Ипотечный разгул: все увеличивают выдачу, в борьбу включился даже банк для пенсионеров

Потому что выгодно и растет

«Реальное время» продолжает анализировать ситуацию с ипотечным жилищным кредитованием в России в первом полугодии 2018 года. Недавно мы рассмотрели ситуацию в контексте регионов, а сегодня решили изучить рынок в разрезе банков. Как выяснилось, Сбербанк по-прежнему недосягаем, а крупнейший банк Татарстана «Ак Барс» сумел затесаться в российский топ-10.

Ипотека растет как по числу договоров, так и в денежном выражении

Согласно данным аналитической службы «Реального времени», всего российские банки в первом полугодии 2018 года выдали 653,6 тысячи ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 1,29 трлн рублей. Годом ранее кредитов было выдано всего 416,7 тысячи на общую сумму 763,4 млрд рублей. Таким образом, общее количество кредитов выросло на 56,8%, а общая сумма — и вовсе на 68,5%. Всего в первом полугодии 2018 года 172 банка выдали хотя бы один ипотечный жилищный кредит, годом ранее таких банков было целых 208.

Как объясняет Дамир Габдулхаков, управляющий банком «Открытие» в Татарстане, ипотека — якорный продукт, который помогает выстроить долгосрочные отношения с клиентом. «Также она дает стимул к развитию других продуктов: потребительского кредитования, страхования, способствует росту транзакций. Безусловно, низкомаржинальный кредитный портфель должен быть соответствующе фондирован. При соблюдении этого условия высокая доля ипотеки в портфеле не несет рисков для банка», — поясняет он.

Согласна с мнением о выгодности ипотеки для банков и Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента «Альпари»: «Коммерческое ипотечное жилищное кредитование, безусловно, выгодный для банков продукт и с точки зрения доходности, и с точки зрения рисков. У банков достаточно высокие требования к качеству заемщиков, потому такая низкая доля просрочки. Что касается ипотеки с господдержкой (государственным субсидированием процента), такой продукт менее выгоден банкам, чем выдача жилищной ипотеки на коммерческих условиях, но пока государство считает эту поддержку социальной программой и не намерено ее отменять. Банки здесь страхуют свои риски, поскольку государство разрешает доступ к субсидированной государством ипотеке не всем желающим, а только молодым и многодетным семьям».

Более подробно о преимуществах и недостатках ипотеки для банков рассказал Шамиль Узбеков, управляющий уфимским филиалом «Росгосстрах Банка»: «В целом ипотечное кредитование — достаточно выгодный для банков продукт. Во-первых, здесь минимальная просрочка (1—2%), во-вторых, есть ликвидный залог в виде квартиры, в-третьих, средняя сумма кредита достаточно большая (а значит, и портфель ипотечных кредитов существенный), в-четвертых, банк может управлять портфелем закладных, включая его продажу или переуступку в любой удобный момент, в-пятых, существенная емкость рынка. Риск в ипотечном кредитовании, конечно же, есть, но он существенно ниже, чем при потребительском кредитовании».

Дамир Габдулхаков: «Ипотека дает стимул к развитию других продуктов: потребительского кредитования, страхования, способствует росту транзакций»

Вот что Узбеков рассказывает о рисках: «Локальный риск — это кредиты на вторичном рынке с минимальным первоначальным взносом (или без первоначального взноса). Обычно такие квартиры покупаются по рыночной стоимости людьми, которые сразу в них въезжают и живут (у которых это единственное жилье, то есть в качестве альтернативы аренде жилья). В этом случае, если заемщик перестает платить в течение первых нескольких лет, то с учетом специфики выплаты тела кредита и начисленных процентов в случае реализации квартиры на рынке это может не покрыть сумму кредита с начисленными процентами и, возможно, с начисленными за просрочку штрафами. Таким образом, заемщик может еще остаться должным банку. Конечно, здесь многое зависит от стоимости квартиры. Если квартира с минимальным первоначальным взносом куплена на первичном рынке, то здесь рисков меньше, так как стоимость такой квартиры после сдачи объекта недвижимости значительно выше, чем при ее покупке. Другими словами, чем выше первоначальный взнос, тем ниже риск. Именно по этой причине банки готовы снижать ставку и облегчать условия получения кредита, ориентируясь на сумму первоначального взноса.

