
|327.075
|17.779
|20.208
|20.190
|18
|01.07.2016
|331.456
|326.178
|5.278
|356.462
|327.162
|29.301
|20.014
|19.588
|426
|01.07.2015
|281.098
|277.853
|3.245
|355.442
|317.597
|37.845
|17.670
|15.832
|1.838
|01.07.2014
|370.517
|360.567
|9.950
|361.662
|334.019
|27.643
|9.844
|9.737
|107
|Изменение 2017-2018
|23%
|14%
|195%
|13%
|4%
|180%
|-5%
|-5%
|-39%
Производители энергии устроили резкий скачок кредитования
Такое увеличение рублевого показателя в Нижегородской области практически полностью обусловлено ростом кредитования в двух сферах — производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (тут объем кредитов подскочил в 3,5 раза — с 21,4 до 73,5 млрд рублей) и оптовой и розничной торговле (показатель вырос на 28%, с 68,6 до 88,2 млрд рублей). Также заметный рост у кредитов на завершение расчетов (с 96 до 113 млрд рублей) и кредитов компаниям, связанным с сельским хозяйством (на две трети, с 5,2 до 8,9 млрд рублей).
А вот в крупнейшей для Татарстана и Башкортостана сфере — обрабатывающих производствах — в Нижегородской области, напротив, случился обвал: показатель оказался самым низким за 5 лет — 62,3 млрд рублей. За год цифры снизились на 36%, а в сравнении с 2016 годом — почти в два раза. Больше всего снижению поспособствовали предприятия, занимающиеся производством пищевых продуктов (с 22,5 до 6,9 млрд рублей), а также металлургическим производством (с 29,9 до 8 млрд рублей).
|Дата
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|из них:
|обрабатывающие производства
|из них:
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство автомобилей
|01.07.2018
|376.231
|238
|10
|62.317
|6.911
|01.07.2017
|331.179
|552
|124
|98.093
|22.501
|01.07.2016
|326.178
|201
|150
|123.571
|34.283
|01.07.2015
|277.853
|246
|140
|115.354
|69.744
|01.07.2014
|360.567
|527
|140
|108.404
|46.543
|Изменение 2017-2018
|14%
|-57%
|-92%
|-36%
|-69%
Выросшее гораздо сильнее кредитование в иностранной валюте и драгоценных металлах обязано своим результатом как раз отрасли обрабатывающих производств, кредитование которой в рублях, напомним, очень серьезно снизилось. Компании из этой отрасли в первые два квартала 2018 года увеличили объем кредитов в 2,5 раза — с 16,7 до 41,3 млрд рублей. В первую очередь это компании в сфере металлургического производства (рост в 2,4 раза, с 13,6 до 32 млрд рублей) и химического производства (рост в 3,7 раза, с 2,1 до 7,8 млрд рублей).
Кроме того, значительно повысился объем кредитов в валюте у компаний, связанных с производством и распределением электроэнергии, газа и воды. Тут показатель поднялся с нуля до 9,5 млрд рублей.
|Дата
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|из них:
|обрабатывающие производства
|из них:
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство автомобилей
|01.07.2018
|50.929
|0
|0
|41296
|279
|01.07.2017
|17.275
|0
|0
|16734
|0
|01.07.2016
|5.278
|0
|0
|3.141
|11
|01.07.2015
|3.245
|0
|0
|1.851
|68
|01.07.2014
|9.950
|0
|0
|6.847
|0
|Изменение 2017-2018
|195%
|147%
Уход от валютной и снижение рублевой «просрочки»
Если ситуация с общей задолженностью заметно коррелирует с картиной по объемам выдачи кредитов — основными должниками стали те сферы, которые больше всего кредитовались, то вот ситуация с «просрочкой» заметно отличается. Интересно, что и здесь в Нижегородской области показатели более оптимистичные, чем в крупнейших регионах — национальных республиках Приволжского федерального округа. Напомним, в Башкортостане просроченная задолженность выросла и в рублях, и в валюте (причем рублевая — почти в два раза), в Татарстане — только в рублях.
Рублевая просроченная задолженность в Нижегородской области снизилась за год на 5% — с 20,2 до 19,2 млрд рублей. Больше половины этой задолженности приходится на предприятия оптовой и розничной торговли — ее сумма составляет 10,5 млрд рублей, что на 14% больше, чем годом ранее.
