«Урожай в этом году выдался действительно хорошим — в горах выросло много иван-чая»

Колонка башкирского предпринимателя, занимающегося производством иван-чая, — о его полезных свойствах, ценах и тонкостях приготовления

Чем полезен иван-чай? Как, где и когда его нужно собирать? Насколько трудно заниматься его производством и какие нюансы стоит учесть, чтобы получить на выходе целебный продукт, а не силос? На эти и многие другие вопросы в колонке, написанной специально для «Реального времени», отвечает башкирский предприниматель Игорь Толменев, занимающийся производством иван-чая.

О том, где найти и как правильно собрать иван-чай



Я не являюсь крупным производителем иван-чая — для меня важнее качество и сохранение его целебных свойств. Начало его реализации — это скорее «побочный эффект» производства для себя, начатого 7—8 лет назад. Да и представьте, сколько его можно произвести вдвоем с помощником. Сначала меня просили приготовить иван-чай «для себя» — мои друзья и гости. Затем благодаря рекомендациям (многие, употребляя его регулярно, отмечали значительное улучшение здоровья и работоспособности) мой чай стал известен чуть шире. Забегая вперед, хочу сказать, что в дальнейшем я надеюсь создать предприятие помасштабнее, но, естественно, с учетом всех необходимых нюансов для производства целебного иван-чая по уже сложившейся собственной сберегающей натуральной технологии. Но обо всем по порядку.



Первое, о чем я бы хотел рассказать, где и когда стоит собирать иван-чай и, главное, как это правильно делать. Очевидно, что в разных местах сезон длится по-разному: на равнинах наиболее благоприятные месяцы — июнь и июль (позднее весь иван-чай выцветает и становится непригодным для сбора). В горных местностях — как у нас — можно находить свежие побеги до конца сентября. Иван-чай растет на опушках леса, лесных полянах, горных лугах и даже на местах старых лесных пожарищ. Собирать его вдоль дорог и в местностях с неблагоприятной экологической обстановкой нельзя. Самый лучший чай, на мой взгляд, выходит из растения, собранного именно в горной местности.

Кстати, урожай в этом году выдался действительно хорошим — в наших горах выросло много иван-чая. Сейчас главное, чтобы хватило сил и времени на его сбор и переработку. Повторюсь: я делаю все сам со своим помощником — начиная со сбора и заканчивая готовым чаем. Сборщиков листа и других людей на производство я пока не привлекаю, поскольку сейчас в деревне очень трудно найти незанятых и ответственных людей, которые будут относиться к производству так же, как я сам. А городские жители из деревни очень быстро сбегают, так как здесь нет привычных для них условий проживания.

Надо брать листья с верхней трети растения (в них самое полезное), причем до цвета или же в начальной стадии цветения. В листьях обильно цветущих растений и в нижних листьях пользы практически нет



Что касается технологии сбора, то надо брать листья с верхней трети растения (в них самое полезное), причем до цвета или же в начальной стадии цветения. В листьях обильно цветущих растений и в нижних листьях пользы практически нет. Многие производители по незнанию или же с целью увеличить объемы готового чая берут лист прямо с цветущих растений или вообще со всего растения сверху донизу. Это первая грубейшая ошибка большинства предпринимателей в этом сегменте. И я уже не говорю о тех, кто делает гранулированный чай — в этом случае в ход идут растения целиком, со стеблями, их перемалывают, получая гранулы, а для качественного целебного чая это недопустимо.

О тонкостях

Тонкостей переработки и получения качественного и целебного иван-чая великое множество, и если описывать все подробно, то хватит на целую книгу. На каждом этапе изготовления очень важно соблюсти ряд условий, для того чтобы иван-чай получился качественным, вкусным и не потерял своих целебных свойств. Приведу основные этапы:

Правильный сбор листа. Недопустимо складывать его большой массой, иначе начнется внутренний саморазогрев сырья и из него уже не выйдет ничего хорошего. Это еще одна распространенная ошибка в производстве. Особенно это касается крупных производств, удаленных от мест сбора, где лист иван-чая собирают большими объемами и набивают его в мешки, где очень быстро начинается процесс саморазогрева. Пока это сырье доедет до производства, оно уже превратится в силос. Дальнейшая его переработка имеет мало смысла. Правильное завяливание листа в тени, чтобы он не крошился и не ломался в дальнейшей обработке, обычно длится сутки-двое. Равномерное скручивание листа. Это делается для его пропитывания собственным соком, а также для того, чтобы его клетки были разрушены без нарушения целостности самого листа. Равномерного скручивания можно добиться благодаря ручной работе при маленьких объемах производства или же на специальных станках при бо́льших объемах.