Глобальный же риск может быть спровоцирован обострением экономической ситуации, при которой заемщики будут испытывать проблемы с обслуживанием ипотечного долга, а квартиру будет проблематично продать на рынке, так как в периоды экономического обострения рынок недвижимости традиционно «встает». Другими словами, есть риск раздутия кредитного пузыря, который может лопнуть в условиях экономической турбулентности с дальнейшим мучительным и долгим периодом восстановления.

«Росгосстрах Банк» на данный момент не занимается ипотечным кредитованием; мы реализуем инвестиционно-сберегательную бизнес-стратегию, предоставляя прежде всего услуги по сохранению и приумножению сбережений».

Недосягаемый Сбербанк и рекорды «Россельхозбанка»

Абсолютным лидером как по количеству, так и по объему ипотечных жилищных кредитов является Сбербанк. В первом полугодии он выдал 392 тысячи таких кредитов — на 60% больше, чем год назад. Объем кредитов вырос еще значительнее — на 77%, с 409,7 до 726,5 млрд рублей. С этим банком практически невозможно тягаться никакому другому российскому кредитному учреждению: на него приходится 60% всех ипотечных жилищных кредитов в количественном отношении и 56% — в денежном.

Второе место занимает еще один банк, который вряд ли растеряет свои позиции в ближайшее время, — ВТБ. Отрыв его от Сбербанка очень велик — более чем в четыре раза, но и ближайший преследователь находится очень далеко. Однако стоит отметить, что показатель среднего кредита у ВТБ значительно выше, чем у Сбербанка — 2,3 млн рублей против 1,85 млн. Кроме того, у ВТБ довольно низкий показатель «просрочки» — 0,7% против 0,9% у Сбербанка. В первой половине 2018 года ВТБ выдал 92,8 тысячи ипотечных жилищных кредитов на общую сумму в 213,7 млрд рублей. Количество кредитов, впрочем, выросло совсем не так значительно, как в случае со Сбербанком и тем более — с некоторыми другими банками, также входящими в топ-5, о которых будет сказано ниже. Число кредитов за год увеличилось на 17%, а их объем — на 29%.

Наталья Мильчакова: «Коммерческое ипотечное жилищное кредитование, безусловно, выгодный для банков продукт и с точки зрения доходности, и с точки зрения рисков. У банков достаточно высокие требования к качеству заемщиков, потому такая низкая доля просрочки»

Впрочем, представители пресс-службы ВТБ оптимистичны. По их словам, за июль 2018 года банк увеличил выдачу ипотеки на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 53,2 млрд рублей. Всего с начала года объем выдачи составил 300 млрд рублей, что на 40% превышает результат за семь месяцев прошлого года. Ипотечный портфель банка на 1 августа превысил 1,2 трлн рублей.

Показатель роста кажется довольно скромным в условиях растущего рынка и в контексте успехов банка, идущего сразу за ВТБ — «Россельхозбанка». У него количество кредитов достигло 40,8 тысячи, а общая сумма — 72,3 млрд рублей. Первый показатель вырос в 2,7 раза, а второй — в 3 раза. У кредитной организации, правда, довольно небольшой «средний чек» — 1,76 млн рублей, и относительно большой показатель «просрочки» — 1,2%.

Расположившийся на четвертом месте банк ГПБ («Газпромбанк») также показал очень значительный рост, но все же не такой, как у «Россельхозбанка». Количество ипотечных жилищных кредитов выросло с 11,3 до 30,8 тысячи (в 2,7 раза), а их объем — с 26,6 до 73,5 млрд рублей (в 2,8 раза). При этом у банка крупнейший в топ-5 показатель «среднего чека» (2,39 млн рублей) и самый низкий показатель «просрочки» — 0,6%.

