Кредиты для бизнеса: как нижегородские энергетики бьют рекорды, а промышленники пошли в пике

Анализ рынка кредитования юрлиц региона за половину 2018 года

«Реальное время» продолжает анализировать, как бизнес в регионах Приволжского федерального округа относится к кредитам. Изучив после Татарстана и Башкортостана показатели Нижегородской области, мы приходим к выводу, что бизнес здесь чувствует себя относительно комфортно в последнее время — во всяком случае, в первой половине этого года зафиксированы рекордные показатели кредитования юрлиц за последние 5 лет.

Не как у национальных соседей

Предприниматели Нижегородской области в I полугодии 2018 года получили на четверть больше кредитов, чем год назад. Объем их составил 427 млрд рублей. Этот показатель — рекордный за 5 лет. Он оказался выше, чем в «докризисном» 2014 году — тогда он составлял 370,5 млрд рублей, после чего обвалился на 90 млрд рублей. Таким образом, в первой половине 2018 года объем выданных кредитов оказался в полтора раза больше, чем в первой половине 2015-го.

Кредиты в рублях при этом составляют подавляющее большинство — на них приходится 88% от всех выданных кредитов, в сумме это 376 млрд рублей. Это также рекордный показатель за 5 лет, но гораздо интереснее обстоит дело с кредитами, взятыми в иностранной валюте и драгоценных металлах. Он по сравнению с прошлым годом вырос сразу в три раза — с 17,3 до 50,9 млрд рублей. При этом, если сравнивать с минимальным показателем за 5 лет, зафиксированным в 2015 году, рост оказался вообще почти 16-кратным.

Интересно, что эти цифры совсем не похожи на ситуацию с кредитованием в Татарстане и Башкортостане. В Татарстане, напомним, объем взятых кредитов в рублях снизился на 9%, в иностранной валюте и драгоценных металлах — на 86%. В Башкортостане рублевое снижение оказалось еще большим — на 22%, а в валюте кредиты снизились и вовсе в три раза.

Кредиты, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, млн руб.



Дата Объем Задолженность Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах в том числе просроченная Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах 01.07.2018 427.160 376.231 50.929 389.535 339.796 49.740 19.217 19.206 11 01.07.2017 348.454 331.179 17.275 344.853 327.075 17.779 20.208 20.190 18 01.07.2016 331.456 326.178 5.278 356.462 327.162 29.301 20.014 19.588 426 01.07.2015 281.098 277.853 3.245 355.442 317.597 37.845 17.670 15.832 1.838 01.07.2014 370.517 360.567 9.950 361.662 334.019 27.643 9.844 9.737 107 Изменение 2017-2018 23% 14% 195% 13% 4% 180% -5% -5% -39%

Производители энергии устроили резкий скачок кредитования

Такое увеличение рублевого показателя в Нижегородской области практически полностью обусловлено ростом кредитования в двух сферах — производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (тут объем кредитов подскочил в 3,5 раза — с 21,4 до 73,5 млрд рублей) и оптовой и розничной торговле (показатель вырос на 28%, с 68,6 до 88,2 млрд рублей). Также заметный рост у кредитов на завершение расчетов (с 96 до 113 млрд рублей) и кредитов компаниям, связанным с сельским хозяйством (на две трети, с 5,2 до 8,9 млрд рублей).

А вот в крупнейшей для Татарстана и Башкортостана сфере — обрабатывающих производствах — в Нижегородской области, напротив, случился обвал: показатель оказался самым низким за 5 лет — 62,3 млрд рублей. За год цифры снизились на 36%, а в сравнении с 2016 годом — почти в два раза. Больше всего снижению поспособствовали предприятия, занимающиеся производством пищевых продуктов (с 22,5 до 6,9 млрд рублей), а также металлургическим производством (с 29,9 до 8 млрд рублей).

Объемы кредитования юридических лиц в Нижегородской области, по видам деятельности, млн руб.

Дата Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.07.2018 376.231 238 10 62.317 6.911 01.07.2017 331.179 552 124 98.093 22.501 01.07.2016 326.178 201 150 123.571 34.283 01.07.2015 277.853 246 140 115.354 69.744 01.07.2014 360.567 527 140 108.404 46.543 Изменение 2017-2018 14% -57% -92% -36% -69%

Выросшее гораздо сильнее кредитование в иностранной валюте и драгоценных металлах обязано своим результатом как раз отрасли обрабатывающих производств, кредитование которой в рублях, напомним, очень серьезно снизилось. Компании из этой отрасли в первые два квартала 2018 года увеличили объем кредитов в 2,5 раза — с 16,7 до 41,3 млрд рублей. В первую очередь это компании в сфере металлургического производства (рост в 2,4 раза, с 13,6 до 32 млрд рублей) и химического производства (рост в 3,7 раза, с 2,1 до 7,8 млрд рублей).

Кроме того, значительно повысился объем кредитов в валюте у компаний, связанных с производством и распределением электроэнергии, газа и воды. Тут показатель поднялся с нуля до 9,5 млрд рублей.

Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам в Нижегородской области, в иностранной валюте и драгоценных металлах, млн руб.

Дата Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.07.2018 50.929 0 0 41296 279 01.07.2017 17.275 0 0 16734 0 01.07.2016 5.278 0 0 3.141 11 01.07.2015 3.245 0 0 1.851 68 01.07.2014 9.950 0 0 6.847 0 Изменение 2017-2018 195% 147%

Уход от валютной и снижение рублевой «просрочки»

Если ситуация с общей задолженностью заметно коррелирует с картиной по объемам выдачи кредитов — основными должниками стали те сферы, которые больше всего кредитовались, то вот ситуация с «просрочкой» заметно отличается. Интересно, что и здесь в Нижегородской области показатели более оптимистичные, чем в крупнейших регионах — национальных республиках Приволжского федерального округа. Напомним, в Башкортостане просроченная задолженность выросла и в рублях, и в валюте (причем рублевая — почти в два раза), в Татарстане — только в рублях.