Собственно сама ферментация. Это процесс, в котором многие нерастворимые полезные вещества переходят в водорастворимую форму. Происходят реакции, которые дают готовому иван-чаю его неповторимый вкус. Скрученный лист укладывается в специальные емкости и выдерживается определенное время (обычно до суток) при невысокой температуре. На этом этапе важно регулярно контролировать сырье и не допускать его саморазогрева, иначе, опять же, получится силос, а не чай. Правильная сушка при температуре до 50—60 градусов по Цельсию. Никакие обжарки в печах (как это делается на многих, особенно крупных производствах) недопустимы, иначе теряется большинство целебных свойств иван-чая. Чай, возможно, и получится, но он будет совершенно бесполезен. Обжарку зачастую производят для сокрытия огрехов, допущенных на предыдущих этапах производства, для устранения силосного привкуса и так далее.



Я делаю иван-чай без обжарки — сушу его при температуре 40—50 градусов по Цельсию. Вообще, хорошего вкуса можно добиться и без обработки в печи — просто нужно досконально соблюсти множество нюансов при ферментации. Готовый иван-чай выдерживается в сухом виде не менее месяца, а лучше еще больше — это так называемая «сухая ферментация». В сухом чае очень медленно протекают и завершаются процессы, начатые при ферментации, что придает ему дополнительные вкусовые качества и аромат. Трудоемкость при сборе — это добраться до места произрастания, правильно собрать и быстро доставить сырье к месту переработки. Трудоемкость в дальнейшем процессе — это большая физическая нагрузка, в зависимости от объема производства, а также соблюдение огромного количества нюансов, чтобы готовый чай получился и вкусным, и целебным.

Я делаю иван-чай без обжарки — сушу его при температуре 40—50 градусов по Цельсию. Вообще, хорошего вкуса можно добиться и без обработки в печи — просто нужно досконально соблюсти множество нюансов при ферментации



О стоимости и массовом производстве

Стоимость иван-чая на рынке довольно заметно разнится. Розничные цены на крупнолистовой качественно сделанный иван-чай начинаются от 2000 рублей за килограмм. Гранулированный иван-чай в среднем стоит от 1500 рублей за килограмм, но, как я уже говорил выше, в него, как правило, идут растения целиком, со стеблями, что отражается на качестве. К слову, я гранулированный иван-чай не делаю.

Вообще, этот рынок сейчас находится на стадии развития, и, по статистике, 90% представленной на нем продукции является либо откровенно некачественной, либо не имеет целебных свойств в силу распространенных у многих производителей ошибок. Также многие крупные производства в погоне за большими объемами и прибылями закупают китайские чайные линии, которые на деле предназначены исключительно для производства обычного чая. Несмотря на то, что технологии производства обычного чая и иван-чая несколько схожи, существует масса критичных различий.

Массовым промышленным способом, да еще и на не совсем подходящем оборудовании очень сложно произвести одновременно вкусный и целебный иван-чай. Это мировая практика — чем меньше масштабы производства и чем больше работы делается вручную, тем качественнее и дороже получается конечный продукт. Массовыми промышленными способами можно получить разве что недорогой, зачастую некачественный ширпотреб.

О полезных свойствах

Последний и, наверное, самый главный вопрос, на который я бы хотел ответить в своей колонке: «А чем, собственно, полезен иван-чай?» Правильно приготовленный продукт при регулярном употреблении способен уменьшить интоксикацию организма, очистить его от накопившихся вредных веществ, а также снять пищевые и алкогольные отравления. Что немаловажно, употребляя иван-чай, вы проводите работу по профилактике онкологических заболеваний. Помимо этого, он показан при головных болях, различных формах неврозов и при стрессовых расстройствах. Также иван-чай нормализует давление, сердечную деятельность и обмен веществ в организме (что, как следствие, нормализует вес). Он усиливает мужскую потенцию и даже применяется для профилактики простатита, плюс доказана его эффективность при различных заболеваниях мочеполовой системы.

Правильно приготовленный продукт при регулярном употреблении способен уменьшить интоксикацию организма, очистить его от накопившихся вредных веществ, а также снять пищевые и алкогольные отравления



На этом его полезные свойства не заканчиваются: иван-чай способствует заживлению язв желудка и двенадцатиперстной кишки, а также применяется для профилактики других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Вместе с тем он повышает иммунитет к респираторным вирусным инфекциям, обладает бактерицидными свойствами, применяется для профилактики кожных заболеваний, является хорошим средством для профилактики кариеса, улучшает состав крови и является одним из сильнейших антиоксидантов. В целом иван-чай укрепляет иммунитет, восстанавливает силы при истощении и содержит большое количество витамина С. Резюмируя все вышеперечисленное, могу сказать, что регулярное употребление этого целебного напитка способствует увеличению продолжительности жизни.

