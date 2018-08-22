«Прошло 10 лет, а такое ощущение, что это было вчера. Все помним»

«Салават Юлаев» отпраздновал первый юбилей первого чемпионства

В Уфе состоялся традиционный День болельщика уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев». В празднике приняли участие хоккеисты «золотой команды», что стала чемпионом России десять лет назад. Вчера они вышли на лед и показали, что «а руки-то помнят». Конечно, скорости уже не те, но любовь болельщиков никуда не ушла, что подтвердила заполненная почти под завязку «Уфа-Арена». О том, как прошел вечер «золотых» хоккейных воспоминаний, — в репортаже «Реального времени».

Предбанник, или фойе «Мекки уфимского хоккея»

Сезон еще не начался, а народ создал большую очередь у входа в «Уфа-Арену» еще за час до открытия хоккейного праздника. Кто-то неосведомленный, выходя из здания Центрального рынка, что в ста метрах от арены, удивленно вопрошал: «А что, сегодня игра?» Игра, впрочем, действительно была. Но на десерт.

А пока в фойе «Уфа-Арены» пришедших ждали зоны активности, в которых можно было сразиться в настольный и киберхоккей, попробовать свои силы в бросковой зоне на симуляторе, а также взять автографы у любимых игроков и сфотографироваться с ними и девушками из группы поддержки. В итоге очередь на автограф-сессию выстроилась аж на несколько десятков метров. Желающие также могли посетить барбер-мастеров, которые делали «наколки» с надписью «Салават Юлаев» и эмблемой клуба. В общем, было все, что душа хоккейная пожелает.

Чемпионский кубок — 2008 года также пользовался огромной популярностью. С ним устроили фотосессию десяток хоккеистов из чемпионского состава, ну и все желающие в порядке занятого места в «змейке». Сувенирные лавки тоже «не скучали», там, например, можно было купить хоккейные свитера, чтобы на них потом расписались «золотые» хоккеисты. Единственный минус — в коридорах дворца было душновато, и когда болельщиков запустили на саму ледовую арену с ее прохладой, то можно было спокойно простыть.

Народ встал при поднятии под своды «Уфа-Арены» именных стягов тройки Николая Алферова, Геннадия Заикина и Сергея Девятирикова



Дань ветеранам и анонс новичков



Телекомментатор и шоумен Азамат Муратов в 16.00 по местному времени поприветствовал «зеленых человечков» и «зеленые сердца». «Ежегодно традиционно мы собираемся здесь, в «Уфа-Арене», чтобы зарядиться энергией перед сезоном», — сказал любимец уфимской публики.

Народ встал при поднятии под своды «Уфа-Арены» именных стягов тройки Николая Алферова, Геннадия Заикина и Сергея Девятирикова. Последний присутствовал лично на льду, а за двух других кусочек славы получили родной брат и взрослая дочь.

Кстати, сменился дизайн и других свитеров уфимских героев, висящих под потолком арены. Единственное, что покоробило — почему в свитер Анатолия Шалаева воткнули черную трубу? С намеком, что он был «железным человеком» и ему все было нипочем? Ну а гордость за клуб, конечно, от имен и других легенд, отображенных в этом вечном строю: Семака, Кравчука, Гимаева, Ишматова, Быкова, Чередника, Герасимова, Михалева, Мурдускина, Казакова, Заварухина и Кочкина.

Эстафету приняло представление новой игровой формы «Салавата Юлаева». На лед вышли нынешний капитан команды Григорий Панин (в зеленой домашней) и его ассистенты Антон Бурдасов и Линус Умарк (альтернативная белая и зеленая соответственно), а также Захар Арзамасцев (белая).

Публике, собравшейся в количестве ну никак не меньше семи тысяч человек, были презентованы новички — с визитной видео-карточкой на кубе и ключевыми фразами от игроков. Вот они, новые надежды сезона: Юха Метсола #77, Вячеслав Основин #7, Дмитрий Кугрышев #18, Владимир Жарков #25, Сергей Терещенко #72, Петр Хохряков #62, Александр Кадейкин #78, Артем Сергеев #93, Илья Назаревич #20. Был также представлен тренерский и административный состав нынешнего «Салавата Юлаева».