Рублевая просроченная задолженность в Нижегородской области снизилась за год на 5% — с 20,2 до 19,2 млрд рублей. Больше половины этой задолженности приходится на предприятия оптовой и розничной торговли — ее сумма составляет 10,5 млрд рублей, что на 14% больше, чем годом ранее.

Другая значимая категория — сельское хозяйство. Здесь объем «просрочки» составляет 3,1 млрд рублей, однако тут, в отличие от торговли, этот объем снизился на 12% за год. Упал он, причем даже на большую величину, и в двух других значимых категориях. Так, в сфере строительства снижение составило почти треть (с 2,02 до 1,38 млрд рублей), а в сфере обрабатывающих производств — 30% (с 2,6 до 1,82 млрд рублей).

Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам в Нижегородской области, млн руб.

Дата Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.07.2018 19.206 279 187 1.822 567 01.07.2017 20.190 465 327 2.592 406 01.07.2016 19.588 155 155 2.944 357 01.07.2015 15.832 30 30 2.581 454 01.07.2014 9.737 7 7 1.480 477 Изменение 2017-2018 -5% -40% -43% -30% 40%

Просроченная задолженность в иностранной валюте и драгоценных металлах снизилась еще сильнее — на 39%. Однако сама по себе она совсем невелика, поэтому всерьез оценивать ее изменения не приходится — речь идет о сумме 11 млн рублей. Годом ранее цифра составляла 18 млн. Отметим, что до этого 2 года подряд показатель очень сильно снижался: в 2016 году валютная «просрочка» составляла 426 млн рублей, а в 2015 году — и вовсе 1,84 млрд рублей. Снижение обусловлено практически полным избавлением от нее компаний из сферы обрабатывающих производств. Сейчас вся валютная «просрочка» приходится только на оптовую и розничную торговлю и на прочие виды деятельности (по 6 млн рублей).

Задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам в Нижегородской области, в иностранной валюте и драгоценных металлах, млн руб.

Дата Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.07.2018 11 0 0 0 0 01.07.2017 18 0 0 0 0 01.07.2016 426 0 0 294 0 01.07.2015 1.838 0 0 1317 0 01.07.2014 107 0 0 19 1 Изменение 2017-2018 -39%

Малый бизнес рискует брать кредиты, но отказывается от валюты

Что касается малого и среднего бизнеса, то объем предоставленных им кредитов вырос даже несколько больше, чем по всему бизнесу в целом — на 20%. Показатель составил 97,4 млрд рублей — это опять же рекорд за 5 лет. Предыдущий максимальный результат был зафиксирован в 2014 году — 94,7 млрд рублей; уже к следующему году он обвалился до 61,2 млрд рублей. Отметим, что индивидуальные предприниматели снизили объемы полученных кредитов почти на треть.

А вот кредиты в иностранной валюте и драгоценных металлах за год снизились сразу на 85% — с 482 до 70 млн рублей. Этот результат, в свою очередь, самый низкий за 5 лет, хотя еще год назад был установлен рекорд. Вероятно, сейчас уверенности в курсе российской валюты оказалось гораздо меньше, чем год назад.

Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП в Нижегородской области в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, млн руб.



Дата в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего субъектам малого и среднего предпринимательства из них: субъектам малого и среднего предпринимательства из них: субъектам малого и среднего предпринимательства из них: индивидуальным предпринимателям индивидуальным предпринимателям индивидуальным предпринимателям 01.07.2018 97.355 5.489 70 0 97.425 5.489 01.07.2017 81.115 7.976 482 0 81.598 7.976 01.07.2016 67.416 3.586 268 0 67.684 3.586 01.07.2015 61.230 4.326 217 6 61.447 4.332 01.07.2014 94.654 8.533 263 0 94.917 8.533 Изменение 2017-2018 20% -31% -85% 19% -31%

Просроченная задолженность, впрочем, вселяет оптимизм. У небольших компаний она снижается во всех категориях. Общая «просрочка» снизилась на четверть — с 13,3 до 10,2 млрд рублей, у индивидуальных предпринимателей — на 30%, с 722 до 505 млн рублей. При этом «просрочка» в иностранной валюте снизилась еще больше — на 50% как у МСБ в целом, так и у индивидуальных предпринимателей в частности — с 12 до 6 млн рублей.



Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП в Нижегородской области в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, млн руб.



Дата в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего Просроченная задолженность субъектов малого и среднего предпринимательства из них: субъектов малого и среднего предпринимательства из них: субъектов малого и среднего предпринимательства из них: в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего индивидуальных предпринимателей индивидуальных предпринимателей индивидуальных предпринимателей субъектов малого и среднего предпринимательства из них: субъектов малого и среднего предпринимательства из них: субъектов малого и среднего предпринимательства из них: индивидуальных предпринимателей индивидуальных предпринимателей индивидуальных предпринимателей 01.07.2018 111.406 13.397 176 15 111.582 13.412 10.177 499 6 6 10.183 505 01.07.2017 97.713 12.014 356 42 98.069 12.056 13.247 710 12 12 13.259 722 01.07.2016 92.503 16.119 2.272 369 94.775 16.488 13.937 1.463 119 30 14.056 1.493 01.07.2015 94.018 17.830 1389 360 95.407 18.190 10.269 1.090 129 27 10.398 1.117 01.07.2014 104.049 18.438 1072 239 105.121 18.677 5.078 747 88 15 5.166 762 Изменение 2017-2018 14% 12% -51% -64% 14% 11% -23% -30% -50% -50% -23% -30%