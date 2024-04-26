При трехкратном росте выручки казанское «Городское благоустройство» осталось убыточным

По итогам 2023 года казанское МУП «Городское благоустройство» отчиталось о практически рекордной за прошедшие 5 лет выручке — 1,36 миллиарда рублей. Это сравнимо с выручкой казанского ПАТП №2 за 2020-й год. По сравнению с 2022 годом выручка «Городского благоустройства» выросла втрое.

Несмотря на такой значительный рост доходов от реализации товаров и услуг, ведомство Камиля Закирова осталось убыточным. Чистая прибыль «Городского благоустройства» по итогам 2023 ушла в «минус» на 234 миллиона рублей.

При этом за всю 12-летнюю историю организации, лишь в 2015 году чистая прибыль была положительной — 1,21 млн рублей. «Городское благоустройство» зарегистрировано в августе 2011 года, Закиров возглавляет МУП с апреля 2014-го.

Уставный капитал МУП «Городское благоустройство» составляет чуть более 986 миллионов рублей. При этом у предприятия есть «дочка» — ООО «Каздорсервис», которую возглавляет Николай Попов, пришедший туда из ТСЖ «Королева, 36».

Финансовые показатели «дочки» «Городского благоустройства» оказались лучше, чем у головной компании. Выручка «Каздорсервиса» по итогам 2023 года составила почти 30 миллионов рублей, правда, сократившись вдвое по сравнению с 2022-м. Чистая прибыль же оказалась даже выше выручки — 73,7 миллиона.

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Артем Гафаров