На лед были приглашены герои «золотого» года

«Золотой состав»

Вслед за ними на лед были приглашены герои «золотого» года. Десять лет минуло с тех пор, когда Уфа утонула в чемпионском вечере с ликованием и салютом на всю республику. Муратов представил следующий состав: Вадим Тарасов, Андрей Сидякин, Артем Гордеев, Николай Заварухин, Алексей Шкотов, Дмитрий Тарасов, Игорь Щадилов, Руслан Нуртдинов, Александр Логинов, Игорь Григоренко, Андрей Таратухин, Мирослав Блатяк, Алексей Терещенко, Игорь Волков, Филипп Радек, Михал Микеска, Алексей Медведев и, конечно, капитан Владимир Антипов. Тренером команды был назначен Венер Сафин, а гендиректор того времени — Вадим Рыбинский.

Семья тренера «золотой мечты» покойного Сергея Михалева — его жена Ольга и сыновья Степан и Семен — стала почетными гостями Дня болельщика. Новинкой стал и новый формат праздника — гала-матчу с участием «золотого состава» предшествовало «Мастер-шоу».

Сила броска

Здесь нынешний лидер Антон Бурдасов сразу задрал планку. В первой попытке он придал шайбе скорость 82 км/час, а со второй — установил рекорд вечера — 94 км/час. Его конкурентам удалось приблизиться лишь к первой цифре: Александр Логинов (67 и 53), Григорий Панин (73 и 76), Радек Филипп (85 и 85), Игорь Щадилов (82 и 85), Сергей Терещенко (73 и 85). Победил, понятно, Бурдасов.

Бросок на точность

Артем Федоров, также выйдя первым на этот конкурс, выбил лучший результат — 4 мишени с 4 попыток. Высшая планка не покорилась никому, только его партнер по обороне «СЮ» Захар Арзамасцев выбил 4 из 5. Игорь Григоренко, расстреляв 1,5 мишени, пошутил: «Самое главное — в ворота попал». Новичок Кадейкин повеселил самим действием: по штангам и мимо. Капитан «аксакалов» Владимир Антипин выбил 2 из 5. В общем, тут более зрячая молодость взяла верх — 14:12.

В буллитах изначально был фаворит — сведущий в этом конкурсе Линус Умарк

Эффектный буллит

Тут изначально был фаворит — сведущий в этом конкурсе Линус Умарк. Открывал «буллитоманию» юркий форвард «золотого» года Руслан Нуртдинов и, если честно, ничем не удивил. Ткачев тоже не особо старался огорчить тренера нынешних вратарей Вадима Тарасова. А вот Юха Метсола просто дурачился в воротах «зеленых»: Микеска и Антипов, наверное, держались за животы при виде валяющегося на льду финна.

Все изменилось, когда пришла очередь «волшебника» Умарка. Бросил первый раз — не попал, пошел на второй круг: поменял клюшку, остановился на синей линии и, дернув невидимым шнуром, погасил свет на арене. Ослепленный Тарасов (в его зоне как раз вспыхнул яркий свет) попросту не смог среагировать на последующий бросок «Рыжей бороды». Ну как шведу не дать главный приз?

Выход 3 в 0 и «рыбка»

Завершали программу «Мастер-шоу» два конкурса — «выход три в ноль» и «рыбка». Суть первого ясна — тройка нападающих пыталась эффектно забить попеременно Метсоле и Тарасову. Здесь запомнились дурачества взрослых дядей: Хохряков, Бурдасов и Федоров закрывали обзор вратарю, третий из них забивал; Антипин и вовсе приложил крагу к глазам Метсолы. Хотя тройка Кугрышев-Умарк-Основин забросила в обеих попытках, победила тут «золотая команда».

