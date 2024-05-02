Требования кредиторов к агрофирме «Верхний Услон» превышают 250 миллионов рублей

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Как стало известно «Реальному времени», в преддверии майских праздников, 25 апреля, Арбитражный суд Татарстана признал ООО «Агрофирма «Верхний Услон» банкротом. В конце ноября 2023 года в организации по решению суда введена процедура наблюдения. Согласно данным бухгалтерской отчетности агрофирмы, выручка компании по итогам 2023 года сократилась в 3,5 раза — до 277 млн рублей. Чистая прибыль осталась на прежнем уровне — 2,9 миллиона.

Как следует из материалов дела, первое заявление о признании агрофирмы банкротом поступило в Арбитражный Суд Татарстана еще в феврале 2023 года. Произошло это буквально через два месяца после того, как директора «Верхнего Услона» обвинили в неуплате налогов на 39,7 миллиона рублей. Дело, правда, прекратили за истечением срока давности.

Еще раньше, в марте 2022 года, Следком Татарстана заподозрил руководителя организации в налоговом преступлении на более крупную сумму — 190 миллионов. Помимо налоговых преступлений, «Верхний Услон» в 2023 году еще оказался в зарплатном скандале — только после вмешательства прокуратуры организация выплатила своим сотрудникам долги на 1,1 миллиона.

Зарплату за апрель не выплатили 68 работникам. В адрес директора агрофирмы внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В конце ноября 2023 года по решению арбитража в «Верхнем Услоне» введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвердили члена «Союза арбитражных управляющих «Правосознание» Эдуарда Гаязова. Сейчас он же является и.о. конкурсного управляющего. Гаязов также был конкурсным управляющим агрофирм «Тукай» в Кукморском районе Татарстана, «Арча» в Арском районе и ряда других сельскохозяйственных предприятий.

Сейчас же Гаязов также является конкурсным управляющим ООО «Спецстройсервис», которая еще в 2020 году являлась одним из главных подрядчиков по содержанию региональных дорог в Татарстане. При этом в 2023 году компания, как и «Верхний Услон», оказалась в числе должников по заработной плате.

Так или иначе, «Верхний Услон» не согласился с введением процедуры наблюдения и в декабре 2023 года пытался обжаловать решение татарстанского суда в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде. Там рассмотрение вопроса перенесли на февраль уже текущего 2024 года.

— Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив <...> правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, <...> суд пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции (АС Татарстана, — прим. ред.), — указано в решении апелляционной инстанции.

На тот момент размер долга агрофирмы составлял около 5 миллионов рублей. На момент рассмотрения апелляционной жалобы он погашен не был. Уже в марте этого года в Арбитражный суд Татарстана поступило новое заявление о включении в реестр требований кредиторов долг перед «Торговым домом «Молочная долина» в размере 74 миллионов рублей. На тот момент судом еще не были рассмотрены требования двух других кредиторов в общей сложности на 184,4 миллиона. Если сложить все известные требования, то их сумма поставляет около 263 миллиона. Это примерно равно выручке «Верхнего Услона» за 2023 год.

Если сложить все известные требования, то их сумма поставляет около 263 миллионов. Это примерно равно выручке «Верхнего Услона» за 2023 год. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Уставный капитал агрофирмы «Верхний Услон» составляет 3,8 миллиона рублей. Юридическое лицо зарегистрировано в 1998 году. Тогда среди учредителей общества был Роберт Авхадиев. Сейчас, по данным базы «СПАРК-Интефакс», в его активе находятся доли в торговом доме «Верхний Услон» и в двух торговых организациях: ООО «Кооп маркет» и ООО «ВАПК».

Сейчас треть доли в уставном капитале агрофирмы принадлежит Радику Гайнанову. «Верхний Услон» остался его единственным активом. До этого Гайнанову принадлежали доли в ныне ликвидированных ООО «Вкус хлеба» и «Вкус хлеба+», а также в работающим ООО «Базис». По четверти доли в УК принадлежит Андрею Парчевскому и Илье Певзнеру. Оба также являются совладельцами в ООО «Агротехм», которая, судя по ОКВЭД, занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Возглавляет «Агротехм» Парчевский.

Наименьшая доля в УК «Верхнего Услона» — 16,66% — принадлежит Евгению Федотову, бывшему соучредителю Петербургской коллегии адвокатов. Помимо агрофирмы, сейчас в активах Федотова ООО «Торгово-промышленный центр», который он же и возглавляет.

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Артем Гафаров