Другая значимая категория — сельское хозяйство. Здесь объем «просрочки» составляет 3,1 млрд рублей, однако тут, в отличие от торговли, этот объем снизился на 12% за год. Упал он, причем даже на большую величину, и в двух других значимых категориях. Так, в сфере строительства снижение составило почти треть (с 2,02 до 1,38 млрд рублей), а в сфере обрабатывающих производств — 30% (с 2,6 до 1,82 млрд рублей).
|Дата
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|из них:
|обрабатывающие производства
|из них:
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство автомобилей
|01.07.2018
|19.206
|279
|187
|1.822
|567
|01.07.2017
|20.190
|465
|327
|2.592
|406
|01.07.2016
|19.588
|155
|155
|2.944
|357
|01.07.2015
|15.832
|30
|30
|2.581
|454
|01.07.2014
|9.737
|7
|7
|1.480
|477
|Изменение 2017-2018
|-5%
|-40%
|-43%
|-30%
|40%
Просроченная задолженность в иностранной валюте и драгоценных металлах снизилась еще сильнее — на 39%. Однако сама по себе она совсем невелика, поэтому всерьез оценивать ее изменения не приходится — речь идет о сумме 11 млн рублей. Годом ранее цифра составляла 18 млн. Отметим, что до этого 2 года подряд показатель очень сильно снижался: в 2016 году валютная «просрочка» составляла 426 млн рублей, а в 2015 году — и вовсе 1,84 млрд рублей. Снижение обусловлено практически полным избавлением от нее компаний из сферы обрабатывающих производств. Сейчас вся валютная «просрочка» приходится только на оптовую и розничную торговлю и на прочие виды деятельности (по 6 млн рублей).
|Дата
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|из них:
|обрабатывающие производства
|из них:
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство автомобилей
|01.07.2018
|11
|0
|0
|0
|0
|01.07.2017
|18
|0
|0
|0
|0
|01.07.2016
|426
|0
|0
|294
|0
|01.07.2015
|1.838
|0
|0
|1317
|0
|01.07.2014
|107
|0
|0
|19
|1
|Изменение 2017-2018
|-39%
Малый бизнес рискует брать кредиты, но отказывается от валюты
Что касается малого и среднего бизнеса, то объем предоставленных им кредитов вырос даже несколько больше, чем по всему бизнесу в целом — на 20%. Показатель составил 97,4 млрд рублей — это опять же рекорд за 5 лет. Предыдущий максимальный результат был зафиксирован в 2014 году — 94,7 млрд рублей; уже к следующему году он обвалился до 61,2 млрд рублей. Отметим, что индивидуальные предприниматели снизили объемы полученных кредитов почти на треть.
А вот кредиты в иностранной валюте и драгоценных металлах за год снизились сразу на 85% — с 482 до 70 млн рублей. Этот результат, в свою очередь, самый низкий за 5 лет, хотя еще год назад был установлен рекорд. Вероятно, сейчас уверенности в курсе российской валюты оказалось гораздо меньше, чем год назад.
Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП в Нижегородской области в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, млн руб.
|Дата
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|субъектам малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектам малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектам малого и среднего предпринимательства
|из них:
|индивидуальным предпринимателям
|индивидуальным предпринимателям
|индивидуальным предпринимателям
|01.07.2018
|97.355
|5.489
|70
|0
|97.425
|5.489
|01.07.2017
|81.115
|7.976
|482
|0
|81.598
|7.976
|01.07.2016
|67.416
|3.586
|268
|0
|67.684
|3.586
|01.07.2015
|61.230
|4.326
|217
|6
|61.447
|4.332
|01.07.2014
|94.654
|8.533
|263
|0
|94.917
|8.533
|Изменение 2017-2018
|20%
|-31%
|-85%
|19%
|-31%
Просроченная задолженность, впрочем, вселяет оптимизм. У небольших компаний она снижается во всех категориях. Общая «просрочка» снизилась на четверть — с 13,3 до 10,2 млрд рублей, у индивидуальных предпринимателей — на 30%, с 722 до 505 млн рублей. При этом «просрочка» в иностранной валюте снизилась еще больше — на 50% как у МСБ в целом, так и у индивидуальных предпринимателей в частности — с 12 до 6 млн рублей.
Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП в Нижегородской области в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, млн руб.
|Дата
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|Просроченная задолженность
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|из них:
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|индивидуальных предпринимателей
|индивидуальных предпринимателей
|индивидуальных предпринимателей
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|из них:
|индивидуальных предпринимателей
|индивидуальных предпринимателей
|индивидуальных предпринимателей
|01.07.2018
|111.406
|13.397
|176
|15
|111.582
|13.412
|10.177
|499
|6
|6
|10.183
|505
|01.07.2017
|97.713
|12.014
|356
|42
|98.069
|12.056
|13.247
|710
|12
|12
|13.259
|722
|01.07.2016
|92.503
|16.119
|2.272
|369
|94.775
|16.488
|13.937
|1.463
|119
|30
|14.056
|1.493
|01.07.2015
|94.018
|17.830
|1389
|360
|95.407
|18.190
|10.269
|1.090
|129
|27
|10.398
|1.117
|01.07.2014
|104.049
|18.438
|1072
|239
|105.121
|18.677
|5.078
|747
|88
|15
|5.166
|762
|Изменение 2017-2018
|14%
|12%
|-51%
|-64%
|14%
|11%
|-23%
|-30%
|-50%
|-50%
|-23%
|-30%
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