А вот «рыбку» исполнять умели только ветераны. Они и победили. Панин, Бурдасов и Солодухин попытались составить конкуренцию и вроде бы исполнили скольжение на пузе по льду синхроннее остальных. Но вышли Блатяк, Филипп и Микеска, призвали фан-сектор за воротами к «волнению» и, нырнув в этот океан приветствия, выиграли два очка, сравняв счет в «Мастер-шоу». Как вы понимаете, старичкам слегка подсуживали.

Завершали программу «Мастер-шоу» два конкурса — «выход три в ноль» и «Рыбка»

Ветераны порезвились, молодые подурачились



Сам гала-матч в формате два периода «грязного» времени по 15 минут, где «золотой состав» противостоял современному, оказался скорее продолжительным цирковым номером. «Современники» откровенно валяли дурака возле владений Тарасова, не забивая в пустые ворота. Впрочем, могло ли быть по-другому? Символическое вбрасывание произвели Михалевы — и это само по себе оказалось трогательным действом. А потом «старики» пошли громить «молодняк». Григоренко с передачи Антипова из-за ворот на исходе первой минуты открыл счет и пошло-поехало. К перерыву «золотые» вели 5:1, отличились Антипов, Григоренко (Метсола ушел со льда, оставив пустыми ворота), Шкотов и тот же Антипов. В составе-2018 с подачи Кугрышева шайбу забросил Ткачев.

Второму периоду предшествовали «серьезные» блиц-интервью Азамата Муратова. Наставник «зеленых» Николай Цулыгин был просто взбешен: «Будем разбираться, сажать тех, кто не хочет забивать!» Хитрец Венер Сафин лукаво парировал: «Мы готовились. Попросим соперника не взвинчивать темп».

Поначалу казалось, молодые догонят: Сергеев и Хохряков сократили счет до 3:5. Но Нуртдинов, Логинов, Заварухин и Волков устроили еще одну буллитную серию Метсоле — 9:5. Что ж, пусть все дурацкие шайбы Юха оставит в этом шоу-матче, а в сезоне будет непробиваемым.

Памятные подарки после матча достались всем. Массовое фотографирование и круг почета «золотого состава» завершили программу Дня болельщика — 2018. Этот формат в целом был очень даже не скучным. Довольными остались и участники спортивного праздника, о чем признавались в течение вечера.

Сам гала-матч, в котором «золотой состав» противостоял современному, оказался скорее продолжительным цирковым номером



Михал Микеска, нападающий золотого состава «Салавата Юлаева»: «У меня была уверенность, что нас здесь будут так ждать! (Смеется). Очень приятно, соскучился по Уфе. Правда, я 5 лет уже не катаюсь, поэтому могу исполнить только «рыбку».

Игорь Григоренко, нападающий золотого состава «Салавата Юлаева»: «Праздник, который мы ожидали, мы и получили! Очень приятно, что все нас помнят. Рады, что мы встретились спустя 10 лет с парнями. Очень здорово!»

Захар Арзамасцев, защитник ХК «Салават Юлаев»: «Впечатления положительные, поиграли с такими мастерами, это не каждый день удается. Думаю, болельщикам понравилось, так же как и мне. Очень порадовало, что их столько пришло, это все делается для них».

Владимир Антипов, капитан золотого состава «Салавата Юлаева»: «Прошло 10 лет, а такое ощущение, что это было вчера. Мы все помним. Спасибо болельщикам, что и они нас помнят. К сожалению, не все смогли приехать на этот матч. Сергея Михайловича (Михалева, — прим. ред.) очень не хватает, но мы все его помним и любим. Сегодняшней команде хочу пожелать добыть еще один трофей для болельщиков!»



Венер Сафин, тренер золотого состава «Салавата Юлаева»: «Самый важный момент сегодня — когда я пришел в раздевалку и увидел все знакомые, родные лица. Спасибо, что удалось собраться сегодня всем вместе, повидаться. Сегодняшний праздник дорого стоит. Пусть это в шуточной форме, но все равно это общение. Скажу так, всех мы узнали, не было таких, кто изменился до неузнаваемости. Все остались такими же простыми ребятами, как и 10 лет назад».