Замыкает пятерку банков по числу ипотечных жилищных кредитов «Совкомбанк», показатели которого кажутся довольно странными. Количество кредитов за год увеличилось в 2 раза — с 7 до 14,3 тысячи штук, объемы — на 88%, с 6,57 до 12,3 млрд рублей. При этом у банка очень низкий для топового кредитного учреждения «средний чек» — всего 860 тыс. рублей, и большая «просрочка» — 2,9%. Причем в отличие от всех других банков топ-5 «Совкомбанк» за год даже уменьшил средний размер кредита.

«Райффайзенбанк» не мелочится, а «Автоградбанк» дает по чуть-чуть

В топ-10 кредитных организаций по ипотечным жилищным кредитам входят также «ДельтаКредит», «Уралсиб», «Райффайзенбанк», «Ак Барс» Банк и банк «Санкт-Петербург». Они выдали от 5,4 до 12,1 тысячи кредитов на общую сумму от 9,7 до 31 млрд рублей.

Что интересно, три из этих банков, помимо «Санкт-Петербурга» и «Ак Барса», по объему кредитов превосходят расположившийся на пятом месте по числу кредитов «Совкомбанк». К примеру, в «ДельтаКредит» общий объем кредитов составил около 31 млрд рублей (в полтора раза больше, чем год назад) — «средний чек» тут составил 2,57 млн рублей. Еще больший «средний чек» — у «Райффайзенбанка» — 3,11 млн рублей. Объем кредитов у него при этом вырос совсем незначительно — лишь на четверть, а количество кредитов — и вовсе на 13%.

Самый скромный из банков топ-10 (кроме «Совкомбанка») показатель «среднего чека» — у казанского «Ак Барс Банка». Причина, видимо, заключается в том, что банк в основном работает на татарстанском рынке, где стоимость квартир не так высока, как в Москве и Санкт-Петербурге. В среднем один кредит равен тут 1,7 млн рублей. Общее число кредитов составило 5,6 тысячи (рост за год на 88%), а объем — 9,7 млрд рублей (рост за год в 2 раза).

Если же говорить о двадцатке крупнейших банков России по количеству выданных ипотечных жилищных кредитов, то сюда входит еще один банк из Татарстана. Это — «Автоградбанк» (20-е место). По итогам первого полугодия 2018 года он выдал 1 492 кредита — примерно столько же, сколько и в прошлом году. Объем кредитов также почти не изменился — он вырос с 656 до 705 млн рублей. У банка очень низкий размер «среднего чека» — всего 473 тыс. рублей. При этом довольно велика доля просроченной задолженности — 2,4%.

Жилищные кредиты, 1-е полугодие 2018 года

Средний чек, тыс.руб. Банк Количество выданных рублевых жилищных кредитов за 1 полугодие 2018 года Объем выданных рублевых жилищных кредитов за 1 полугодие 2018 года, тыс. руб. Общая задолженность рублевых жилищных кредитов, тыс. руб. Просроченная задолженность по рублевым жилищным кредитам, тыс. руб. Жилищные кредиты, всего, из них: ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве Жилищные кредиты, всего, из них: ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 1.854 ПАО Сбербанк 391.801 391.777 87.046 726.542.212 2.304 Банк ВТБ (ПАО) 92.777 92.777 35.442 213.722.522 1.758 АО «Россельхозбанк» 41.182 40.816 6.948 72.415.580 2.385 Банк ГПБ (АО) 30.801 30.801 10.819 73.475.651 860 ПАО «Совкомбанк» 14.350 14.350 823 12.345.349 2.566 АО «КБ ДельтаКредит» 12.074 12.074 2.099 30.986.196 2.229 ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 7.579 7.522 3.644 16.891.160 3.111 АО «Райффайзенбанк» 6.659 6.659 2.195 20.712.959